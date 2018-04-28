«Евросеть» и «Связной» объединяются в «крупнейшую в мире розничную сеть»

Владельцы «Евросети» и «Связного» договорились о слиянии двух компаний. При этом контроль над объединенной структурой получит Олег Малис, а у «Мегафон» останется только блокпакет. Объединенную компанию называют крупнейшей в мире сетью продаж в сфере высоких технологий.

«Евросеть» объединяется со «Связным»

Оператор «Мегафон» сообщил о достижении договоренности по слиянию принадлежащей ему розничной сети «Евросети» с конкурентом - сетью «Связной». Соответствующее соглашение было подписано «Мегафоном» с владельцем «Связного» - группой Solvers (SLV) предпринимателя Олега Малиса.

В рамках сделка «дочка» «Мегафона» - офшор Lebford Investment - передаст 100% акций офшора Euroset, владеющего операционными компаниями группы «Евросеть», кипрской DTSRetail. Эта структура сейчас является владельцем «Связного».

В объединенной компании у «Мегафона» через Lebfrod Invetsments будет 25,1% акций и два места в совете директоров (общее число мест в совете директоров не раскрывается). Контроль над объединенной компанией будет у группы Solvers.

В «Мегафоне» утверждают, что в объединенную компанию будет входить 5 тыс. салонов, что позволит данной компании стать крупнейшей в мире розничной сетью в сфере высоких технологий.

Выручка объединенной компании по итогам 2017 г. составляет 22 млрд руб. В компании работает 30 тыс. сотрудников, ежедневно ее салоны посещает 2 млн человек.

Мультибренд сохранится

«Евросетью» с 2008 г. руководит Александр Малис, брат Олега Малиса. В 2017 г. «Связной» возглавил бывший финансовый директор «Евросети» Дмитрий Мильштейн. Кто возглавит объединенную компанию, стороны сделки не раскрывают.

Объединенная компания «Евросети» и «Связного» станет крупнейшей в мире

сетью продаж в сфере высоких технологий,

уверяет «Мегафон», продавший свою долю в «Евросети»

Относительно продаж SIM-карты иных операторов, нежели «Мегафона», в пресс-службе SLV заявили, что «кардинальных перемен не будет».

«Мегафон» не хочет консолидировать низкомаржинальный сотовый ритейл

«Передел рынка ритейла завершен, - констатирует аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. - Тот же факт, что «Мегафон» получил в объединенной компании только блокпакет, можно объяснить нежеланием оператора консолидировать низкомаржинальный бизнес».

«Сотовая розница убыточна, - добавляет гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. - Российский рынок движется в сторону азиатского, когда операторы в той или иной степени субсидируют розничный бизнес».

Как перепродавали «Евросеть» и «Связной»

Напомним, «Евросеть» был создана предпринимателями Евгением Чичваркиным и Тимуром Артемьевым. В 2008 г. компанию приобрел предприниматель Александр Мамут, который тут же перепродал блопакет ее акций «Вымпелкому» (торговая марка «Билайн»). Через некоторое время «Евросеть» возглавил Александр Малис.

В 2012 г. «Евросеть» оказалась разделена на паритетных началах между «Вымпелкомом» и «Мегафоном». В 2017 г. стороны договорились о разделе компании. «Вымпелком» забрал половину салонов - 1,8 тыс. - и выплатил «Мегафону» в счет долгов «Евросети» 1,25 млрд руб. Сама «Евросеть» осталась у «Мегафона».

«Связной» создавался предпринимателем Максимом Ноготковым. В 2015 г. Олег Малис, брат Александра Малиса, за долги забрал контроль над офшором Trellas, объединявшим «Связной» и другие активы Ноготкова.

В 2017 г. одновременно с переговорами между «Вымпелкомом» и «Мегафоном» о разделе «Евросети», начались переговоры «Мегафона» и Олега Малиса о дальнейшем слиянии «Евросети» со «Связным». Недавно, при подаче «Мегафоном» заявки в Федеральную антимонопольную службу на покупку «Связного», стало известно, что «Мегафон» получит в объединенной компании только миноритарную долю.