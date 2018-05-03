Telegram отменил крупнейшее в мире ICO

Wall Street Journal сообщает, что Telegram решил не проводить публичный этап продажи токенов, ограничившись средствами, привлеченными от частных инвесторов. В общей сложности мессенджер уже собрал $1,7 млрд инвестиций, изначально было запланировано привлечь $2,55 млрд.

Отмена планов

Мессенджер Telegram отменил планы провести публичную продажу токенов, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на источник, близко знакомый с ситуацией. Причиной такого решения стало то, что Telegram собрал достаточно средств на стадии продажи токенов частным инвесторам, поэтому не нуждается в инвестициях от более широкого круга лиц, пишет издание.

В общей сложности продажа токенов частным структурам принесла Telegram $1,7 млрд, при этом количество инвесторов не достигло 200. Средства были собраны на протяжении двух раундов, которые были проведены в феврале и марте соответственно. Деньги будут потрачены на создание новой цифровой платежной платформы Telegram Open Network (TON), предназначенной для широкой аудитории, сообщает Wall Street Journal.

Одновременно издание Bloomberg связывает отмену публичного предложения токенов с растущим интересом надзорных органов к инвестициям этого типа. Публичное предложение сделало бы Telegram более уязвимым для различных мер со стороны регуляторных органов, таких как Комиссия по ценным бумагам США, считает опрошенный Bloomberg эксперт Спенсер Богарт (Spencer Bogart), партнер в фирме Blockchain Capital.

Первичное предложение монет (ICO) Telegram стало крупнейшим размещением в мире криптовалют. До этого рекорд принадлежал проекту Filecoin, который в прошлом году привлек с помощью ICO $257 млн. В целом объем ICO за 2017 г составил $4 млрд.



Продажа токенов Telegram

В отличие от классического первичное предложение монет (ICO), Telegram собирает средства не в виде криптовалют, а в виде фиатных денег — долларов США. Имена инвесторов, вложившихся в ICO Telegram, большей частью неизвестны. Средства привлекает зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания TON Issuer, полностью принадлежащая зарегистрированной в той же юрисдикции Telegram Group. Впоследствии токены, выпущенные Telegram, будут обменяны на будущую виртуальную валюту Grams в отношении один к одному.

Telegram передумал публично предлагать свои токены

После проведения начального этапа размещения основатель платежной системы Qiwi Сергей Солонин и создатель компании «Вимм-билль-дан» Давид Якобашвили признались, что вложили в данный проект $17 млн и $10 млн соответственно. Сообщалось также об интересе к ICO Telegram со стороны предпринимателя Романа Абрамовича.

В феврале 2018 г. Telegram в ходе первого раунда размещения привлек $850 млн. За время раунда было продано 2,25 млрд токенов по цене $0,38 за один токен. Минимальная сумма инвестиций для участия в этом раунде составляла $20 млн.

Затем начался второй раунд размещения токенов. Предполагалось, что он будет состоять из двух частей — стадия А и стадия B. Планка в $1,7 млрд была достигнута по окончании стадии А, в ходе которой цена одного токена составила $1,33. В общей сложности Telegram изначально намеревался привлечь $2,55 млрд. Минимальная сумма инвестиций для участия во втором раунде составляла $1 млн. С учетом объема размещения можно рассчитать, что в ходе данного размещения было продано 640 млн токенов.

Платформа TON

В Telegram надеются, что Grams станет первой массовой криптовалютой. Нынешние криптовалюты больше подходят для инвестирования, чем для использования в качестве платежного инструмента. Например, биткойн может обеспечить лишь семь транзакций в секунду, Ethereum — 15.

Grams же должен стать простым и удобным инструментом для совершения платежей, криптоаналогом Visa и Mastercard. Для этого Grams будет работать на «революционной» блокчейн-платформе TON. Ее разработкой занимается Николай Дуров, брат основателя и владельца Telegram Павла Дурова.

Развитием TON будет заниматься некоммерческое партнерство TON Foundation. Выпускать Grams будет «дочка» данного партнерства – TON Reserve. TON Foundation получит денежные средства и криптовалюту, которые привлечет TON Reserve за счет продажи Grams, и направит их на работу TON и поддержку мессенджера Telegram. 80% расходов будут связаны с техническими нуждами (сервера, аренда стоек в ЦОДах, каналы связи и расходы на идентификацию пользователей), остальное – с затратами на персонал, юристов, офисы, консультации и т.д.

После запуска TON и обеспечения надежности работы системы сам Telegram намерен отойти от управления платформой. К 2021 г. TON будет переименован в The Open Network, а функции управления проектом перейдут к «глобальному открытому сообществу».

Принципы работы TON

Блоки в TON будут автоматически разделяться и собираться. Это сделает быстрой генерацию новых блоков и снизит себестоимость транзакций. С TON можно будет работать через «легкое» мобильное приложение. Также функционал TON будет встроен в существующие клиенты Telegram.

Транзакции между двумя блоками будут осуществляться быстро и независимо от объема всего TON. Этого удастся достичь за счет интеллектуального механизма поиска путей. Утверждается, что скорость передачи информации между элементами TON будет находиться в логарифмической зависимости от общего числа блоков в TON.

Владельцы узлов, которые захотят выполнять функции «валидаторов» для проведения транзакций, должны будут вносить специальные депозиты. Это поможет TON сфокусироваться на расчете мощности узлов, обрабатывающих транзакции и выполняющих смарт-контракты.

Еще одна инновация – механизм «самоизлечения». Новые, исправные блоки, будут устанавливаться на вершину блоков, в которых были найдены ошибки. Это обеспечит защиту достоверных транзакций от того, чтобы быть отвергнутыми из-за не связанных с ними ошибок.