В России разрешат охотиться на интернет-троллей с онлайн-нотариусами

В России готовятся технологические проекты и поправки к законодательству, которые позволят гражданам удаленно обращаться к нотариусу с просьбой зафиксировать оскорбление в интернете. Нотариус также удаленно будет подтверждать наличие оскорбительной публикации. Личной встречи нотариуса и заказчика услуги не потребуется.

Нотариальные услуги онлайн

В России станет возможным удаленное оказание нотариальных услуг, которое не подразумевает личной встречи заказчика с нотариусом. Соответствующие поправки будут внесены в российское законодательство, сообщил «Российской газете» президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

По его словам, уже сформировано техническое задание для «Сколково», в соответствии с которым фонд начнет подготавливать проекты и законопроекты, направленные на введение в обиход россиян так называемых электронных нотариальных действий. Электронное нотариальное действие — это удаленное оказание нотариусом услуги после удаленного же обращения гражданина, без личного визита.

В каких случаях это возможно

Электронное нотариальное действие будет применимо не во всех случаях. Например, нотариус не сможет удаленно оформить завещание или сделку по передаче квартиры — в таких случаях личное присутствие заказчиков услуги обязательно.

Пока что в качестве сферы применения электронных нотариальных действий рассматривается фиксирование доказательств неблаговидного поведения пользователей в интернете, за которое они могут быть привлечены к ответственности. Речь идет об оскорбительных высказываниях так называемых троллей, травле (в частности, детей), публикациях в «группах смерти», где пользователей склоняют к самоубийству, и т.д.

Российские пользователи смогут нотариально подтверждать публикации интернет-троллей в онлайн-режиме

Чтобы суд принял к рассмотрению онлайн-публикации подобного рода, они должны быть засвидетельствованы нотариально, для чего гражданам, согласно действующему законодательству, приходится посещать нотариуса лично. В связи с этим процедура нотариальной фиксации занимает определенное время. За это время автор оскорбительной публикации может успеть ее удалить, и остаться таким образом безнаказанным.

Если же для фиксации оскорбительной публикации заказчик сможет обратиться к нотариусу удаленно, и получить в ответ дистанционную услугу, срок нотариального оформления доказательства будет значительно сокращен.

Другие удаленные услуги

В отличие от услуг нотариуса, удаленную консультацию юриста россияне могут получить уже сегодня, причем это может быть консультация как юриста-человека, так и робота. В феврале CNews писал, что в онлайн-сервисе Pravoved.ru начал работу робот-юрист, который будет консультировать россиян тысячами, причем совершенно бесплатно. В его основе лежит глубокая нейросеть (DNN), прошедшая обучение на 100 тыс. обращений граждан.

Вопрос можно сформулировать, используя повседневный стиль речи — робот обучен его понимать. На первой стадии проекта робот отвечает только на вопросы о защите прав потребителей, затем к ним добавятся такие сферы, как семейное и трудовое право, ипотека и материнский капитал.

Также в России набирают популярность электронные госуслуги. По данным Росстата, в течение 2017 г. за получением государственных или муниципальных услуг обратилось 72,4 млн россиян, причем 46,6 млн граждан, то есть 64,3%, предпочли получить эти услуги в электронной форме.

Востребованность электронных госуслуг последовательно растет на протяжении последних лет: в 2014 г. ими воспользовались 11,6 млн россиян, в 2015 г. — 20,3 млн, а в 2016 г. — 31,7 млн. В настоящий момент в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), в которой необходимо зарегистрироваться для получения госуслуг онлайн, насчитывается 70,5 млн зарегистрированных пользователей.