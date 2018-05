«Ланит» возглавил сын скончавшегося Георгия Генса

Управление «Ланитом»: от отца к сыну

Компанию «Ланит», основанную скончавшимся на днях Георгием Генсом, возглавил его сын Филипп, вовлеченный в бизнес отца на протяжении последних десяти лет. О передаче ему полномочий президента одного из крупнейших российских ИТ-интеграторов (вторая строчка в рейтинге CNews100 по итогам 2017 г. с совокупной выручкой в 137 млрд руб.) CNews сообщили в пресс-службе организации. До нового назначения он занимал в «Ланите» пост вице-президента.

«Оперативное управление в компаниях группы “Ланит” остается без изменений, — заверяют в организации. — Все руководители продолжают свою текущую работу. Компании работают в обычном режиме и выполняют все обязательства перед клиентами и партнерами».

По заверению Филиппа Генса, его отец в течение последнего года готовился передать ему полномочия по операционному управлению компанией, чтобы больше сосредоточиться на стратегическом развитии группы. «Поэтому я полностью погружен в бизнес», — говорит он.

Его слова подтверждает управляющий директор «Ланита» Владимир Грибов. По его утверждению, топ-менеджмент компании выражает младшему Генсу абсолютное доверие и окажет полную поддержку в новой должности.

Аспекты наследования

По данным ЕГРЮЛ, 75% доли в «Ланите» до сих пор числится за Георгием Генсом, а оставшейся долей в 25% владеет Татьяна Конник. Однако в реальности еще несколько лет назад Георгий Генс стал 100-процентным владельцем акций компании, что подтверждается записью в реестре держателя ценных бумаг организации (копия имеется в распоряжении CNews).

Из общения с представителями компании можно заключить, что новая структура владения компанией пока до конца не определена.

Известно, что у Георгия Генса, помимо сына, есть дочь Елена. В «Ланите» сообщили CNews, что она станет куратором социальных проектов компании в сфере культуры, искусства и образования. «Это серия выставок Livre d'artiste в Пушкинском музее, внедрение информационных технологий на сцене Театра им. Ермоловой, сотрудничество с экономическим факультетом МГУ, развитие благотворительной программы “Пушкинский — воспитанникам детских домов и интернатов” и др.».

Трудовая биография Филиппа Генса

По данным «Ланита», Филипп Генс родился 7 июля 1979 г. В 2000 г. он получил диплом I класса факультета права Бирмингемского университета (University of Birmingham). В 2011 г. он закончил программу EMBA Чикагской школы бизнеса (University of Chicago Booth School of Business).

В «Ланите» Филипп Генс работает с 2008 г. на позиции исполнительного вице-президента и участвует в стратегическом развитии бизнеса группы. Он занимается сопровождением и развитием отношений с зарубежными партнерами и крупными клиентами группы, осуществляет сопровождение сделок по слияниям и поглощениям.

С 2011 г. он возглавил розничный бизнес «Ланита», состоящий из ритейлера Inventive Retail Group и дистрибутора diHouse, ориентированного на розницу. Общие продажи Inventive Retail Group в 2017 г. выросли на 12% и составили 54,6 млрд руб. с учетом НДС. В 2017 году группой Inventive Retail Group были открыты 22 новых магазина, и на конец года сеть насчитывала 344 торговых точки в 36 городах России. Филипп Генс также является председателем совета директоров одного из крупнейших на российском ИТ-рынке дистрибьюторов Treolan (входит в группу «Ланит»).

Филипп Генс создал и возглавил фонд Lanit Ventures, специализирующийся на венчурных инвестициях и управлении портфелем стартапов. Среди значимых проектов, в которые инвестировал «Ланит», в компании отмечают CleverDATA — разработка решений для сбора и интеллектуального анализа больших данных, Fibrum — разработка приложений виртуальной реальности, CardsMobile — разработка мобильного приложения «Кошелек», «Дэшборд системс» — создание приложений по автоматизации работы органов управления компаний и др.

Также Филипп Генс входит в правление Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) и участвует в ее деятельности.