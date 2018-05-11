Выходец из СССР создал первый в мире смартфон с криптокошельком. Цена

Смартфон Finney компании Sirin Labs получит «холодный» криптокошелек, мощный процессор и собственную ОС. Производством новинки займется Foxconn или Huawei.

Мобильная крипта в массы

Базирующаяся в Швейцарии компания Sirin Labs, которую основал председатель ее совета директоров, инвестор из Казахстана Кенес Ракишев, представила финальные характеристики смартфона Finney – по утверждению компании, первого в мире с возможностью хранения криптовалют. Первый вариант смартфона Finney, который ожидается в середине II квартала 2018 г., получит флагманские характеристики, включая процессор и объем памяти, а также собственную операционную систему.

Ключевой особенностью новинки в компании называются расширенные возможности безопасности. В частности, в смартфон Finney будет встроен независимый «холодный кошелек» для хранения всех ключевых криптовалюти и совершения транзакций с ними.

Предположительно, выпускать смартфоны Finney будет FIH Mobile, подразделение тайваньского контрактного производителя Foxconn International Holding), однако параллельно также ведутся переговоры с китайской Huawei.

«Наша задача – создать массово доступный блокчейн-смартфон с собственной операционной системой, тем самым положив начало созданию глобальной блокчейн-экосистемы», – отметил Кенес Ракишев.

Особенности смартфона Finney

Первая версия криптосмартфона Finney получит металлическое шасси со стеклянным покрытием Gorilla Glass с тыльной стороны, большой 6-дюймовый дисплей Full HD+ с плотностью 402 пикселя на дюйм, соотношением сторон 18:9 и контрастностью 1500:1.

Криптосмартфон Finney, предварительные рендеры

Смартфон будет работать под управлением мощного 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 845. Аппарат получит 6 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель емкостью 128 ГБ с возможностью увеличения до 2 ТБ.

Основная камера Finney с разрешением 12 МП и оптикой F1.8 получит лазерный автофокус, селфи-камера получит сенсор на 8 МП и оптику F2.2.

Смартфон получит поддержку сетей 4G/LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC (A, B), а также встроенные стерео-динамики.

Варианты цветового исполнения смартфона Finney

Емкость встроенного аккумулятора смартфона составит 3280 мАч. Скоростная зарядка позволит восстанавливать заряд на 50% за 30 минут и до 100% за 2 часа. В розницу смартфон поступит с предустановленной ОС Android 8.1.

Список встроенных функций безопасности смартфона Finney включает «защищенный аппаратный элемент» для «холодного кошелька», который обеспечит хранение и транзакции с криптовалютами.

Помимо этого, также упоминается программная оболочка Sirin OS, которая обеспечивает возможность делиться P2P-ресурсами в защищенном режиме.

Официальные сводные характеристики смартфона Finney

Пакет утилит безопасности Sirin Labs Cyber Protection обеспечит трехфакторную аутентификацию на основе биометрии, поведенческой модели и блокировочных паттернов, а также защиту от несанкционированного доступа на базе поведенческой блокчейн-технологии IPS (Intrusion Prevention System), физический переключатель безопасности для защиты криптокошелька, защищенные коммуникации (VoIP, текст, электронная почта).

Развитие проекта, сроки начала продаж и цена

Судя по информации, размещенной на официальном сайте Sirin Labs, проект создания криптосмартфона Finney прошел стадию краудфандинга еще в 2017 г., собрав $157,8 млн.

В настоящее время Finney почти готов, финальная версия документации ожидается до конца II кв. 2018 г. Разработка ОС Sirin OS достигла стадии беты, подготовлен SDK для разработчиков приложений.

Официальный анонс смартфона Finney предположительно состоится во втором полугодии 2018 г., вместе с выпуском финальной версии Sirin OS с открытым кодом. К тому времени предполагается подготовить каналы дистрибуции нового продукта.

Согласно официальной информации Sirin Labs, цена серийной модели смартфона Finney будет установлена «в районе $1000».