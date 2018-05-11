В 1,5 тыс. подмосковных школ появились ноутбуки на российских ОС

Четыре поставщика 24 тыс. ноутбуков для школ Московской области, не сговариваясь и независимо друг от друга, предустановили на них ОС компании «Базальт СПО».

«Альт Линукс» для подмосковных школ

Как стало известно CNews, 1,5 тыс. школ Московской области обзавелись для учебных целей свыше 24 тыс. лицензий отечественной операционной системы

«Альт Линукс СПТ 7.0» с дополнительным набором образовательного ПО из комплекта «Альт образование» российской компании «Базальт СПО».

Как рассказали CNews в «Базальте», поставки софта были реализованы в рамках проекта подмосковного Министерства образования по дооснащению школ компьютерной техникой с предустановленным набором ПО. Упомянутые программы были инсталлированы на ноутбуки, поставщиков которых чиновники отобрали в ходе нескольких тендеров.

Несмотря на то, что на восьми отдельных электронных аукционах победителями стали четыре разных компании, все они в итоге самостоятельно сделали выбор в пользу именно ПО «Базальта» — конкретный вендор софта в условиях тендеров прописан не был.

Поставщики 24 тыс. ноутбуков для школ Подмосковья предустановили на них «Альт Линукс»

Передача техники суммарно на 1,19 млрд руб. была осуществлена в школы в конце декабря 2017 г. Суммы контрактов «Базальта» с поставщиками ноутбуков в компании назвать отказались.

При этом разработчики указывают, что в соответствии с лицензионными соглашениями софт «Базальта» может использоваться не только в самих школах, но и на домашних компьютерах преподавателей и учащихся без ограничений.



Кто и на какие суммы поставил ноутбуки

Как показывает анализ сайта госзакупок, непосредственными поставщиками ноутбуков с предустановленным «Альт Линуксом» выступили компании «Скайсофт виктори», «Депо», «Интакт» и «Ифрит». В частности, «Скайсофт виктори» победила в четырех тендерах с начальной ценой контрактов в 134,1 млн руб., 221,1 млн руб., 193,4 млн руб. и 110,4 млн руб. Размер ее финальных торговых предложений составил 123,4 млн руб., 221,1 млн руб., 193,4 млн руб. и 110,4 млн руб. соответственно. То есть в трех из четырех тендерах победителю не пришлось снижать цену вовсе.

Компания «Депо» выиграла на двух торгах с начальной ценой контрактов в 217,3 млн руб. и 155,2 млн руб. В обоих аукционах победителю также не потребовалось падать в цене.

Компания «Интакт» победила на тендере с начальной ценой контракта в 164,5 млн руб., предложив 157,9 млн руб. Компании «Ифрит» достался контракт на 8,1 млн руб. — без снижения его начальной цены.