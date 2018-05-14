Xerox отменила сделку века: Fujifilm соврала ей о финансовых показателях

Xerox отменила слияние с японской Fujifilm, которое оценивалось в $6,1 млрд. Одновременно Xerox сменила гендиректора и пятерых членов совета директоров. Компания пояснила, что проверенные финансовые показатели, предоставленные Fujifilm, отличаются от задекларированных ранее.

Решение Xerox

Американская компания по производству копировального оборудования Xerox в одностороннем порядке отменила свое поглощение японской Fujifilm. Об этом Xerox сообщила на своем сайте. Fujifilm уже получила официальное сообщение об отмене сделки.

В качестве официальной причины отказа от слияния Xerox в числе прочего называет то, что Fujifilm не предоставила к оговоренной дате проверенные финансовые результаты совместного предприятия Fuji Xerox, на основе которого планировалось создать объединенную компанию. Результаты должны были быть представлены к 15 апреля 2018 г.

Кроме того, когда проверенные показатели Fuji Xerox все же были представлены, в них обнаружились существенные отклонения от непроверенных результатов, которые Fujifilm задекларировала ранее. Также Xerox указывает в заявлении на существование «других обстоятельств», делающих слияние невозможным, но не конкретизирует, какие это обстоятельства.

В ответ Fujifilm заявила, что собирается оспорить действия Xerox и, как вариант, взыскать с американской компании ущерб в судебном порядке. Поглощение Xerox со стороны Fujifilm оценивалось в $6,1 млрд. Xerox отмечает, что несколько недель уговаривала Fujifilm улучшить условия сделки, прежде чем от нее отказаться. В своем нынешнем виде сделка не получила достаточной поддержки со стороны акционеров Xerox.

Сделка с акционерами

Одновременно Xerox сообщила, что заключила мировое соглашение с двумя своими акционерами — Карлом Айканом (Carl Icahn) и Дарвином Дисоном (Darwin Deason), которые ранее настаивали на пересмотре условий сотрудничества с Fujifilm, и на введении в состав совета четырех новых директоров. Вместе эти два акционера владеют в компании долей около 15%, то есть более 40 млн акций, и входят в тройку крупнейших собственников Xerox.

Американская Xerox отменила слияние с японской Fujifilm

Упомянутые акционеры также настаивали на смещении Джеффа Якобсона (Jeff Jacobson) с поста гендиректора Xerox. Напомним, именно Якобсон должен был возглавить Xerox после ее поглощения Fujifilm. Айкан и Дисон обвиняли Якобсона в том, что он продолжает переговоры о слиянии с Fujifilm на невыгодных условиях из корыстного личного интереса — чтобы остаться во главе компании после сделки.

По условиям мирового соглашения Xerox заменила пятерых членов совета директоров. Кроме того, Якобсон был смещен как с должности гендиректора, так и с поста члена совета директоров. В результате в совете осталось всего четыре прежних директора.

Председателем совета вскоре должен стать один из новоназначенных директоров — Кит Коцца (Keith Cozza), который является гендиректором инвестиционного конгломерата Icahn Enterprises, принадлежащего Айкану. Новым гендиректором Xerox и вице-председателем совета станет еще один новый директор Джон Висентин (John Visentin).

Проблемы поглощения Xerox

Для легендарной Xerox, название которой стало нарицательным для копировальной техники, поглощение со стороны Fujifilm означало бы конец эпохи независимости. В настоящий момент капитализация Xerox оценивается в $8,3 млрд, при этом у компании $4 млрд чистого долга.

В ходе поглощения нынешние акционеры должны были получить наличные дивиденды в размере $9,8 на акцию. Fujifilm должна была стать владельцем 50,1% акций Xerox. Будущая объединенная компания Xerox и Fujifilm оценивалась в $18 млрд. В ходе реструктуризации бизнеса планировалось сократить 10 тыс. рабочих мест.

У Xerox и Fujifilm уже есть совместное предприятие в Азии под названием Fuji Xerox, созданное около 55 лет назад. Оно и должно было стать основой той компании, которая образовалась бы в процессе поглощения. В 2017 г. Fuji Xerox подверглась проверке со стороны властей Новой Зеландии и Австралии. Деятельностью компании заинтересовались регуляторы, которые расследуют случаи серьезного мошенничества. Незадолго до этого японская Fujifilm признала в своей деятельности в Новой Зеландии и Австралии «ошибку учета» в размере $355 млн с 2011 по 2016 гг.