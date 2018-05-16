Хайтек-компания с корнями в XIX веке и с российской историей радикально сменила название

Philips Lighting, которая занимается производством осветительных приборов с 1891 г., сменила название на Signify. Причины — желание ассоциировать свою продукцию с ИТ и условия отделения от «большой» Philips.

Смена названия

Производитель осветительных систем и приборов Philips Lighting сменил название на Signify, что было отражено в уставе компании. К началу 2019 г. компания намерена сменить название во всех странах, где ведет бизнес. Продукция Signify будет по-прежнему выходить под брендом Philips — это оговорено в лицензионном соглашении компании с Royal Philips.

По словам гендиректора Signify Эрика Рондолы (Eric Rondolat), «свет сегодня становится интеллектуальным языком, который соединяет устройства и передает смыслы», чем и мотивирован выбор нового названия. С английского «signify» переводится как «означать, иметь значение», в то время как «lighting» обозначает просто «освещение».

Российские корни бизнеса

Широко известная сегодня как производитель медицинского оборудования потребительской электроники, компания Philips была основана в 1891 г. в Эйндховене, Нидерланды, Жераром и Фредериком Филипсами (Gerard & Frederik Philips). Изначально небольшое предприятие как раз и занималось производством осветительных приборов, выпуская ежедневно 100-200 электроламп.

Первый международный контракт Philips заключила в 1898 г. Это был договор о поставке 50 тыс. угольных ламп-свечей в Россию. Эти свечи нашли применение в хрустальных канделябрах Зимнего дворца. Со временем компания расширила ассортимент производимых товаров и впоследствии развивалась по трем основным направлениям: здравоохранение, осветительные системы и приборы и потребительские товары. До 1971 г. компания оставалась в управление семьи Филипсов. Штаб-квартира современной Philips находится в Амстердаме.

Philips как гигант ИТ и электроники

Из производителя лампочек Philips к нынешнему времени вырос в высокотехнологичного гиганта, работающего еще в двух крупных рыночных сегментах, и знаменитого также медицинскими решениями и бытовой электроникой.

Старейшее подразделение Philips сменило название

Сектор «Здравоохранение» Philips разрабатывает и производит томографы, медицинские ИТ-решения, решения для телемедицины, финансовые решения для здравоохранения и многочисленную номенклатуру оборудования. В 2013 г. продажи подразделения Philips по производству медицинских решений составили 9,6 миллиарда евро.

Знаменитая некогда бытовая электроника под брендом Philips сейчас находится не на подъеме. В 2011 г. Philips передала основную часть своих активов по выпуску телевизоров своему гонконгскому партнеру TPV, которому за три года до этого уже передала права на выпуск ЖК-мониторов под брендом Philips. С 2007 г. по 2011 г. выпуск ТВ принес компании убыток в 1 млрд евро. В 2014 г. Philips продала бизнес по выпуску аудиосистем, наушников и домашних кинотеатров американской компании Gibson за 135 млн евро.

Отделение Philips Lighting

Philips Lighting, имеющая 127-летний опыт производства осветительных приборов, выделилась из состава Philips в самостоятельную компанию только в 2016 г. Акции предприятия торгуются на бирже Euronext в Амстердаме. Компания имеет офисы продаж более чем в 70 странах, фабрики — в 22 странах, а в целом осуществляет коммерческую деятельность в 180 странах. Глобальный штат насчитывает 32 тыс. сотрудников, штаб-квартира находится в Эйндховене.

Ассортимент продукции состоит в основном из ламп накаливания, а также галогенных, люминесцентных, газоразрядных и светодиодных ламп. По итогам 2017 г. объем продаж Philips Lighting достиг 7 млрд евро, прибыль превысила 280 млн евро. При этом 354 млн евро компания вложила в исследования и разработки. Обычно вендор тратит на это направление 5% оборота, патентный портфель компании насчитывает 14 тыс. позиций.

Philips начала выставлять на продажу акции Philips Lighting в мае 2016 г. По состоянию на конец 2017 г. у нее оставалось только 29% акций. Договоренность между компаниями предусматривала, что Philips Lightning изменит название в течение 18 месяцев после того, как Philips лишится контрольного пакета акций.