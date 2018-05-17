Экс-глава производителя YotaPhone вложился в российский глобальный бесплатный интернет

Глава Центра компетенций Ethereum, известный также по руководящим постам в Yota Devices и в российских представительствах Microsoft и SAP, Владислав Мартынов стал соучредителем запущенного россиянами проекта по бесплатной раздаче беспроводного интернета по всему миру.

Владислав Мартынов присоединился к World Wi-Fi

Бывший глава компании Yota Devices, известной выпуском смартфона YotaPhone, а ныне руководитель Центра компетенций блокчейн-платформы Ethereum Владислав Мартынов стал соучредителем российского проекта World Wi-Fi — всемирной децентрализованной бесплатной сети доступа в интернет. Информация об этом появилось на сайте проекта. Его достоверность представители Мартынова в разговоре с CNews подтвердили, отказавшись при этом сообщить конкретные условия, на которых предприниматель присоединился к проекту.

К находящейся сейчас в стадии тестирования сети World Wi-Fi предполагается подключать как публичные точки доступа, так и домашние роутеры по всему миру. Доступ в интернет для пользователей будет безвозмездным. По словам представителей Мартынова, полноценный запуск проекта в мире намечен на июль 2018 г. Планы относительно его развития в России собеседникам CNews не известны.

Сооснователями World Wi-Fi являются российские предприниматели Ян Сепиашвили и Илья Яшин. Инвестором выступила Mazalt Group, средства от которой были привлечены в ноябре 2017 г.

Создатель «первого российского смартфона» Владислав Мартынов присоединился к проекту World Wi-Fi

В сеть World Wi-Fi будут включены и другие проекты упомянутых предпринимателей — Radius Wi-Fi и Adrenta. Напомним, Radius Wi-Fi посвящен обеспечению публичных сетей Wi-Fi софтом для идентификации пользователей по номеру телефона. В России владельцы публичных сетей законодательно обязаны проводить такую идентификацию. Adrenta — это автоматизированный сервис для проведения рекламных кампаний в публичных сетях Wi-Fi, который работает по принципу «одного окна». По словам разработчиков, в 2017 г. количество точек Wi-Fi, подключенных к этим проектом, выросло на 784%. Сети проектов охватывают 80 городов.



От $25 млн — к $1 млрд за два года

Вхождение Мартынова в World Wi-Fi совпало с ICO проекта (продажа токенов), стартовавшим 18 апреля 2018 г. и завершающимся 18 мая. По данным ресурса cointelegraph.com, по состоянию на 16 мая в ходе ICO уже было собрано $24 млн при установленном потолке в $25 млн.

Эти деньги должны позволить развернуть сеть World Wi-Fi во всех странах Европейского союза, Азии, Америки и Австралии. В течение двух лет компания планирует подключить не менее 20 миллионов маршрутизаторов Wi-Fi к своей блокчейн-платформе и достичь годового оборота в $1 млрд.

Как работает World Wi-Fi

Участниками проекта World Wi-Fi могут стать владельцы точек доступа в интернет, рекламодатели и обычные пользователи. К сети может подключиться даже владелец обыкновенного домашнего роутера — после этого его роутер начнет раздавать две сети Wi-Fi, одна из которых будет публичной. Пользователи смогут выходить в интернет бесплатно, поскольку раздача Wi-Fi будет оплачиваться владельцу роутера рекламодателями, размещающими рекламу в World Wi-Fi.

Оплата за использование роутера будет производиться в криптовалюте. Размер вознаграждения зависит от количества рекламы, просмотренной пользователями через каждую конкретную точку доступа. При этом владелец точки получает отчисления не только со своего устройства, но и со всех роутеров, которые присоединились к сети по его ссылке. Сама World Wi-Fi также получает комиссию с рекламы. Распределение вознаграждения фиксируется в блокчейне.

Командой проекта уже заключено несколько предварительных соглашений с крупными рекламными агентствами. Достигнут ряд договоренностей с саудовской компанией PolarisNet о совместном тестировании платформы World Wi-Fi. Подписан контракт с Atma Inc — японской инвестиционной компанией, также известной как Crypto Media Agency CoinTokyo. Компания планирует открыть офис в Токио.

Несколько фактов о Владиславе Мартынове

Помимо руководства компанией Yota Devices, которое Владислав Мартынов осуществлял с 2011 по 2016 гг., он также возглавлял российский офис SAP с 2009 по 2011 гг. и занимал руководящие посты в штаб-квартирах Microsoft и Columbus IT.

С 2016 года Мартынов является советником Ethereum Foundation. С международным блокчейн-проектом Ethereum его связывают не только деловые отношения, но и личная дружба с основателем платформы Виталием Бутериным и его отцом. Владислав Мартынов в Ethereum отвечает за развитие экосистемы вокруг блокчейн-технологии и смарт-контрактов. Именно он объясняет предпринимателям и чиновникам, как и зачем применять технологию блокчейн и какие перспективы она открывает.