PayPal купил за $2,2 млрд убыточного производителя мобильных касс

PayPal объявил о поглощении шведского платежного стартапа iZettle за рекордную в своей истории сумму в $2,2 млрд. Таким образом глобальный платежный оператор намерен удержать долю онлайн-платежей и одновременно закрепиться на финансовом рынке цифрового оффлайна.

Поглощение во благо взаимовыгодного слияния

Глобальный платежный оператор PayPal Holdings Inc. со штаб-квартирой в Сан-Хосе (Калифорния), официально подтвердил намерение приобрести европейский финансово-технологический стартап iZettle AB за $2,2 млрд.

Цена сделки превышает прогнозную выручку iZettle за 2018 год ($165 млн) примерно в 13 раз. Ранее iZettle проведение IPO, в результате которого ожидалось привлечение порядка $227 млн при оценке компании примерно в $1,1 млрд.

По итогам сделки, сообщил по данным новостного портала TechCrunch, PayPal намерен позиционировать себя в качестве прямого конкурента Square, Stripe и других глобальных платежных сервисов, успешно обслуживающих кофейни, небольшие магазины, блошиные рынки и другие мелкие бизнесы с физическими торговыми точками и оффлайновыми продажами, где присутствие PayPal до сих пор оставалось несущественным.

Компания iZettle со штаб-квартирой в Стокгольме, которую, по данным The Wall Street Journal, нередко называют «европейской версией Square» (Square of Europe), известна своими технологиями и устройствами проведения платежей с кредитных карт, которые в настоящее время используют порядка 500 тыс. мелких бизнесов во многих европейских странах, Мексике и Бразилии. Присутствие PayPal в этих странах незначительно, однако компания в дополнение намерена использовать разработки iZettle как на своих крупнейших рынках, включая США, так и для дальнейшей экспансии в Европе.

PayPal поглощает iZettle за $2,2 млрд

В дополнение, PayPal намерена разработать универсальное комплексное предложение для ритейла с возможностью продажи товаров как в магазинах, так и на цифровых платформах, и технологии iZettle оптимально вписываются в эти планы.

Финансовая сторона сделки

По условиям сделки, финальное закрытие которой ожидается в третьем квартале 2018, глава и соучредитель iZettle Якоб де Геер (Jacob de Geer) останется во главе своей компании, и будет отчитываться непосредственно перед Биллом Реди (Bill Ready) главным операционным директором PayPal.

Вся команда iZettle также останется на своих местах, при этом компания станет «Центром передового опыта» PayPal по офлайновым и автономным платежам в Европе.

Примечательно, что всего несколько дней назад – в начале мая, iZettle подала заявку на IPO для расширения собственного бизнеса. В процессе размещения на Стокгольмском филиале Nasdaq компания iZettle планировала привлечь порядка $227 млн для дальнейшего расширения бизнеса при оценке компании примерно в $1,1 млрд.

По данным TechCrunch, PayPal вела переговоры о поглощении iZettle «на протяжении лет», однако факт IPO резко ускорил принятие окончательного решения о сделке.

Чем интересна iZettle

Со момента создания iZettle оставалась убыточной – именно так отмечено в заявке IPO компании, хотя убытки постоянно сокращались. За первый квартал 2018 г. компания рапортовала об убытке до вычета налогов и амортизации в размере 73 млн. шведских крон (примерно $8,3 млн). По собственному прогнозу компании, она должна была выйти на рентабельность по EBITDA к 2020 году.

По итогам 2018 г. в iZettle рассчитывают на выручку в размере около $165 млн при суммарном объеме транзакций на платформе компании в размере $6 млрд.

В настоящее время iZettle работает на 12 рынках, включая Северную и Западную Европу, Мексику и Латинскую Америку. Мощная экспансия шведской компании в Латинской Америка прошла благодаря стратегическим инвестициям крупнейшего испанского банка Santander.

В странах наиболее успешного присутствия iZettle – таких как Бразилия, Дания, Финляндия, Франция, Голландия, Германия, Италия, Мексика, Норвегия, Испания и Швеция, у PayPal нет вовсе или имеется лишь минимальное присутствие на рынке оффлайновых платежей.

iZettle также имеет очень сильные позиции в Великобритании, что позволит PayPal усилить свой бизнес на этом рынке и более успешно противостоять Square.

По аналогии с бизнесом Square, разработчики iZettle построили свой бизнес на разработке и выпуске считывателя карт для смартфонов и планшетов, которые взяли на вооружение многочисленные мелкие предприятия, в прошлом никогда не принимавшие карточные платежи из-за высоких издержек по проведению карточных платежей. iZettle поставляла свои считывающие устройства для банковских карт самым разным клиентам - от стоматологов и бездомных распространителей журналов до Церкви Англии.

Портативный считыватель банковских карт iZettle

Далее бизнес iZettle распространился на другие финансовые услуги для малого бизнеса, выключая учет запасов и кредитование.

Считыватель банковских карт iZettle в виде приставки для смартфона

Планы дальнейшей экспансии iZettle, по словам главы компании де Геера, включали расширение горизонтов до работы с крупными компаниями и с предприятиями, вовсе не присутствующими на рынке розничных платежей. Технически, подчеркивают в TechCrunch, после вхождения в PayPal компания получит именно эти возможности дальнейшего развития.

Комментируя сделку, глава iZettle де Геер отметил, что слияние с PayPal вместо проведения IPO «принесет компании сверхспособности».

Перспективы PayPal: новые рынки и обострение конкуренции на старых

Поглощение iZettle происходит «на фоне жесткой конкуренции со стороны Amazon.com Inc. и традиционного ритейла, заявил в интервью WSJ генеральный директор PayPal Дэн Шульман (Dan Schulman). Предполагается, что приобретение iZettle также поможет PayPal частично компенсировать потерю крупнейшего источника клиентов — eBay Inc.

Акции PayPal упали более чем на 12% после того, как eBay объявила о планах самостоятельного обслуживания платежей покупателей и продавцов на ее сайте. Для сравнения: в 2017 г. eBay обеспечивала для PayPal порядка 20%.

Онлайн-площадка eBay владела PayPal до выделения платежной компании в самостоятельный бизнес в 2015 г. PayPal был главным платежным сервисом eBay в течение 15 лет. Сейчас eBay и PayPal связаны договором о сотрудничестве, но срок его действия истекает в 2020 г.

В 2017 г. произошел резкий рост стоимости акций PayPal В настоящее время рыночная капитализация PayPal оценивается в $94 млрд, при этом на момент последнего оглашения финансовых итогов работы за квартал компания рапортовала о наличии $7,8 млрд в наличных, денежных эквивалентах и быстро ликвидных инвестициях.

Поглощение iZettle станет крупнейшим приобретением за всю историю PayPal. До этого наиболее крупными вложениями PayPal было приобретение в 2015 г. финтех-стартапа Xoom за $890 млн, а также поглощение в 2013 г. компании Braintree и ее подразделения Venmo за $800 млн.

Главный конкурент PayPal – компания Square, в последнее время предпринимает энергичные шаги для расширения своего бизнеса. Недавно Square анонсировала мобильное приложение Square Cash, позволяющее пересылать деньги и покупать товары онлайн. Выход на традиционный для PayPal рынок прошел более чем успешно: Square Cash уже привлекло более 7 млн пользователей.

В прошлом месяце Square объявила о поглощении за $365 млн разработчика сайтов Weebly Inc. для расширения своих позиций на рынке электронной торговли. В дополнение, в совет Square также входит бывший финансовый директор PayPal Ролоф Бота (Roelof Botha).

Ключевым преимуществом PayPal перед Square является ее масштабность. Так, по итогам I кв. 2018 г. PayPal обеспечила проведение платежей на сумму $132 млрд, что более чем в 7 раз превосходит результаты Square за тот же период ($17,8 млрд). Объемы проведения платежей iZettle за весь 2018 год ранее оценивались в объеме порядка $6 млрд.