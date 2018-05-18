Путин сменил министра по цифровому развитию и связи

Носков вместо Никифорова

Президент России Владимир Путин по представлению премьер-министра Дмитрия Медведева одобрил состав нового Правительства и подписал указы о его назначении. Главой видоизмененного Минкомсвязи, как и писал CNews, стал Константин Носков, который с 2012 г. руководит Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации.

Носков получил в управление Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — именно так будет именоваться новое профильное ИТ-ведомство, ранее известное как Минкомсвязи. Указ о переименовании Минкомсвязи Владимир Путин подписал 15 мая 2018 г.

Покидающий свой пост Николай Никифоров занимал кресло главы Минкомсвязи с 2012 г., сменив в этой должности Игоря Щеголева.

Идея назначить министром Константина Носкова предположительно принадлежит заместителю главы аппарата Правительства Максиму Акимову. Он курирует цифровую экономику и после утверждения Президентом станет ответственным за развитие цифровой экономики, связи и транспорта в новом Правительстве России в ранге вице-премьера. В этом качестве он примет на себя сферу ответственности Аркадия Дворковича.

Константин Носков назначен министром по цифровому развитию и связи

Возглавляемый сейчас Константином Носковым центр занимается оперативным информационно-аналитическим сопровождением и экспертной поддержкой деятельности Правительства по основным вопросам социально-экономического развития страны в сфере ИТ, а также финансов, промышленной политики, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, энергоэффективности, охраны окружающей среды, стратегического планирования, проектного управления, регионального развития, социально-трудовых отношений, образования, здравоохранения, инноваций и др.

Трудовая биография Константина Носкова

Константин Носков родился в 1978 г. в поселке Октябрьский Устьянского района Архангельской области.

В 2000 г. он кончил Московскую государственную академию приборостроения и информатики по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления» и магистратуру Высшей школы экономики по специальности «Стратегическое управление».

В 2000-2001 гг. Носков выступал экономическим аналитиком программы «Большие деньги» телеканала НТВ. В 2001-2008 гг. работал в Министерстве экономического развития и торговли России. В 2001-2004 гг. был в нем главным специалистом, заместителем начальника отдела, начальником отдела программ экономического развития департамента программ развития экономики и сотрудничества с международными финансовыми организациями. В 2004-2008 гг. был заместителем директора департамента стратегии социально-экономических реформ, заместителем директора департамента бюджетирования по результатам и сводного финансового баланса.

С 2008 по 2011 гг. Носков работал в Правительстве Российской Федерации — сначала в качестве замдиректора департамента госуправления, регионального развития и местного самоуправления, с 2009 по 2011 гг. на должности директора департамента информационных технологий и связи.

Руководителем Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Носков был назначен 30 ноября 2012 г.