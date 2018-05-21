Выходящее на ICO такси заявило, что принадлежит экс-жене Ротенберга

Сервис заказа такси ITC, основанный, по его собственному признанию, Натальей Ротенберг, проводит ICO. Идея сервиса — разрешить клиенту заказывать автомобили разного уровня комфортабельности по разным тарифам. При разводе с Ротенбергом Наталья не получила долей в его предприятиях.

Наталья Ротенберг основала стартап

Основательницей стартапа по организации поездок International Taxi Company (ITC), который находится в процессе первичного предложения монет (ICO), является Наталья Ротенберг, бывшая жена российского предпринимателя Аркадия Ротенберга. Об этом заявляет сам сервис ITC в своих документах.

На главной странице сайта ITC представлена команда проекта с фотографиями, именами и указанием должностей сотрудников и консультантов, но Наталья Ротенберг здесь не упомянута. Однако по ссылке пользователь может загрузить white paper проекта — документ, содержащий описание схемы его работы. На 20 странице white paper также представлена команда проекта, среди которых присутствует основательница (founder) Наталья Ротенберг, которая и возглавляет список.

Идея ITC

Отличие ITC от других сервисов по заказу такси заключается в дифференцированном подходе к ценообразованию. Пассажир может самостоятельно выбрать тариф, а водитель — самостоятельно установить расценки на свои услуги. Выбрав более дорогой вариант, клиент тем самым повышает характеристики автомобиля и сокращает время его ожидания.

Например, сервисы вроде Uber не сотрудничают с владельцами дешевых автомобилей. В ITC же водитель может просто подобрать своему малокомфортабельному авто соответствующий недорогой тариф. Согласившись заплатить больше, клиент может заказать автомобиль премиум-класса.

Бывшая жена Аркадия Ротенберга Наталья Ротенберг

Запуск ITC в странах СНГ запланирован на начало 2019 г. Первыми городами присутствия должны стать Москва, Баку, Минск, Алматы, Тбилиси и Ереван. В 2021 г. сервис планирует расширение в другие города.

Проведение ICO

В настоящий момент ITC, согласно плану-графику, выложенному на сайте, уже приступил к публичной продаже токенов по $0,5 за штуку, запланированной на май-июнь 2018 г. До этого в марте-апреле 2018 г. прошел публичный пресейл со скидкой в 20%. Еще раньше, в ноябре 2017 г. — январе 2018 г. состоялся закрытый пресейл со скидкой в 50%.

В общей сложности ITC выпустил 200 млн токенов, 185 млн из которых намеревается продать в 2018 г. По итогам закрытого пресейла для крупных инвесторов было продано 28,6% токенов. В общей сложности в ходе ICO планируется привлечь $79,2 млн инвестиций. Компания обещает держателям токенов ежемесячную выплату дивидендов, скидки на заказ такси и ежегодно по одному бесплатному километру на каждой токен.

Кто такая Наталья Ротенберг

С 2005 г. по 2013 г. Наталья Ротенберг являлась женой российского предпринимателя Аркадия Ротенберга, владельца строительного подрядчика «Стройгазмонтаж», состояние которого в 2017 г. Forbes оценивал в $2,6. У пары есть двое детей, которые после развода проживают вместе с матерью в Великобритании.

В white paper ITC Наталья Ротенберг значится основательницей компании

Перед заключением брака супруги подписали брачный контракт, условия которого не разглашались. В случае отсутствия такого контракта по российским и британским законам Наталья имела бы право на 50% совместно нажитого имущества. В итоге она получила только недвижимость и имущество личного пользования, но не доли в предприятиях Ротенберга. Об этом сама Наталья сообщила изданию The Bell. Forbes писал, что она пыталась оспорить брачный контракт в суде.

Сразу после развода Ротенберг выплачивал бывшей жене промежуточные алименты на содержание ее и детей. Через некоторое время после введения против него в связи с его близостью к Владимиру Путину санкций в 2014 г., он прекратил выплаты, мотивировав это тем, что денежные переводы от него в Великобританию либо будут заморожены, либо будут являться незаконными. Однако суд решил, что Наталья должна получать помощь от бывшего мужа, которая может переводиться на ее российский счет. В 2016 г., как сообщали «Открытые медиа», ей была выплачена некоторая сумма.

Остановка выплаты алиментов привела к анонимному разбирательству по поводу компенсации между Ротенбергом и Натальей в Высоком суде Лондона, завершившемуся в июле 2016 г. Как сообщал ресурс РБК, дело было озаглавлено «R v R», его подробности не раскрываются. В июле 2017 г. апелляционный суд постановил обнародовать результаты раздела имущества супругов, после того как этого потребовали юристы издания The Times, о чем сообщала газета The Guardian. Ротенберг в судебном же порядке опротестовал это решение в Верховном суде, писали «Открытые медиа». Наталья мотивировала повышенную секретность необходимостью обеспечить безопасность ее самой и ее детей.