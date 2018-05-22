Adobe совершила крупнейшую покупку за 10 лет

Adobe покупает платформу для управления интернет-магазинами Magento за $1,68 млрд. Это крупнейшая покупка Adobe за последние 10 лет. Magento дополнит платформу Adobe для улучшения клиентского опыта Experience Cloud.

Большая покупка

Компания Adobe сообщила о покупке платформы для организации электронной коммерции Magento Commerce у частной инвестиционной компании Permira за $1,68 млрд. Это крупнейшее приобретение Adobe почти что за 10 лет, сообщает новостное агентство Reuters.

Партнеры планируют закрыть сделку в третьем финансовом квартале 2018 г., финансовый год у Adobe завершается 1 декабря. Нынешний гендиректор Magento Марк Лавелл (Mark Lavelle) останется главой предприятия.

Финансовым советником по сделке выступила компания Qatalyst Partners, юридическим — Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson.

Акции Adobe по мере распространения новости выросли примерно на 1%. Их рост был также подогрет сообщением компании, что она намерена провести обратный выкуп акций на сумму $8 млрд до 2021 г.

Зачем это нужно Adobe

С помощью этой покупки Adobe надеется расширить за счет e-commerce возможности своего решения для улучшения клиентского опыта Experience Cloud, запущенного в марте 2017 г. Experience Cloud в настоящий момент предоставляет услуги аналитики, рекламы и маркетинга, теперь будет предоставлять еще и услуги электронной коммерции, пояснил в официальном заявлении исполнительный вице-президент и управляющий менеджер Adobe Брэд Ренчер (Brad Rencher).

Ресурс TechCrunch отмечает, что это приобретение поможет Adobe конкурировать с Salesforce, которая предлагает собственное решение с похожей функциональностью Salesforce Commerce Cloud. Salesforce дополнила спектр услуг сегментом e-commerce благодаря покупке в 2016 г. компании Demandware за $2,8 млрд.

Компания Adobe сообщила о крупнейшем приобретении за последние 10 лет

Опрошенные изданием эксперты полагают, что сделка также сделает более прочными связи Adobe и Microsoft, поскольку у обеих компании есть пробелы в сфере электронной коммерции, и обе конкурируют с Salesforce.

У Magento и Adobe также есть общие клиенты, в число которых входят компании Coca-Cola, Warner Music Group, Nestle и крупнейшая гонконгская авиакомпания Cathay Pacific.

Что такое Magento

Magento — это открытая платформа для управления интернет-магазинами, написанная на PHP. Изначально была создана американской частной компанией Varien с помощью добровольцев. Первый релиз платформы был выпущен в марте 2008 г. В ноябре 2015 г. вышла Magento 2.0, с более гладкой навигацией, усовершенствованной конверсией, а также улучшенным пользовательским опытом.

В 2011 г. eBay приобрела Magento за $180 млн. В 2015 г. платформа была выкуплена компанией Permira за $200 млн. В число клиентов Magento, помимо уже перечисленных, входят Canon, производитель одежды и спортивных товаров Helly Hansen, производитель дизайнерской одежды, обуви и аксессуаров Paul Smith и разработчик ПО для изучения иностранных языков Rosetta Stone.

Проблемы с безопасностью

У Magento были проблемы с безопасностью. В 2015 г. выяснилось, что интернет-магазины платформы уязвимы перед таким типом атаки как межсайтовый скриптинг (XSS). С помощью этой атаки можно было выкрасть данные кредитной карты покупателя. По состоянию на октябрь 2016 г. более 4 тыс. интернет-магазинов Magento все еще были уязвимы для этого типа атак.

В 2017 г. ИБ-компания DefenseCode сообщила, что интернет-магазины Magento уязвимы для атаки удаленного исполнения кода. В результате атаки злоумышленник может украсть информацию о кредитных картах покупателей, захватить контроль над базой данных или даже над всем сервером. Предположительно, по состоянию на апрель 2017 г. перед этой атакой были уязвимы 260 тыс. интернет-магазинов Magento.