Beeline оштрафовали на $3 млн за выдуманные нарушения

Власти Узбекистана оштрафовали Unitel, местную «дочку» группы Veon, на $3 млн из-за простоя радиопередатчиков. На защиту оператора пытался встать даже Международный союз электросвязи, но безуспешно. Еще $2 млн Unitel недополучит из-за пересмотра задним числом ставки инетрконнекта с госоператором UMS.

Unitel штрафовали из-за несуществующих нормативов

Узбекский сотовый операторов Unitel (вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon, торговая марка Beeline) выплатил штраф в размере 26,9 млрд сомов ($3,3 млн). Как сообщает агентство Sputnik, штраф был наложен по иску Государственной инспекции в области связи, информационных технологий и телекоммуникаций (ГИСИТТ).

Штраф был наложен в феврале 2018 г. в связи с нарушением нормативов радиосвязи, а именно, из-за простоя радиопередатчиков. Размер штрафа был утвержден Ташкентским межрайонным экономическим судом. Unitel подавал апелляцию, но безуспешно.

Международный союз электросвязи не смог помочь оператору

Unitel отрицает свою вину, так как компания не оказывает услугу радиосвязи, а занимается сотовой связью. За Unitel пытался заступиться и Международный союз электросвязи (МСЭ). Директор бюро радиосвязи МСЭ Франсуа Ранси (François Rancy) направил разъяснения Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Ранси указал, что норматив простоя базовых станций не учитывается при определении качества сотовой связи и не содержится в соответствующих рекомендациях МСЭ которые были ратифицированы Узбекистаном. Вместо этого используются такие показатели, как доступность и покрытие сотовой сети.

Власти Узбекистана оштрафовали Unitel, местную «дочку» группы Veon, из-за простоя радиопередатчиков

Но разъяснения МСЭ не помогли. Ранее аналогичный штраф был наложен на другого узбекского сотового оператора - Coscom (торговая марка Ucell, принадлежит шведской Telia).

Гендиректор Unitel Дмитрий Щуков выразил крайнее недовольство действиями узбекских властей. «Беспрецедентный факт применения к сотовой компании норм совершенно другого вида услуг - радиосвязи, телевидения и радиовещания, несмотря на разъяснения МСЭ, нас совершенно не радует», - говорит Щуков. Гендиректор Unitel также добавлял, что размер штрафов, наложенных на Unitel и Coscom, в 40 раз превышает размер аналогичных штрафов, наложенных на государственных сотовых операторов.

Суд обязал пересмотреть ставку интерконнекта с госоператором задним числом

Одновременно Unitel проиграл судебные разбирательства с одним из государственных сотовых операторов - Universal Mobile Systems (UMS). Оператор создавался российским МТС совместно с властями Узбекистана. Но в 2016 г. МТС отдала властями контрольный пакет акций оператора за символический $1.

В марте Ташкентсткий межрайонный экономический суд по иску UMS обязал Unitel снизить ставку интерконнекта в 840 раз с 42 сумов до 5 тийинов. В то же время суд отказал UMS в пересмотре ставок интерконнекта задним числом - ее следовало пересчитывать только с момента вступления в силу судебного решения. UMS подал апелляцию, которая оставила решение суда первой инстанции без изменений.

Но Верховный суд пошел навстречу UMS и постановил пересчитать ставку интерконнекта с сентября 2017 г. В результате UMS может списать дебиторскую задолженность перед Unitel на сумму 16,3 млрд сумов ($2 млн).

Дмитрий Щуков осудил и это решение. «UMS позволено немыслимое - задним числом пересматривать действующий договор, уменьшая выплаты в 800 раз, - говорит гендиректор Unitel. - Это точно не добавляет плюсов конкурентной среде и идет в разрез с мировой практикой, а также декларируемой защитой прав инвесторов. К сожалению, вновь подтвердилось, что интересы госкомпаний превалируют над законными правами частных компаний».

Череда проблем Veon в Узбекистане

Это уже не первая неприятность для «дочки» Veon в Узбекистане. В 2017 г. власти страны решили перераспределить частоты в диапазонах 900 МГц и 1800 Мгц, которые используются для стандарта второго поколения сотовой связи GSM. Это привело к тому, что Unitel потерял половину имеющегося у компании частотного спектра в данных диапазонах.

Конфликт завершился тем, что власти разрешили Unitel и другим сотовым операторам использовать имеющиеся у них частоты для третьего (3G) и четвертого поколения сотовой связи (4G), то есть ввели принцип технологической нейтральности.

Также в 2017 г. ГИССИСТ выявила у Unitel ряд незаконно установленных базовых станций. В связи с «систематическими и грубыми нарушениями» законодательства надзорная инспекция пригрозила оператору отзывом лицензии.

А в 2016 г. власти США оштрафовали группу Veon на $795 млн. Причиной стали факты выплаты взяток группой в пользу Гульнары Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова.