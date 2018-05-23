Экс-мэр Владивостока из тюрьмы призвал не пользоваться Android: он прослушивается органами

Экс-мэр Владивостока, арестованный по подозрению в коррупции, утверждает, что обвинение против него было сфабриковано правоохранительными органами благодаря прослушке принадлежащего ему Android-смартфона и манипулированию полученными данными. При этом смартфон с iOS прослушки избежал.

Прослушка Пушкарева

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, находящийся в настоящий момент под арестом по обвинению в коррупции, предостерег граждан от использования ОС Android, сообщает РИА VladNews. По словам экс-мэра, именно прослушка принадлежащего ему Android-смартфона правоохранительными органами позволила им в конечном счете возбудить против него дело.

Как утверждает Пушкарев, правоохранители сумели установить на его Android-смартфон вредоносное ПО, благодаря которому могли удаленно включать микрофон устройства даже тогда, когда оно не использовалось владельцем. В результате сотрудники органов могли слышать все, что происходило рядом со смартфоном.

Законность прослушки

Экс-мэр утверждает, что прослушка длилась шесть лет. Правоохранители действовали с согласия суда, однако, по его словам, это согласие было получено ими благодаря фальсификации документов, послуживших основанием для прослушивания. По словам Пушкарева, документы были подделаны киберспециалистами Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Обвиняемый настаивает на своей невиновности в инкриминируемых ему правонарушениях. По словам экс-мэра, именно по причине невиновности он и не беспокоился о прослушке, полагая, что собранные таким образом данные наоборот прослужат к его оправданию. Однако потом отдельные его фразы были вырваны правоохранителями из контекста, благодаря чему и удалось сфабриковать дело, сообщает Пушкарев.

Устройства Apple

При этом другой смартфон обвиняемого, на котором была установлена iOS, прослушки избежал. Пушкарев отмечает, что не может с полной уверенностью говорить о принципиальной невозможности взломать iOS, однако может привести в пример случай, когда российские правоохранители в течение двух лет так и не смогли обойти стандартную блокировку на смартфоне и планшете Apple. По словам Пушкарева, речь идет о резонансном деле из области киберпреступности, в котором данные с этих устройств должны стать ключевым доказательством.

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев

Одновременно экс-мэр подчеркивает, что по-настоящему надежный пароль на устройстве Apple должен содержать 12 или более символов, в число которых входят пробелы и цифры.

Мессенджеры и VPN

Еще одно предупреждение Пушкарева касается различий в степени надежности телефонной связи и связи через мессенджеры. Закрытую связь через мессенджеры бывший мэр Владивостока считает более надежной. Однако наряду с этим Пушкарев отмечает, что некоторые мессенджеры передают коды шифрования правоохранительным органам, и это позволяет сотрудникам органов прослушивать разговоры пользователей и просматривать их переписку.

Поэтому экс-мэр рекомендует пользоваться мессенджерами через VPN, выбирая при этом такие VPN-сервисы, сервера которых находятся за рубежом, поскольку бесплатные отечественные сервисы также сотрудничают с правоохранителями.

В чем обвиняют Пушкарева

Игоря Пушкарева, арестованного в начале июня 2016 г., обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе согласно части 6 статьи 290, части 3 статьи 285 и части 2 статьи 204 Уголовного кодекса России соответственно.

Следствие полагает, что с 2008 г. по 2015 г. Пушкарев за вознаграждение помогал муниципальному унитарному предприятию «Дороги Владивостока» выигрывать тендеры на строительство дорог. Предприятие возглавляет Андрей Лушников, также проходящий обвиняемым по делу.

При этом «Дороги Владивостока» закупали стройматериалы у группы компаний «Востокцемент», главой которого является брат Игоря Пушкарева Андрей Пушкарев, третий обвиняемый по делу. Закупка стройматериалов производилась по неоправданно высоким ценам, в результате чего покупателю был нанесен ущерб в размере 143,6 млн руб., полагает следствие.

По итогам реализации этой схемы родственники экс-мэра получили от «Востокцемента» дивиденды в размере 471,7 млн руб. Сам Игорь Пушкарев, как утверждает следствие, получил 75 млн руб. в форме взяток.