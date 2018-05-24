«Дочка» «Роснано» и «Систематики» создала электронный чип для маркировки шин

Накануне того, как в России могут ввести обязательную маркировку автопокрышек RFID-метками, компания «РСТ-инвент» совместно с одним из крупнейших производителей шин в стране разработала свой чип, ориентированный именно на эту отрасль.

Российская RFID-метка для автопокрышек

Совместное предприятие «Роснано» и «Систематики» — компания «РСТ-инвент», известная как производитель электронных меток для радиочастотной дистанционной идентификации объектов (технология RFID), разработала чип для маркировки автомобильных шин. Об этом CNews сообщили в организации.

Изделие, получившее название TireTag, позиционируется компанией в качестве электронного паспорта данного вида изделий. С его помощью к покрышке можно привязать данные о ее изготовителе, типе, дате производства, материалах и пр. В течение жизненного цикла шины эта информация может дополняться.

Маркировка покрышек такими метками призвана автоматизировать процесс учета и внутренней логистики шин на территории заводов-производителей, а также контролировать покрышки в процессе эксплуатации транспортными предприятиями. При интеграции RFID-метки в покрышку изъять ее без повреждения шины невозможно, что позволяет защитить продукцию от контрафакта и подмен.

Производство RFID-меток для шин на мощностях «РСТ-инвент»

В «РСТ-инвент» сообщили CNews, что на создание новой метки ушло порядка восьми месяцев. Разработка и испытание чипов велись совместно с известным отечественный производителем шин, входящим в в России в тройку лидеров по объемам выпуска. Инвестиции в проект не раскрываются. Планируемый годовой объем шин, промаркированных RFID-метками, составит 12-15 млн. штук в год.

Какие-либо российские аналоги TireTag их разработчикам не известны.

Характеристики метки

В «РСТ-инвент» уверены в том, что новая метка по своим характеристикам абсолютно уникальна — она была разработана исключительно для шинной промышленности. Она может быть интегрирована в шины с металлическим кордом (основной прочностной элемент большей части современных покрышек), но информация с нее может быть считана без искажений с расстояния до 6 метров.

Рабочая температура изделия находится в интервале от - 60°С до +200°С (до +270°С в течение 45 минут). Диапазон рабочих частот — 865-870 МГц. Нагрузочные испытания показали работоспособность маркированных шин на пробегах до 400 тыс. км

Размеры метки составляют 96 x 21 мм (± 0,5 мм). Чип соответствует стандартам ISO 18000-63 / EPC global Gen2v2.

В «РСТ-инвент» указывают, что RFID-метку TireTag возможно интегрировать непосредственно внутрь покрышки как на этапе производства, так и в уже готовую шину. В обоих случаях чип будет полностью защищен от перепадов давления, температур и механических воздействий при нормальной эксплуатации покрышки, заверяют производители.

«Необходимо отметить, что при интеграции метки между слоями покрышки, не нарушается целостность материала, — поясняет Дмитрий Сазонов, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами. — Это важное свойство позволяет исключить брак, связанный с маркировкой шин на производстве. Рентгенографический контроль качества показывает полное отсутствие дефектов шин в месте интеграции метки. Таким показателем не может похвастаться ни одна метка в мире».

Перспективы меток в контексте тотальной маркировки товаров

Разработчики не скрывают, что создавали новую метку в контексте того, что недавно Правительство России в целях борьбы с контрафактом утвердило перечень из десяти групп товаров, подлежащих обязательной маркировке различными средствами с 2019 г. Помимо табачной продукции, одежды, обуви, духов и фотоаппаратов, в него вошли и автомобильные шины.

В «РСТ-инвент» отмечают, что на данный момент решается вопрос о способах идентификации перечисленных товаров, и одним из вопросов рассматривается необходимость маркировки покрышек именно RFID-метками.

«По сравнению с другими способами маркировки шин, в частности штрих-кодом, RFID-метки обладают рядом ключевых преимуществ: возможность считывания данных вне зоны видимости объекта и групповой регистрации, отслеживание товара в режиме реального времени, невозможность подделать метку или заменить, эксплуатация в условиях агрессивного воздействия окружающей среды», — говорят в компании.

Напомним, впервые электронные метки на государственном уровне в России были применены в отношении маркировки шуб, и этот эксперимент на самом высоком уровне был признан успешным, что и дало «зеленый свет» распространения позитивного опыта на другие товары.