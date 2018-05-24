Высокопоставленный генерал арестован за откаты по делу «Воентелекома»

По требованию Следственного комитета арестован Александр Оглоблин, который представлял Минобороны в 2013 г. при заключении госконтрактов с «Воентелекомом». Следствие считает, что Оглоблин сознательно закупил от лица министерства поддельную технику по завышенным ценам в обмен на часть украденных денег.

Арест Оглоблина

По делу АО «Воентелеком», руководство которого обвиняется в хищении крупных сумм при выполнении заказа Минобороны, арестован еще один подозреваемый — генерал-майор Александр Оглоблин, бывший руководитель первого управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны. Напомним, заказ Минобороны касался модернизации ведомственных систем связи, а управление Оглоблина отвечает за создание системы армейской связи в России и руководство ею.

Следствие подозревает сговор между Оглоблиным, который заказывал телекоммуникационное оборудование от имени министерства, и исполнителями заказа. Предположительно, Оглоблин получил за это часть украденных у государства денег, пишет «Коммерсант». Предполагаемые сообщники и назвали его имя следствию.

Об аресте Оглоблина просило Главное военное следственное управление Следственного комитета России. Задержание осуществила военная контрразведка, арест был произведен 235 гарнизонным военным судом. Защита подозреваемого попыталась обжаловать арест в Московском окружном военном суде, но суд, получивший от следствия достаточно убедительные доказательства вовлеченности Оглоблина в преступную схему, жалобу отклонил.

Генерал обвиняется в особо крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Этот параграф предлагает в качестве максимального наказания лишение свободы на срок до 10 лет. К этому может быть добавлен штраф в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до трех лет и ограничение свободы на срок до двух лет.

Аресты в «Воентелекоме»

В конце декабря 2017 г. Федеральной службой безопасности (ФСБ) был задержан гендиректор «Воентелекома» Александр Давыдов. В начале декабря 2017 г. ФСБ, Следственный комитет и Главная военная прокуратура провели в офисе компании обыски, результатом которых стали аресты первого замглавы «Воентелекома» Олега Савицкого и бывшего советника гендиректора компании Дмитрия Семилетова. Впоследствии Семилетов заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания, предположительно, позволившие задержать Оглоблина, хотя его защита это отрицает.

По делу «Воентелекома» арестован высокопоставленный чиновник Минобороны

Давыдова подозревают в хищении примерно 500 млн руб., которое он совершил при исполнении в 2013 г. госконтрактов на поставку маршрутизаторов в Минобороны, а также при осуществлении авторского надзора за спутниковой связью. Контракты исполнялись в рамках масштабной модернизации армейской связи, которая подразумевала полный ее перевод на цифровые каналы, с заменой аппаратуры и разработкой софта. Генподрядчиком по проекту выступал «Воентелеком», генерал Оглоблин представлял Минобороны. При этом Оглоблин давно находился в дружеских отношениях с топ-менеджментом «Воентелекома».

Дело о маршрутизаторах

Как установило следствие, цена маршрутизаторов, поставленных в Минобороны в рамках контрактов, была завышена: в войска одно устройство поставлялось по цене 1 млн руб. при рыночной стоимости 350 тыс. руб. Благодаря этому поставщик ПО «Эмзиор» в 2016 г. заработал 200 млн руб., а владелец прав на интеллектуальную собственность «Эмзиор Технолоджи» — 40 млн руб. «Эмзиор Технолоджи» принадлежит Ольге Давыдовой, родной сестре Александра Давыдова. В реализации схемы участвовала и гендиректор фирмы-поставщика маршрутизаторов ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина, в настоящий момент находящаяся под арестом.

Разработанный «Воентелекомом» якобы отечественный продукт «Маршрутизатор программный мультипротокольный» был поставлен в Минобороны в количестве около 1,1 тыс. штук. Следствие выяснило, что из этого числа порядка 200 маршрутизаторов являются продуктами китайской сборки. Российскими в них являются только модули диагностики и ПО от «Эмзиор».

Оставшиеся 900 маршрутизаторов собраны в Китае на базе американской платформы Supermicro J, хотя по документам их проводила российская «Эдельвейс». Разработчиком же ПО для этих маршрутизаторов также выступило «Эмзиор». Деятельностью «Эмзиора» руководит Павел Смирнов, ранее работавший в российском производителе телекоммуникационного оборудования НИИ «Масштаб». Александр Давыдов до своего назначения в «Воентелеком» в 2013 г., был как раз главой НИИ «Масштаб».