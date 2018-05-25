Окончена семилетняя патентная война. Samsung заплатит Apple $539 млн за закругленный корпус

Многолетняя судебная тяжба на тему того, действительно ли Samsung скопировала дизайн iPhone, завершилось выплатой $539 млн компенсации в пользу Apple. Разбирательство началось в 2011 г., его предметом стали закругленные края корпуса и ободок вокруг передней панели некоторых смартфонов Samsung.

Исход тяжбы

По итогам семилетнего судебного разбирательства о нарушении патентов, Apple отсудила у Samsung $539 млн за незаконное использование своих изобретений. Окончательное решение было принято присяжными американского федерального суда в Сан-Хосе, штат Калифорния, сообщает издание Bloomberg. Присяжные совещались почти пять дней.

По мнению суда, Samsung нарушила три патента Apple в сфере дизайна смартфонов, что обойдется корейской компании в $533 млн. Патенты касаются закругленных углов корпуса, ободка вокруг передней панели и представления иконок приложений в виде сетки. Также были нарушены два патента из области функционирования устройств, за это Samsung уплатит около $6 млн.

По подсчетам Bloomberg, ежедневная прибыль Samsung от продажи мобильных устройств составляет $38,9 млн. То есть, одно только это подразделение может расплатиться с Apple примерно за две недели.

Патентная война между Apple и Samsung стала одной из самых масштабных в сфере мирового патентного законодательства. Профильные СМИ, включая Bloomberg, называют нынешнее решение суда окончательным. Комментируя ситуацию, Apple заявила, что этот спор всегда был о чем-то большем, чем деньги. Со своей стороны, Samsung считает, что вынесенный вердикт подрывает творческий подход и честную конкуренцию всех производителей смартфонов.

История вопроса

Разбирательство между компаниями длится с 2011 г. Иск к Samsung был подан после того, как компания выпустила Samsung Galaxy S. Он действительно был очень похож на первый iPhone, и издалека устройства можно было легко спутать. На тот момент Apple требовала от Samsung $2,5 млрд. В 2012 г. суд принял решение, согласно которому Samsung была обязана уплатить Apple $1,05 млрд, но в 2013 г. это решение было успешно опротестовано.

Окончена семилетняя судебная тяжба между Samsung и Apple

В мае 2015 г. суд посчитал, что Samsung все же должна выплатить компенсацию за незаконное использование технологий Apple, но в размере всего лишь $548 млн. Samsung согласилась выплатить указанную сумму в декабре 2015 г., после того как компании договорились завершить все свои судебные разбирательства за пределами США.

Однако в Калифорнии разбирательство продолжалось, поскольку Samsung хотела вернуть часть денег. В 2016 г. дело рассмотрел Верховный суд США, после чего отправил его обратно в Калифорнию окружному судье Люси Кох (Lucy Koh) с рекомендацией пересмотреть размер компенсации за нарушение дизайна iPhone. На тот момент конкретно за это Samsung уже выплатила $399 млн. В результате к $399 млн было добавлено еще $140 млн, которые теперь и должна выплатить корейская компания.

Внешний вид телефонов Samsung до и после появления первого iPhone

Основным вопросом при установлении размера компенсации было то, следует ли определять ее исходя из размеров выручки Samsung от продажи компонентов, которые нарушают указанные патенты, или смартфонов, в которых эти компоненты присутствуют. Сама Samsung считает, что должна уплатить всего $28 млн.

Другие разбирательства

Это не единственный патентный спор между Samsung и Apple. В 2014 г. присяжные в Сан-Хосе обязали корейскую компанию выплатить Apple $120 млн компенсации за нарушение двух патентов, которое касались разблокировки экрана с помощью скользящего движения пальца и технологии превращения телефонных номеров в быстрые ссылки. Samsung пыталась оспорить это решение, но в итоге Верховный суд США отказался проводить повторное слушание и закрепил легитимность вердикта.

Одновременно Samsung требовала от Apple $6,2 млн за нарушение патентов на функции фото- и видеогалереи. Но суд назначил по этому вопросу компенсацию в размере всего лишь $158,4 тыс.