Российский искусственный интеллект встроят в SAP

В платформу SAP HANA будут интегрированы решения возникшей в 2016 г. в Казани отечественной компании Clover Group для прогнозной аналитики на промышленных предприятиях. Первыми пользователями совместного продукта станут горнорудные компании, а также структура, купившая недавно в Clover Group долю — крупнейший российский производитель железнодорожной техники, «Трансмашхолдинг».

Интеграция решений SAP и Clover Group

Российский разработчик в области искусственного интеллекта для промышленных предприятий Clover Group интегрирует свои решения с продуктами SAP и начнет их использовать на предприятиях своего новоявленного соучредителя — компании «Трансмашхолдинг». Данная структура (включает два десятка предприятий в нашей стране и за ее пределами) позиционирует себя в качестве крупнейшего игрока России на рынке производства железнодорожной техники (рельсового транспорта и компонентов для него).

Информацию о том, что некоторое время назад «Трансмашхолдинг» приобрел долю российского разработчика CNews подтвердил гендиректор Clover Group Денис Касимов. Какая именно доля была куплена, не известно. По данным ЕГРЮЛ и «Контур.фокус», единственным учредителем Clover Group до сих пор числится кипрская структура «Компания телесино лимитед».

Как рассказал CNews Касимов, непосредственно будет проинтегрировано решение его компании для так называемой предиктивной (прогнозной) аналитики CloverPredictiveс высокопроизводительной платформой для хранения и обработки данных SAP HANA (от англ. High-Performance Analytic Appliance). Затраты Clover на этот проект Касимов оценил как незначительные.

Первые совместные шаги

Меморандум о сотрудничестве между SAP и Clover Group был подписан 24 мая 2018 г. В рамках Петербургского международного экономического форума. Однако разработка совместного решения уже ведется, и, по словам Касимова, конкретные результаты появятся до конца 2018 г.

SAP и отечественная Clover Group планируют помочь промышленным структурам в России и мире построить цифровые заводы

«Уже есть рабочая группа, мы встречаемся один-два раза в месяц, у нас есть план тестирования и разработки, — добавил в разговоре с CNews Алексей Леонтович, заместитель гендиректора SAP CIS. — Сейчас очередь за программистами и специалистами по данным Clover Group. Они оценивают возможности SAP CloudPlatform для разработки и интеграции».

Как поясняет топ-менеджер немецкого ИТ-гиганта, сотрудничество с российскими разработчиками началось с обсуждения экспертизы Clover Group по большим данным. «Мы увидели, что специалисты по Big Data компании уже сделали несколько интересных проектов для машиностроительных и железнодорожных предприятий, — поясняет он. — В то же время эти модели данных применимы в других отраслях, например в горной добыче и металлургии, где решения SAP — отраслевой стандарт. Другими словами, на первом этапе мы объединим экспертизу по большим данным SAP и Clover Group и протестируем, как наши модели данных работают в транспортном и энергомашиностроении, а также в металлургии».

Ориентация на сторонних заказчиков

По планам партнеров, «Трансмашхолдинг» станет не единственным пользователем интегрированного решения. «Есть планы по началу работы с предприятием из отрасли горнорудного машиностроения, с ними планируем прогнозировать состояние карьерных и шахтных самосвалов, — отмечает Касимов. — Мы уверены, что интеграция прогнозных моделей Clover Group с платформой SAP позволит заказчикам использовать инструменты искусственного интеллекта в знакомой для них ИТ-инфраструктуре».

По заверению Алексея Леонтовича совместные решения партнеров станут продвигаться не только в России, но и за рубежом.

Планируемые преимущества для клиентов

Председатель совета директоров Clover Group Алексей Белинский отмечает, что промышленные предприятия во всем мире сейчас переходят к моделям управления активами по сценариям цифровой экономики. «Один из атрибутов цифрового завода — мониторинг состояния оборудования в реальном времени и предиктивная аналитика, — говорит он. — С их помощью становится возможным предсказать выход объектов из строя, своевременно провести ремонтные работы и таким образом добиться безаварийного производства. В России практика прогнозных ремонтов только развивается. Наш проект совместных инноваций с SAP поможет ускорить переход к ней».

Опыт проектов SAP показывает, что предиктивная аналитика и гибкое планирование техобслуживания позволяют сократить бюджет предприятия на ремонты на 8-10%. По мнению гендиректора SAP CIS Наталии Парменовой, в масштабах российской промышленности экономический эффект от перехода к сценариям предиктивных ремонтов может измеряться миллиардами рублей. «Это один из сценариев цифровой экономики с быстрой отдачей инвестиций», — считает она.

По собственным данным Clover Group, ее решения позволяют промышленным предприятиям увеличивать объемы производства на 20-25%, снижать затраты на техническое обслуживание на 25-30%, уменьшать число сбоев работы оборудования на 70-75%, сокращать время простоя оборудования на 35-45%.

Некоторые факты о Clover Group

По данным ЕГРЮЛ, компания Clover Group была зарегистрирована 18 мая 2016 г. По сведениям «Контур.фокус», в 2016 г. ее выручка была нулевой при чистом убытке в 404 тыс. руб. Единственный госконтракт организации был заключен в конце 2017 г. с «Центральной пригородной пассажирская компанией» на 120,9 млн руб.

Перед оформлением на вышеупомянутую кипрскую структуру «Компания телесино лимитед» учредителями Clover Group в неравных долях были заявлены Денис Касимов, а также Денис Лисин, Руслан Шакиров, Алексей Мешалкин и Дмитрий Молчанов.

Первым адресом регистрации компании стала Казань, где у Clover Group сейчас сохраняется офис — наряду с представительством в Москве.

Деятельность и показатели «Трансмашхолдинга»

По данным «Трансмашхолдинга», эта компания создана 15 апреля 2002 г. Ее единственным номинальным акционером выступает голландская структура The Breakers Investments BV, что отражено в российском ЕГРЮЛ.

В состав холдинга входят «Бежицкая сталь», Брянский машиностроительный завод, Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения, Демиховский машиностроительный завод, Коломенский завод, Луганский тепловозостроительный завод, «Метровагонмаш», Новочеркасский электровозостроительный завод, Октябрьский электровагоноремонтный завод, «Пензадизельмаш», производственная фирма КМТ, «Рейлкомп», Тверской вагоностроительный завод, «ТМХ-Аргентина», «Трамрус», «Трансконвертер», «Трансмаш», «Тртранс», «Центросвармаш».

К своему 15-летию, отмечавшемуся в 2017 г. «Трансмашхолдинг» отчитался о том, что разработал 72 новые модели подвижного состава всех основных классов, выплатил более 175 млрд руб. в виде налогов и сборов, инвестировал в производство и новую технику порядка 68 млрд руб.

По данным «Контур.фокус», по итогам 2017 г. выручка компании составила 51,9 млрд руб. при чистой прибыли в 1,3 млрд руб.