Mail.Ru выпустил сервис массовых рассылок без «неприятного спама»

Платформа «Mail.Ru для бизнеса» расширила арсенал B2B-продуктов новым сервисом Sendbox для организации почтовых, SMS- Viber-рассылок. Новинка поддерживает триггерные сообщения, включает инструменты аналитики, визуальный редактор писем, а также способна интегрироваться с распространенными CMS-, CRM- и ERP-решениями.

Пополнение в портфеле SaaS-продуктов Mail.Ru

Mail.Ru сообщила о запуске сервиса рассылок для бизнеса. Новинка, получившая название Sendbox, позволяет создавать и в автоматизированном режиме отправлять клиентам почтовые рассылки, SMS и сообщения в популярном мессенджере Viber.

Пользователю услуги доступны инструменты, позволяющие донести информацию до конкретных групп клиентов. Sendbox интегрируется с популярными CMS (системами управления контентом), CRM (системами управления взаимоотношениями), ERP (для управления ресурсами предприятия) и позволяет отправлять так называемые триггерные сообщения.

В отличие от обычной рассылки триггерные сообщения отправляются в результате заранее запланированного события (к примеру, день рождения подписчика) или действия подписчика. Принято считать, что подобный подход приносит более высокую конверсию. Например, в случае с интернет-магазином это значит увеличение числа покупателей относительно общего количества посетителей.

По заявлению пресс-службы «Mail.Ru для бизнеса», все рассылки проходят предварительную ручную модерацию, что защищает пользователей от недобросовестного использования сервиса и такого неприятного явления как спам.

Отправитель может автоматически добавить ссылку на отписку прямо в SMS-сообщение. В случае, если ссылка на отписку не добавлена в сообщение, абонент может переслать сообщение с жалобой своему оператору. У всех операторов есть специальные формы жалоб или номера, куда нужно переслать сообщение. Операторы по жалобам связываются с Mail.Ru, после чего компания принимает меры, в том числе заносит телефон в стоп-лист.

Подробее о возможностях Sendbox

Несмотря на то, что массовые рассылки являются общепризнанным эффективным маркетинговым инструментом, создание качественной рассылки требует от организатора кампании владения широким спектром навыков и существенных трудозатрат. Sendbox позволяет частично решить данную проблему за счет встроенных средств аналитики и таргетирования, которые позволяют отслеживать, как получатели взаимодействуют с рассылкой и помогают выбрать оптимальную стратегию для максимизации эффективности кампании. Развернутые отчеты призваны помочь оценить такие показатели как CTR (отношение числа кликов по ссылке в сообщении к общему количеству отправленных сообщений) и конверсию.

Пользователю доступно множество готовых шаблонов писем

Кроме того, решение Mail.Ru включает достаточно простой в освоении визуальный редактор писем, конструктор шаблонов, а также набор готовых шаблонов с поддержкой адаптивной верстки.

Немного о ценах

Пользователю предлагается на выбор несколько тарифов, в числе которых есть и «Бесплатный», подключив который можно ознакомиться с сервисом. По условиям плана число подписчиков ограничено пятью, а количество писем для рассылки – пятидесятью.

За 490 руб. можно подключить тариф «Ежемесячный», основанный на количестве подписчиков. В рамках этого тарифа их число ограничено 2,5 тыс.

В случае, если кампании пользователя отличаются массовостью, неплохой идеей, вероятно, будет выбрать тариф с оплатой за количество отправленных писем – 1,2 тыс. руб. за 10 тыс. писем (0,12 руб. за письмо).

Цены на SMS-рассылки варьируются в пределах 0,87 – 2,11 руб. за одно сообщение в зависимости от оператора мобильной связи.

Стоимость рассылки Viber-сообщений по России фиксированная и составляет 0,4 руб. за одно послание.

Прочие решения Mail.Ru для бизнеса

Sendbox пополнил линейку продуктов SaaS-платформы «Mail.Ru для бизнеса», которая объединяет онлайн-сервисы для корпоративных коммуникаций, облачного хранения и маркетинга.

«SaaS – динамичный рынок: в 2018 г. его мировой объем составит порядка $55 млрд, а рост по сравнению с прошлым годом – 20%, – отметил руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Егор Ганин. – По данным iKS-Consulting, рассылки на этом рынке входят в топ-7 по выручке. Sendbox стал следующим после платной почты сервисом в линейке продуктов SaaS-платформы "Mail.Ru для бизнеса". Запуск сервиса рассылок позволит улучшить и замкнуть экосистему коммуникации бизнеса с клиентами. У Mail.Ru как у почтового провайдера накопился колоссальный опыт работы, поэтому сервис полностью соответствует стандартам добросовестных email-рассылок».

На базе платформы работают десять сервисов: «Почта для сайта», «Облако для горячих данных», «Облако для холодных данных», «Облако для рабочих групп», «Моя компания», Рейтинг Mail.Ru, «Медиатор», SEOSan, «Постмастер Mail.Ru», «Вебмастер Mail.Ru» и «Предиктивная аналитика».