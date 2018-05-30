Apple запрещает обновлять Telegram для iPhone и iPad

Apple уже полтора месяца блокирует обновления приложения Telegram для iOS. Мессенджер не делал по этому поводу отдельного заявления, просто написал в разделе FAQ на своем сайте.

Блокировка обновлений

Компания Apple уже полтора месяца не позволяет мессенджеру Telegram обновить его приложение в AppStore. Об этом создатели мессенджера сообщили на сайте проекта в разделе «Часто задаваемые вопросы» (FAQ).

Отвечая на вопрос о соответствии Telegram «Общему регламенту по защите данных» (GDPR) Евросоюза, авторы проекта сообщили, что «пользователи Android получили обновление GDPR в версии 4.8.9, Apple же глобально блокирует обновления Telegram для его iOS-приложения с середины апреля».

Требование Роскомнадзора к Apple

Напомним, два дня назад Роскомнадзор повторно направил в Apple требование заблокировать приложение Telegram в AppStore на территории России, а также приостановить рассылку его сервисных push-уведомлений. Ведомство попросило компанию принять соответствующие меры в кратчайшие сроки, пригрозив в противном случае «нарушением функционирования» AppStore.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров уточнил в беседе с «Интерфаксом», что ввиду высокой степени бюрократизации транснациональных корпораций типа Apple регулятор готов ждать ответ в течение месяца. По словам Жарова, Apple может исполнить требование одним из трех способов: полностью удалить приложение из магазина, ограничить к нему доступ в отдельной стране или ограничить функциональность приложения.

Это не первое требование Роскомнадзора удалить Telegram из AppStore. В середине апреля Apple уже получала от регулятора аналогичное требование. В тот раз такое же требование было направлено и в компанию Google, ни одна из компаний его не выполнила.

Apple уже полтора месяца блокирует обновления Telegram для iOS

Одной из причин, по которой мобильная версия Telegram продолжает работать несмотря на попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер, является функция рассылки push-уведомлений через магазины приложений AppStore (для платформы iOS) и Google Play (для Android). Это позволяет мессенджеру находить новые IP-адреса, которые еще не были заблокированы.

Борьба Роскомнадзора с Telegram

13 апреля 2018 г. Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram. Это было связано с неисполнением Telegram требованием, которые российское законодательство накладывает на организаторов распространения информации, в частности, с отказом предоставить правоохранителям ключи шифрования переписки пользователей.

Однако заблокировать Telegram так и не удалось. Для получения доступа к мессенджеру его пользователи стали активно применять инструменты обхода блокировок – прокси-серверы и VPN-сервисы. Кроме того, мобильное приложение мессенджера, хоть и с некоторыми проблемами, но продолжило работать даже без использования дополнительных инструментов.

Блокировка IP-адресов

В апреле, Роскомнадзор сообщал, что обнаружил способ, благодаря которому приложение Telegram меняет IP-адреса, и обещал найти решение проблемы. В итоге регулятор стал блокировать целые блоки IP-адресов, принадлежащих крупным иностранным «облачным» провайдером, которые используются или могут использоваться Telegram. Для этого были задействованы санкции Генпрокуратуры, которая уполномочена на блокировку сайтов с экстремистской информацией. На конец апреля под блокировкой оказалось, в общей сложности, около 20 млн IP-адресов.

Наибольшая часть заблокированных IP-адресов принадлежит Amazon Web Servcies и Google. Причем в случае с Google блокировались как IP-адреса, используемые клиентами корпорации, так и IP-адреса, на которых работают непосредственно сервисы Google.

Это вызвало нестабильность в работе большого числа интернет-сервисов. Несколько раз о проблемах с доступом сообщал мессенджер Viber. На некоторое время под блокировкой оказывались IP-адреса еще одного мессенджера – WhatsApp.

18-19 мая 2018 г. у абонентов «Вымпелкома» был недоступен ряд популярных мессенджеров: Facebook Messanger, iMessage, Facetime и т.д. Кроме того, из-за блокировки сервиса CAPTCHA от Google была парализована продажа электронных полюсов ОСАГО.

После негативной общественной реакции Роскомнадзор сократил число заблокированных групп (подсетей) IP-адресов., утверждая, что ему удалось найти в этих подсетях те IP-адреса, которые непосредственно использует Telegram. Сейчас под блокировкой находится порядка 11 млн IP-адресов. Жаров сообщил, что с Google удалось достичь взаимопонимания, и корпорация прекратила предоставление Telegram своих IP-адресов.