Apple запрещает обновлять Telegram для iPhone и iPad
Apple уже полтора месяца блокирует обновления приложения Telegram для iOS. Мессенджер не делал по этому поводу отдельного заявления, просто написал в разделе FAQ на своем сайте.
Блокировка обновлений
Компания Apple уже полтора месяца не позволяет мессенджеру Telegram обновить его приложение в AppStore. Об этом создатели мессенджера сообщили на сайте проекта в разделе «Часто задаваемые вопросы» (FAQ).
Отвечая на вопрос о соответствии Telegram «Общему регламенту по защите данных» (GDPR) Евросоюза, авторы проекта сообщили, что «пользователи Android получили обновление GDPR в версии 4.8.9, Apple же глобально блокирует обновления Telegram для его iOS-приложения с середины апреля».
Требование Роскомнадзора к Apple
Напомним, два дня назад Роскомнадзор повторно направил в Apple требование заблокировать приложение Telegram в AppStore на территории России, а также приостановить рассылку его сервисных push-уведомлений. Ведомство попросило компанию принять соответствующие меры в кратчайшие сроки, пригрозив в противном случае «нарушением функционирования» AppStore.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров уточнил в беседе с «Интерфаксом», что ввиду высокой степени бюрократизации транснациональных корпораций типа Apple регулятор готов ждать ответ в течение месяца. По словам Жарова, Apple может исполнить требование одним из трех способов: полностью удалить приложение из магазина, ограничить к нему доступ в отдельной стране или ограничить функциональность приложения.
Это не первое требование Роскомнадзора удалить Telegram из AppStore. В середине апреля Apple уже получала от регулятора аналогичное требование. В тот раз такое же требование было направлено и в компанию Google, ни одна из компаний его не выполнила.
Одной из причин, по которой мобильная версия Telegram продолжает работать несмотря на попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер, является функция рассылки push-уведомлений через магазины приложений AppStore (для платформы iOS) и Google Play (для Android). Это позволяет мессенджеру находить новые IP-адреса, которые еще не были заблокированы.
Борьба Роскомнадзора с Telegram
13 апреля 2018 г. Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram. Это было связано с неисполнением Telegram требованием, которые российское законодательство накладывает на организаторов распространения информации, в частности, с отказом предоставить правоохранителям ключи шифрования переписки пользователей.
Однако заблокировать Telegram так и не удалось. Для получения доступа к мессенджеру его пользователи стали активно применять инструменты обхода блокировок – прокси-серверы и VPN-сервисы. Кроме того, мобильное приложение мессенджера, хоть и с некоторыми проблемами, но продолжило работать даже без использования дополнительных инструментов.
Блокировка IP-адресов
В апреле, Роскомнадзор сообщал, что обнаружил способ, благодаря которому приложение Telegram меняет IP-адреса, и обещал найти решение проблемы. В итоге регулятор стал блокировать целые блоки IP-адресов, принадлежащих крупным иностранным «облачным» провайдером, которые используются или могут использоваться Telegram. Для этого были задействованы санкции Генпрокуратуры, которая уполномочена на блокировку сайтов с экстремистской информацией. На конец апреля под блокировкой оказалось, в общей сложности, около 20 млн IP-адресов.
Наибольшая часть заблокированных IP-адресов принадлежит Amazon Web Servcies и Google. Причем в случае с Google блокировались как IP-адреса, используемые клиентами корпорации, так и IP-адреса, на которых работают непосредственно сервисы Google.
Это вызвало нестабильность в работе большого числа интернет-сервисов. Несколько раз о проблемах с доступом сообщал мессенджер Viber. На некоторое время под блокировкой оказывались IP-адреса еще одного мессенджера – WhatsApp.
18-19 мая 2018 г. у абонентов «Вымпелкома» был недоступен ряд популярных мессенджеров: Facebook Messanger, iMessage, Facetime и т.д. Кроме того, из-за блокировки сервиса CAPTCHA от Google была парализована продажа электронных полюсов ОСАГО.
После негативной общественной реакции Роскомнадзор сократил число заблокированных групп (подсетей) IP-адресов., утверждая, что ему удалось найти в этих подсетях те IP-адреса, которые непосредственно использует Telegram. Сейчас под блокировкой находится порядка 11 млн IP-адресов. Жаров сообщил, что с Google удалось достичь взаимопонимания, и корпорация прекратила предоставление Telegram своих IP-адресов.