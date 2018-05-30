Прибыль HP выросла почти в 2 раза

Компания HP во втором квартале 2018 г. нарастила прибыль на 89%. Причины роста — успехи в продажах ПК, взрывной рост принтерного подразделения после покупки активов Samsung и получение разовой налоговой льготы.

Итоги квартала

Выручка компании HP по итогам второго квартала финансового 2018 г., который завершился 30 апреля, достигла $14 млрд, что на 13% больше аналогичного показателя за предыдущий год. При этом аналитики с Уолл-стрит прогнозировали компании выручку на уровне $13,57 млрд, пишет Reuters.

Чистая прибыль компании составила по итогам квартала $1,1 млрд, продемонстрировав годовой рост на 89%, что отчасти объясняется разовой налоговой льготой в размере $975 млн. Прибыль на одну акцию составила $0,64, что почти в два раза больше прошлогоднего показателя, который равнялся $0,33.

Поступления от реализации персональных вычислительных систем достигли $8,8 млрд, показав годовой рост на 14%, причем выручка коммерческого сегмента выросла на 16%, а потребительского — на 10%. Продажи ноутбуков выросли в деньгах на 15%, а в штуках — на 7%. Продажи десктопов в деньгах выросли на 16%, а в штуках — также на 7%.

Поступления от принтерного бизнеса составили $5,2 млрд, показав годовой рост на 11%. Продажи аппаратуры в штуках выросли на 13%, причем коммерческий сегмент показал рост на 88%, а потребительский — на 4%. Выручка от продажи расходных материалов показала рост на 8%. Рост принтерного бизнеса профильные СМИ объясняют приобретением в ноябре 2017 г. принтерного подразделения Samsung за $1,05 млрд.

Последовательный рост

По итогам первого квартала финансового 2018 г., который завершился 31 января, выручка HP, также превзойдя ожидания аналитиков, составила $14,52 млрд, что на 14,5% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Прибыль достигла $1,94 млрд против $611 млн годом ранее. Часть прибыли составил разовый доход от перехода на новую систему налогообложения в размере $1,03 млрд.

HP нарастила продажи ноутбуков и десктопов на 7%

По данным IDC, по итогам первого квартала 2018 г. HP занимала первое место в мире по продажам персональных компьютеров, опережая Lenovo, Dell, Acer и Apple. Объем продаж составлял 13,7 млн устройств, доля рынка — 22,6%.

По итогам финансового 2017 г., который завершился 31 октября, выручка компании составила $52,06 млрд, показать годовой рост на 8%. Профильные СМИ объясняли рост выручки подорожанием компьютерной техники. При этом чистая прибыль компании за год составила $2,5 млрд против $2,7 млрд годом ранее.

Раскол Hewlett-Packard

HP Inc. была создана в 2015 г. наряду с HPE, в результате раскола материнской компании Hewlett-Packard, занимавшейся производством техники с 1939 г. HP Inc. унаследовала все активы по разработке и выпуску персональных вычислительных систем и принтеров, в то время как HPE достался весь корпоративный бизнес предшественника.

Причиной раскола стало многолетнее ухудшение финансовых показателей Hewlett-Packard. Так, например, по итогам 2013-2014 финансового года выручка компании снизилась на 1%, а падение прибыли составило 2%. Мег Уитман (Meg Whitman), возглавившая компанию в 2011 г., не смогла добиться улучшения финансовых показателей. После этого было принято решение разделить бизнес и сфокусировать деятельность каждой компании на отдельной сфере, а также провести массовые сокращения штата и другие мероприятия по реструктуризации.

При разделе Hewlett-Packard доходы по итогам 2015 г. были распределены следующим образом: HPE получила $53 млрд, а HP Inc. — $57,3 млрд.