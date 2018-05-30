Microsoft обогнала Google и вышла на третье место в мире по рыночной капитализации

Microsoft заняла третье место в списке самых дорогих публичных компаний после Apple и Amazon. Своим успехом компания обязана росту популярности собственных облачных сервисов и приложений, распространяемых по подписочной модели.

Microsoft замкнула тройку самых дорогих компаний мира

Microsoft вновь вошла в тройку самых дорогих публичных компаний, обойдя Alphabet (материнскую компанию Google), и уступив лишь Apple и Amazon.

На 29 мая 2018 г. рыночная стоимость акций Microsoft составила $749 млрд. В то же самое время Alphabet оценивается в $739 млрд. Apple по-прежнему остается безусловным лидером по капитализации ($923 млрд). За ней следует Amazon, оцененная в $782 млрд.

Акции Microsoft продемонстрировали 40% рост за с мая 2017 г. и подорожали на $13 млрд за последнюю неделю. Успех «гиганта из Редмонда», вероятно, связан с ростом популярности облачных сервисов компании, которым она в последнее время уделяла повышенное внимание, что принесло свои плоды: сейчас Microsoft владеет большей долей рынка облачных услуг по сравнению с Google, но по-прежнему находится позади Amazon.

Борьба ИТ-гигантов за достижение рекордной капитализации в $1 трлн

Кроме того, на стоимости Microsoft отразились успехи в сфере подписочных сервисов, таких как Office 365.

Microsoft и Google напрямую конкурируют по множеству направлений, в том числе технологии искусственного интеллекта, распознавания речи и облачных вычислений.

В мае 2018 г. на ежегодной конференции для разработчиков I/O Google продемонстрировала свои последние разработки, включая новые инструменты для поиска; новые возможности Gmail, благодаря которым сервис может буквально заканчивать предложения за пользователя и другие.

Взлеты и падения

В прошлом Google и Microsoft достаточно регулярно обменивались позициями в рейтингах капитализации.

В 2004 г. Google провела IPO. В течение последующих восьми лет компания пыталась угнаться за Microsoft, вышедшей на биржу намного раньше – в 1986 г.

28 мая 2018 г. Microsoft обошла Aplhabet (Google) по показателю рыночной капитализации

В конце сентября 2012 г. Google впервые обошла Microsoft по показателю рыночной стоимости. В первые часы торгов акции Microsoft упали на 0,8%, а акции Google выросли на те же 0,8%. В результате Google обогнала конкурента на $1 млрд, будучи оцененной в $249 млрд. против $248 млрд Microsoft.

В середине октября 2014 г. Microsoft вытеснила Google с третьего места, опередив последнюю на $5,8 млрд. Тогда компании оценивались в $359,5 млрд и $353,7 млрд. соответственно.

С момента реструктуризации Google и создании Alphabet в 2015 г., Alphabet удерживала пальму первенства в неформальном соревновании с Microsoft вплоть до 29 мая 2018 г.