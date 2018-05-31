«Касперскому» не дали засудить правительство США

Суд США посчитал, что запрет американских властей на использование антивирусов «Лаборатории Касперского» в правительственных сетях не нарушает конституцию, и отклонил на этом основании протесты компании. «Лаборатория» намерена подать апелляцию.

Решение суда

Американский федеральный судья отклонил два иска «Лаборатории Касперского», которые компания подала с целью опротестовать запрет властей США на использование ее продуктов в правительственных сетях, сообщает Reuters. Решение было принято окружным судьей Колин Коллар-Котелли (Colleen Kollar-Kotelly) в Вашингтоне.

Запрет на использование продуктов «Лаборатории» в американских госорганах и ведомствах закреплен распоряжением Министерства внутренней безопасности США и отражен в бюджете Министерства обороны на 2018 г., утвержденном конгрессом.

Суд оставил в силе оба эти документа, против каждого из которых «Лаборатория» подала по отдельному иску. Вердикт по искам был общим. Судья пояснила, что даже если бы она приняла сторону российской компании в споре с Министерством внутренней безопасности, то в оборонном бюджете уже в любом случае прописан отказ от закупок ПО «Лаборатории», поэтому возобновление поставок ее антивирусов в госорганы не произошло бы. Отменять же принятый конгрессом бюджет суд в данном случае не может за недостаточностью оснований. Оборонный бюджет в США ежегодно принимается как отдельный закон «Об утверждении национальной обороны» (National Defense Authorization Act, NDAA).

Позиции сторон

Судья пояснила, что действия властей США по предотвращению возможных угроз правительственным информационным сетям, хоть и могут негативно сказаться на третьих сторонах, тем не менее не противоречат конституции, пишет The Washington Times. При этом она отметила, что киберугрозы постоянно множатся и эволюционируют, а правительственные сети чрезвычайно важны для государства, поэтому нуждаются в защите.

Последствия решения правительства США для «Лаборатории» судья охарактеризовала как «перекрытие одного маленького источника дохода для большой мультинациональной корпорации», что не может стать причиной пересмотра оборонного бюджета США на 2018 г. При этом судья несколько раз подчеркнула важность защиты национального киберпространства США.

Суд отклонил иски «Лаборатории Касперского» против американских властей

«Лаборатория Касперского» выразила свое разочарование вынесенным вердиктом и заявила о намерении подать апелляцию. Процесс принятия решений в американских правительственных учреждениях компания называет неконституционным и утверждает, что ее продукция была запрещена «без какого-либо серьезного выяснения фактических обстоятельств», передает ТАСС. Компания настаивает на своей невиновности. Напомним, чтобы подтвердить отсутствие связей с российскими властями, «Лаборатория» перенесла обработку данных граждан США за пределы России и дала независимым экспертам доступ к исходным кодам своих продуктов.

Конфликт «Лаборатории» с властями США

Конфликт «Лаборатории» с американским правительством начался в 2016 г., когда Федеральное бюро расследований (ФБР) высказало ряд опасений насчет продукции компании представителям индустрии, в том числе Координационному совету подсектора электричества — организации, в которую входят главы энергетических компании Северной Америки. В ответ на это в феврале 2017 г. Министерство внутренней безопасности США направило американским спецслужбам секретный доклад, касающийся «Лаборатории».

В апреле 2017 г. обеспокоенность возможной угрозой, исходящей от «Лаборатории», была высказана в секретном меморандуме, который был направлен директору Национальной разведки Дэну Коутсу (Dan Coats) и генеральному прокурору Джеффу Сешнсу (Jeff Sessions). Документ был подготовлен Комитетом по разведке Сената США. Комитет убедительно просил принять меры в связи с потенциальным риском, который несет в себе широкая распространенность продуктов «Лаборатории» на американском рынке.

В связи с этим Евгений Касперский выразил готовность выступить перед Сенатом США и ответить на любые его вопросы. Также «Лаборатория» заявила о готовности раскрыть американским властям исходные коды своего ПО с целью избавиться от обвинений в кибершпионаже.

В июне 2017 г. стало известно, что ФБР провело беседы с рядом сотрудников американского представительства «Лаборатории». Опрошено было как минимум 12 человек в различных местах. ФБР интересовалось подробностями работы «Лаборатории Касперского» и тем, в какой степени американское представительство компании отчитывается перед головным офисом в Москве.

В июле 2017 г. администрация президента США исключила «Лабораторию» из двух списков поставщиков высокотехнологичного оборудования для государственных нужд. Речь идет о двух списках Управления служб общего назначения США (U.S. General Services Administration, GSA), которое сертифицирует поставщиков и вносит их в базу данных компаний: услуги в области информационных технологий и поставки фототехники. Списки были изменены по соображениям «безопасности правительства и сети».

Обострение конфликта

В сентябре стало известно, что американские власти распорядились удалить решения «Лаборатории Касперского» из сетей госорганов США. На это ведомствам было отведено 90 дней. Пентагона приказ не коснулся, но он и так не пользовался продукцией российской компании.

В октябре ряд крупных американских СМИ написал, что продукция «Лаборатории» была использована для кражи данных о государственной обороне США у Агентства национальной безопасности (АНБ). По информации The Wall Street Journal, данные находились на домашнем ПК подрядчика АНБ, где было установлено ПО российской компании.

Вскоре после этого New York Times сообщила, что информация об инциденте с АНБ была получена американцами от израильских спецслужб, которые смогли проникнуть в сети «Лаборатории» — предположительно, с помощью механизма «Дуку-2». Как пояснил впоследствии Евгений Касперский, документы АНБ были скачаны случайно, в ходе рутинной проверки одного компьютера в США. Поняв, что они секретные, сотрудники «Лаборатории» сразу же их удалили.

По словам Касперского, обвинения, выдвинутые против его компании американскими властями, привели к снижению выручки «Лаборатории» в Северной Америке. Доходы компании по-прежнему растут в других частях света.