Жесткий диск можно легко уничтожить звуком

Легко реализуемая на практике атака позволяет с помощью звука выводить из строя механизмы чтения и записи данных на жестких дисках разных производителей.

Как навести аудиопорчу

С помощью звуковых волн можно выводить из строя жесткие диски и программное обеспечение на них. Наглядную демонстрацию того, как наведенная акустическая интерференция (наложение волн) вызывает ошибки в механике жестких дисков настольных ПК и ноутбуков с последующим нарушением целостности аппаратной и программной составляющих, осуществила международная группа инженеров из американского Университета штата Мичиган и китайского Чжэцзянского университета.

Примечательно, что при определенном акустическом воздействии жесткие диски перестают отвечать на запросы операционных систем — и Windows, и Linux.

Некоторые подробности

«Злоумышленник безо всякого специального оборудования может спровоцировать возникновение постоянных ошибок с помощью всего лишь встроенных колонок или иных источников звука», — говорится в исследовании.

Звуковые волны можно использовать для повреждения жестких дисков

Эксперты указали, что причин у этого явления много — это и физика материалов, из которых изготавливается механика жестких дисков, и особенности операционных систем.

«Наши эксперименты показали, что звуковые волны в слышимом диапазоне могут вызывать колебания механики считывающих головок вне допустимых пределов; ультразвуковые волны могут вызывать ложные срабатывания вибродатчиков, специально разработанных для предотвращения поломок считывающей головки», — отмечают исследователи.

Конкретные примеры

В частности, эксперты продемонстрировали, что колебания могут вызывать сбои или полное прекращение ввода-вывода информации на дисках Western Digital

Blue WD5000LPVX под воздействием звуковой волны на частоте 5 кГц (это слышимый диапазон) при звуковом давлении 115,3 и 117,2 дБ, соответственно.

Также ультразвуковая волна с частотой 31 кГц и уровнем звукового давления 125 дБ вызывает неработоспособность у дисков Western Digital Black 2.5” WD1600BJKT.

Защита требует переработки оборудования

Что касается способов защиты, то, как отмечают исследователи, разработчики современных жестких дисков не учитывали возможность столь интенсивного воздействия, однако есть целый ряд способов повысить безопасность изделий. Например, доработать программные оболочки контроллера обратной связи, чтобы защитить уязвимые частотные полосы от акустических помех. Или оснастить жесткие диски дополнительными сенсорами для выявления ультразвуковых атак, приводящих к отключению считывающих головок, и использовать средства шумоподавления.

«Проблема в данном случае заключается в том, что атаки подобного рода достаточно легко осуществить, — считает Олег Галушкин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — У некоторых ноутбуков собственные колонки достаточно мощны, чтобы наводить помехи на диск. Сценарий, где помехи наводятся на серверы в дата-центрах с помощью динамика, способного выдавать ультрачастоты, — тоже не выглядит особой фантастикой. Хотя и переоценивать вероятность подобных атак не стоит — существует масса способов наносить аналогичный ущерб более простыми методами».