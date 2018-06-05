Отныне хостеры обязаны докладывать властям о хозяевах прокси и VPN

Госдума приняла закон, определивший размер штрафов, которые будут платить провайдеры хостинга, если они не раскрывают Роскомнадзору данные о владельцах прокси и VPN. Также в законе прописаны штрафы для поисковиков, которые не убирают из результатов поиска сведения о заблокированных сайтах.

Штрафы для хостеров

Госдума приняла в третьем чтении закон о штрафах для хостеров и поисковиков, касающиеся средств обхода блокировок в интернете. Закон, который вступит в силу через 90 дней с момента официального опубликования, представляет собой набор поправок в Кодекс административных правонарушений России.

Штрафы будут взиматься с провайдеров хостинга, которые обеспечивают размещение в интернете средств обхода блокировок, и не сообщают при этом в Роскомнадзор, кто является владельцем этих средств.

Как вариант, вместо того, чтобы подавать в Роскомнадзор данные о владельце прокси или VPN, провайдер хостинга может сообщить регулятору, что он уведомил этого владельца о необходимости предоставить сведения о себе. Если такого сообщения от хостера не поступало, ему также грозит штраф.

В обоих этих случаях штраф для граждан составит от 10 тыс. до 30 тыс. руб., а для юридических лиц — от 50 тыс. до 300 тыс. руб.

Штрафы для поисковиков

Закон предусматривает также штрафы для поисковых систем, которые облегчают пользователям доступ к заблокированным в России интернет-ресурсам. В частности, если оператор поисковика не подключился к федеральной государственной информационной системе, в которой содержатся сведения, какие именно ресурсы заблокированы, то такой оператор будет оштрафован. Для граждан в данном случае штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а для юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. руб.

Госдума определила размеры штрафов для хостеров за нераскрытие информации о владельцах прокси и VPN

Если оператор поисковика не исключил из результатов поиска заблокированный ресурс, это влечет за собой штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. руб.

Если же оператор поисковой системы не убрал из поисковой выдачи сведения о доменном имени и об указателях страниц заблокированных сайтов или копий заблокированных сайтов, то это

влечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а на юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. руб.

Закон об анонимайзерах

Принятый сегодня закон является дополнением к поправкам в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые были приняты в июле 2017 г. Поправки поставили вне закона технологии, позволяющие обойти блокировку тех или иных ресурсов — анонимайзеры, VPN-сервисы, туннели, браузеры с функцией проксирования (Opera, Tor и др) и другие подобные сервисы. Роскомнадзору было предписано ограничить доступ не только к самим анонимайзерам, но и к тем сайтам, на которых содержится руководство по обходу блокировок.

Ссылки на такие ресурсы должны блокироваться операторами поисковых систем после включения в специальный перечень Роскомнадзора: ведомство создает федеральный государственный реестр информационных ресурсов и информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на территории страны. У владельцев поисковиков есть 30 дней на подключение к Реестру и затем еще три дня для исключения из поисковой выдачи ссылок на запрещенные в России ресурсы.

После получения информации от уполномоченных органов о каком-либо сервисе, Роскомнадзор должен определить его хостинг-провайдера и направит ему запрос на предоставление информации, необходимой для идентификации владельца данного сервиса. Хостинг-провайдер обязан ответить на этот запрос в течение трех дней.

Далее Роскомнадзор направляет уже владельцу анонимайзера или аналогичного средства запрос на получение доступа к Реестру запрещенных сайтов. Владелец анонимайзера должен в течение 30 дней ответить на данный запрос. Затем у него будет три дня для того, чтобы начать блокировать для россиян попытки зайти на запрещенные ресурсы через его сервис. В противном случае Роскомнадзор заблокирует доступ к данному сервису.

Законопроект делает исключения для владельцев государственных информационных систем, государственных органов и органов местного самоуправления. Также предусмотрено исключение для владельцев корпоративных VPN и подобного рода сервисов. Дословно, исключение делается для систем, круг пользователей которых заранее определен их владельцами и использование которых осуществляется «в технологических целях обеспечения деятельности лица, осуществляющего использование».