Россияне выпустили коробочную версию «лучшей в мире» системы распознавания лиц

Компания NtechLab выпустила коробочную версию системы распознавания лиц FindFace Security, победительницы нескольких всемирных конкурсов в своей сфере. «Ростех», который владеет долей в NtechLab через дочернюю структуру, намерен внедрить эту версию на своих ключевых предприятиях.

FindFace Security из коробки

Российский разработчик NtechLab, создатель системы распознавания лиц FindFace Security, выпустил это решение на рынок в виде готового коробочного продукта. Об этом компания сообщила в ходе ИТ-форума ЦИПР-2018 в Иннополисе. По словам разработчиков, коробочный вариант системы можно легко развернуть на любом государственном или коммерческом объекте, что расширяет возможности внедрения решения.

В частности, эта версия FindFace Security будет использоваться на ключевых предприятиях госкорпорации «Ростех», где она поможет обеспечению безопасности и соблюдению дифференцированного доступа к объектам. На просьбу CNews перечислить эти предприятия, в «Ростехе» ответили, что пока не раскрывают эту информацию. На вопрос о закупочной цене коробочной FindFace Security корпорация ответила, что цена будет зависеть от объема внедрения, поэтому пока что тоже не раскрывается.

Помимо того, что NtechLab является технологическим партнером «Ростеха», госкорпорация владеет пакетом акций разработчика через свое дочернее предприятие «РТ-Развитие бизнеса». В марте 2018 г. «дочка» «Ростеха» выкупила в NtechLab долю в 12,5% + 1 акция. Одновременно фонд NDF, которым управляет компания «Варданян, Бройтман и Партнеры», приобрел в NtechLab долю в 25% + 1 акция. Руководить NtechLab продолжили основатели компании, которые по-прежнему являются контролирующими акционерами.

Что умеет FindFace Security

FindFace Security представляет собой систему видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц. Система распознает лица в видеопотоке в реальном времени, сравнивая их с образцами, имеющимися в базе данных. В случае совпадения лица с образцом, сотрудники службы безопасности или сервисной службы объекта получают уведомления на свои мобильные устройства.

Между тем моментом, когда человек оказывается перед объективом камеры, и получением уведомления проходит не более 5 секунд, утверждают разработчики. Это дает возможность быстро реагировать на появление, например, нежелательного посетителя или мошенника. Также распознавание лиц можно использовать для предотвращения конфликтов и улучшения обслуживания.

«Ростех» внедрит на ключевых предприятиях систему распознавания лиц

Для распознавания лица можно использовать обычные камеры. Идентификация успешно проходит даже при плохом освещении или попадании в кадр посторонних объектов, на точность не влияет поворот головы или изменения во внешности, утверждают разработчики. FindFace Security имеет масштабируемый архитектуру, поэтому количество подключаемых к системе камер и серверов практически не ограничено.

Сфера применения

FindFace Security используется в банковской сфере, в ритейле, а также для организации видеонаблюдения на социальных и транспортных инфраструктурных объектах. В частности, решение нашло применение в системе видеонаблюдения в Москве — в рамках пилотного проекта к системе было подключено 3 тыс. камер городского видеонаблюдения. Такой же проект стартовал в городе Альметьевске и в будущем должен быть реализован во всех крупных городах Республики Татарстан. FindFace Security используется в пилотных проектах «Безопасный город», которые «Ростех» реализует в ряде регионов России.

С помощью FindFace Security можно повысить безопасность госучреждений, промышленных объектов, спортивных и развлекательных мероприятий, игорных заведений и так далее, отмечают разработчики. Кроме того, система может применяться в маркетинге, где используется, например, для показа персонализированной рекламы или сбора данных о том, какие товары наиболее интересны покупателям разных возрастных групп. Таким образом заказчики FindFace Security смогут индивидуализировать подход к своим клиентам, что должно положительно сказаться на продажах.

Мировое признание

NtechLab отмечает, что FindFace Security базируется на алгоритме биометрической идентификации, точность которого была подтверждена исследованиями Национального института стандартов и технологий США (NIST) и конкурсом американского Агентства передовых исследований в сфере разведки (IARPA).

В «Ростехе» пояснили, что IARPA, которое в США занимается технологиями обеспечения безопасности под руководством Агентства национальной безопасности (АНБ), организовало конкурс решений в сфере распознавания лиц. Участие в конкурсе приняли несколько десятков компаний из разных стран мира, среди них были как американские разработчики, так и фирмы из Китая и Европы. Решение NtechLab стало победителем в двух номинациях — самый точный алгоритм и самый быстрый.

Согласно результатам тестирования, проведенного в 2017 г. NIST при Министерстве торговли США, мировой рейтинг технологий распознавания лиц возглавил алгоритм по FindFace от NtechLab. В исследовании Facial Recognition Vendor Test приняло участие 14 алгоритмов от компаний из разных стран. NtechLab представила на тестирование две версии своего алгоритма. Кроме NtechLab, в рейтинге NIST также приняли участие алгоритмы российских компаний 3DiVi и Vocord, немецкой Dermalog, индийской Samtech InfoNet, американских Rank One Computing и VCognition, китайской TongYi Transportation Technology, литовской Neurotechnology и других.

По результатам тестирования NIST, первое и третье места заняли алгоритмы FindFace, второе место получило решение от компании 3DiVi. FindFace был запущен в 2016 г. С его помощью пользователи могут сфотографировать любого человека и сравнить его лицо с профилями в социальной сети «Вконтакте».

В декабре 2015 г. решение от NtechLab победило в мировом чемпионате по распознаванию лиц The MegaFace Benchmark, которое провел Университет Вашингтона, обойдя более 100 конкурентов, в том числе решение Facenet, созданное Google. На основании таких достижений разработчики FindFace Security называют свое решение «лучшим в мире».