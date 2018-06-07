Основатель Google выпустил летающий кабриолет. Видео

Сооснователь Google Ларри Пейдж показал летающий автомобиль, созданный его компанией Kitty Hawk. Аппарат поднимается в воздух пропеллерами, а управляется двумя джойстиками. Освоить управление можно в течение часа.

Летающий автомобиль

Стартап Kitty Hawk, принадлежащий одному из основателей Google Ларри Пейджу (Larry Page), представил новый вариант летающего автомобиля под названием Flyer. Это вторая модель, которую стартап демонстрирует публике — первая была показана в 2017 г.

По сравнению с предшественником, нынешний Flyer получил ряд усовершенствований. В частности, он может похвастать черезвычайно простой системой управления, которая состоит всего из двух джойстиков. Авторы проекта утверждают, что пользователь сможет подняться в небо, попрактиковавшись в управлении менее часа.

По внешнему виду нынешний Flyer также мало напоминает модель прошлого года. Пилот теперь сидит в кабине без верха, а в прежней версии его кресло было открыто со всех сторон, как на мотоцикле, и окружено в целях безопасности защитной сеткой. Кроме того, модель прошлого года была оснащена двумя громоздкими понтонами, которые использовались в качестве шасси. Нынешний же Flyer, как отмечают профильные СМИ, своим компактным видом и наличием пропеллеров вверху напоминает дрон-квадрокоптер.

Пробные полеты

Из соображений безопасности Flyer пока что тестируют только над водой — на объекте Kitty Hawk в Лас-Вегасе. В общей сложности бизнес-партнеры компании и другие заинтересованные лица совершили уже около 1,5 тыс. полетов.

Основатель Google Ларри Пейдж показал летающий автомобиль

Компания разрешила репортеру CNN Рейчел Крейн (Rachel Crane) попробовать свои силы в управление аппаратом. Всего после часа тренировок Крейн уже могла летать над водой на скорости порядка 10 км/ч.

Гендиректор стартапа Себастьян Тран (Sebastian Thrun), принимавший ранее участие в запуске проекта беспилотного автомобиля Google, полагает, что со временем пилоты Flyer смогут летать над населенными районами на скорости до 160 км/ч. «Им также легко управлять, как играть в Minecraft», — отмечает Тран.

Технические особенности

Коммерческий вариант Flyer работает на литий-полимерном аккумуляторе, которого хватает примерно на 20 минут автономной работы. Аппарат оборудован десятью воздушными винтами и двумя контроллерами, которыми, по словам Рейчел Крейн, действительно легко управлять. Журналистка отмечает, что джойстики работают по интуитивному принципу.

В настоящий момент Flyer может подниматься на высоту до 3 м и развивать скорость более 30 км/ч. Крейн сообщает, что пилот во время полета чувствует дискомфорт из-за сильной вибрации. Flyer рассчитан на одного человека, но у Kitty Hawk есть и другой аппарат — двухместная 13-винтовая Cora, которые сейчас тестируется в Новой Зеландии. Cora поднимается в воздух и садится вертикально, она позиционируется как транспортное средство для городов.