Путин распорядился провести Wi-Fi в села с населением 100 человек

Владимир Путин дал правительству поручение рассмотреть вопрос о создании точек доступа в интернет в селах с численностью населения от 100 человек. Нынешний вариант программы устранения цифрового неравенства предполагает, что для этого в населенном пункте должно проживать как минимум 250 человек.

Поручение Президента

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о принятии к закону «О связи» поправок, по которым населенные пункты с численностью жителей от 100 человек следует оборудовать как минимум одним средством передачи данных и доступа в интернет коллективного пользования, без использования оборудования самих абонентов.

Поручение было дано по итогам встречи с членами Совета законодателей, состоявшейся 27 апреля. Доклад по поручению должен быть представлен до 1 сентября 2018 г., за его исполнение отвечает премьер-министр Дмитрий Медведев. Перечень поручений, утвержденных по результатам данной встречи, был опубликован на сайте Президента России kremlin.ru.

Предложение спикера Владимирской области

Вопрос о необходимости обеспечить доступ в интернет в населенных пунктах с численностью жителей 100 человек и более на встрече поднял председатель законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев.

Он отметил, что в ряде регионов России продолжается реализация государственного пилотного проекта по созданию точек доступа Wi‑Fi в населенных пунктах с численностью жителей от 250 до 500 человек. В том числе проект охватывает Владимирскую область. Киселев назвал проект очень успешным и высказал от имени регионов просьбу расширить эту программу, установив порог численности населения в 100 человек вместо 250.

Президент России Владимир Путин

Киселев также сообщил, что Wi‑Fi, который появляется в населенных пунктах в ходе реализации программы, имеет зону покрытия в радиусе всего 100 метров. Населенные пункты обычно гораздо больше этой зоны, поэтому, по словам чиновника, их жители просят провести интернет им домой, как это практикуется в городах. Кроме того, Киселев отметил наличие проблем с интернетом и сотовой связью на автотрассах и железных дорогах.

Для решения проблемы цифрового неравенства в России чиновник предлагает использовать комплексный подход. В связи с этим он поддерживает предложение Путина о создании отечественной низкоорбитальной системы спутниковой связи.

Другие поручения

По результатом той же встречи президент поручил правительству рассмотреть вопрос о возможности включения затрат регионов на цифровизацию и развитие цифровой экономики в состав расходов, учитываемых при определении расчетного объема расходных обязательств этого региона, то есть в модельный бюджет. Это будет делаться в целях распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. Соответствующее предложение на встрече было также выдвинуто Киселевым.

Еще одно поручение касается введения государственного регулирования арендной платы, которую взимают владельцы опор линий электропередачи с операторов связи за использование этих опор для проведения оптоволоконных линий и других кабелей связи. Киселев сообщил на встрече, что арендная плата за опоры достаточно высока, и это заставляет операторов поднимать тарифы на собственные услуги. Владельцы опор, по мысли Киселева, в данном случае ведут себя как монополисты. Эта проблема также тормозит цифровизацию регионов, пояснил чиновник.

Также Киселев поднял вопрос о том, что операторам приходится оформлять много документов в процессе получения разрешения на строительство объектов связи, в частности, сотовых вышек, «как будто они пытаются строить многоэтажные дома». В итоге президент дал поручение правительству рассмотреть вопрос о внесении в Градостроительный кодекс поправок, касающихся стандартизации и упрощения процедуры получения таких разрешений.

Как устраняется цифровое неравенство в России

CNews многократно писал об обеспечении жителей глубинки современными телекоммуникационными сервисами и услугами коллективного доступа. В конце 2013 г. «Ростелеком» предложил способ решения данной проблемы в рамках универсальной услуги.

«Ростелеком» стал единым оператором универсального обслуживания. Соответствующий контракт был заключен с ним на 10 лет, его планируемая сумма — 165 млрд руб. В рамках контракта, помимо традиционных универсальных услуг связи — таксофонов и пунктов коллективного доступа в интернет (ПКД) — «Ростелеком» пообещал решить проблему «цифрового неравенства».

Оператор обязался проложить магистральные волоконно-оптические каналы связи со скоростью 10 Мбит/с во все населенные пункты с числом жителей от 250 до 500 человек. Линии связи должны быть проведены в 13,8 тыс. населенных пунктов, их общая протяженность составит 200 тыс. км.

В каждом таком населенном пункте «Ростелеком» устанавливает точку доступа по технологии Wi-Fi. Изначально доступ через интернет по Wi-Fi предоставлялся по регулируемому государством тарифу — 45 руб. в месяц за безлимитное использование.

В 2017 г. «Ростелеком» решил сделать доступ через Wi-Fi в рамках данного проекта бесплатным. Позднее «Ростелеком» сделал бесплатными еще и местные звонки с таксофонов.

Изначально планировалось, что проект «устранения цифрового неравенства» должен быть завершен к 2020 г. Платежи же, которые «Ростелеком» получает в рамках контракта на универсальное обслуживание, каждый год должны были составлять примерно 14 млрд руб. Они составляются из платежей, которые каждый оператор связи направляет в Резерв универсального обслуживания, их размер составляет 1,2% от выручки.

В то же время первые годы, когда идет активная стройка сетей в глубинке, платежей, получаемых «Ростелекомом» в рамках данного контракта, не хватило бы на компенсацию капитальных и операционных затрат. После 2020 г., когда стройка должна была закончится и капитальные затраты сократиться до минимума, размер получаемых «Ростелекомом» платежей должен был превысить его операционные расходы.

Для компенсации возникающей разницы был привлечен Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Фонд предложил схему с кредитованием проекта «устранения цифрового неравенства», предполагая, что кредиты будут возвращены после завершения строительства сетей.

Первый транш РФПИ осуществил в конце 2014 г. на сумму 10 млрд руб. Однако более данная схема не использовалась. Хуже того, у государства накопились долги перед операторами универсального обслуживания (включая «Ростелеком») — на начало 2014 г. их размер составлял 10,5 млрд руб.

Ситуация усугублялась тем, что далеко не все средства, которые собирались в Резерв универсального обслуживания, в федеральном бюджете закладывались на компенсацию соответствующих расходов. Так, в 2016 г. в Резерв было собрано 14,8 млрд руб., а «Ростелеком» получил из них только 7,9 млрд руб.

Тем не менее, реализация проекта «устранения цифрового неравенства» продолжилась, хотя сроки его окончания будут сдвинуты. При этом государство за несколько лет смогло рассчитаться с накопившимися ранее долгами перед операторами универсального обслуживания.

Осенью 2016 г. Минкомсвязи пришлось пойти на вынужденный шаг: было отключено большинство пунктов коллективного доступа в интернет (ПКД). Исторически основную часть конкурсов на обслуживание ПКД выигрывала «Почта России». После назначения «Ростелекомом» единым оператором универсального обслуживания «Почта России» стала его субпорядчиком.

Закон «О связи» обязывает, что в рамках механизма универсального обслуживания в каждом населенном пункте должен быть таксофон, причем любой житель России должен тратить не более одного часа пешком для доступа к нему. А в каждом населенном пункте с числом жителей от 500 человек должен быть ПКД. Минкомсвязи пыталось упростить данные требования, но пока безуспешно. Теме не менее, в условиях отсутствия средств ПКД пришлось выключить.