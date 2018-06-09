Жертвы СПО: Oracle уволила разработчиков JMC после открытия кода проекта
Компания Oracle объявила об увольнении разработчиков, занимавшихся проектом Java Mission Control (JMC). Его дальнейшая судьба будет зависеть от интереса сообщества, которое получило открытые коды в мае.
Oracle уволила разработчиков JMC
Oracle уволила почти всех разработчиков, которые принимали участие в создании инструментария Java Mission Control. Об этом объявил один из ведущих разработчиков компании Маркус Лагергрен (Marcus Lagergren).
«Еще один проект Oracle пал жертвой открытого кода – уволена вся команда, занимавшаяся проектом JMC. Десять лет передовых достижений отправляются в канализацию», - написал Лагергрен в своем твиттере.
Напомним, в мае Oracle сделала открытыми исходные коды Java Mission Control. Это решение было с восторгом встречено значительной частью пользователей продуктов компании. Дальнейшая судьба проекта теперь полностью зависит от усилий сообщества.
За что отвечает JMC
Вместе с тем, в компании остались три разработчика, отвечавшие за Java Flight Recorder (JFC) – подсистему, в рамках которой и работал JMC.
Java Flight Recorder и JMC работают в единой связке и представляют собой инструмент для сбора низкоуровневой информации о работе Java Virtual Machine с упором на мониторинг и диагностику утечек памяти. Они позволяют анализировать те или иные инциденты уже после их свершения.
JFC, входящая в состав Oracle JKD, является инструментом профилирования и сбора событий. JMC как раз отвечает за графическое представление собранных данных. Благодаря этим решениям анализ текущих данных и оценка произошедших событий ведется эффективно и без негативного влияния на производительность.
В сентябре 2017 г. Oracle сократила около 2,5 тыс. сотрудников, в число которых попали практически все разработчики решений Solaris и SPARC. Восемью месяцами ранее были уволены более 1 тыс. работников, в основном - сотрудники аппаратного подразделения в Санта-Кларе в США.