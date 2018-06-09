Роскомнадзор внезапно разблокировал 7 миллионов IP-адресов

Роскомнадзор разблокировал 7 млн IP-адресов зарубежных хостинг-провайдеров, включая Amazon Web Services. Ранее они были заблокированы в рамках борьбы с Telegram. Возможно, перед Чемпионатом Мира по футболу власти не хотят создавать проблемы иностранным болельщикам с использованием различных интернет-сервисов.

Миллионы IP-адресов Amazon разблокированы в России

Роскомнадзор разблокировал 7 млн IP-адресов, заблокированных в рамках борьбы с мессенджером Telegram. Об этом сообщил владелец сервиса статистики заблокированных сайтов Usher2.club Филипп Кулин.

Большая часть разблокированных IP-адресов относится к облачной площадке Amazon Web Services (AWS). Речь идет о группах IP-адресов, объединенных маской подсети «10» (4 млн IP-адресов) и «12» (1 млн IP-адресов). Также было разблокировано 60 тыс. IP-адресов провайдера Online.net.

Таким образом, общее количество заблокированных в России IP-адресов сократилось с 11 млн до 3,7 млн. По данным Кулина, из остающихся под блокировкой IP-адресов 75% принадлежат AWS, 13% - провайдеру Digital Ocean, 4% - сервису Microsoft Azure.

Сколько всего IP-адресов было разблокировано

В пресс-службе Роскомнадзора подтвердили агентству «Интерфакс» факт разблокировки части ранее заблокированных IP-адресов AWS и Online.net. В ведомстве объяснили это тем, что разблокированные IP-адреса более не используются Telegram для работы на территории России. В Роскомнадзоре при этом назвали несколько иную величину разблокированных IP-адресов – 8 млн.

На следующий день после того, как Владимир Путин раскритиковал блокировки Telegram,

Роскомнадзор разблокировал около 7 млн IP-адресов

Филипп Кулин поясняет, что Роскомнадзор действительно удалил из Реестра запрещенных сайтов 18 записей, покрывающих в совокупности подсети на 8 млн IP-адресов. Однако, в Реестре остались две записи с подсетями на 1 млн IP-адресов, входящих в данный диапазон из 8 млн IP-адресов.

В чем может быть мотив действия Роскомнадзора

По мнению Филиппа Кулина, действия Роскомнадзора можно объяснить двумя обстоятельства. Во-первых, накануне Президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной «Прямой линии» раскритиковал блокировку Telegram, пообещав убеждать коллег «искать цивилизованные способы решения».

Кроме того, на следующей неделе в России стартует Чемпионат мира по футболу. В страну приедет большое число иностранных болельщиков, которые пользуются различными интернет-сервисами.

Многие из этих сервисов работают с IP-адресами AWS, и их разблокировка может быть связана с нежеланием причинять неудобства иностранным гостям, полагает владелец сервиса Usher2.club.

Как Роскомнадзор пытался заблокировать Telegram и кто от этого пострадал

Блокировка Teelgram в России началась 16 апреля 2018 г. Роскомнадзор стал вносить IP-адреса и домены Telegram в Реестр запрещенных сайтов на основании решения Таганского районного суда Москвы. Суд посчитал, что Telegram не выполняет требования российского законодательства к организаторам распространения информации, а именно не передает спецслужбам ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Telegram стал пытаться обойти блокировку. Роскомнадзор же стал блокировать целые группы IP-адресов крупных зарубежных хостинг-провайдеров, с которыми работает Telegram. Для этого использовались санкции генпрокуратуры, которая уполномочена на внесудебную блокировку ресурсов с экстремистской информацией.

Во второй половине апреля в России из-за Telegram было заблокировано около 20 млн IP-адресов. Большая их часть относится к AWS. Также были заблокированы IP-адреса Google, причем как те, которые используются для предоставления «облачных» сервисов клиентам корпорации, так и те, которые Google использует для собственных сервисов.

Блокировки спровоцировали шквал жалоб на недоступность интернет-сервисов. Несколько раз отмечались сбои в работе мессенджера Viber. На некоторое время под блокировку попадали IP-адреса другого мессенджера – WhatsApp. Оказался заблокирован и сервис CAPTCHA от Google, из-за чего, в числе прочего, была парализована продажа электронных полисов ОСАГО.

В то же время мобильная версия Telegram, хоть и с некоторыми проблемами, но продолжала быть доступной. Кроме того, корпорации Google и Apple не выполнили требования Роскомнадзора об удалении Telegram из своих магазинов мобильных приложений – Google Play и AppStore.

Такое развитие событий вызвало негативную общественную реакцию. В результате к началу мая 2018 г. Роскомнадзор разблокировал ряд подсетей зарубежных хостинг-провайдеров, сократив общее количество заблокированных IP-адресов до 11 млн. В том числе из Реестра запрещенных сайтов были исключены IP-адреса Google. Глава Роскомнадзора Александр Жаров объяснял это тем, что с Google удалось наладить диалог.