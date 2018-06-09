В Рунете разразилась доменная война: «Рег.ру» отобрал 70 тыс. доменов у «Бегета»

На рынке регистрации доменов Рунета разразился крупный скандал. Регистратор «Рег.ру» разорвал договор со своим партнером - компанией «Бегет» за попытки увести зарегистрированные клиентами домены на себя. В результате «Бегет» лишился доступ к аккаунту, через который он обслуживал 70 тыс. доменов.

Регулятор расследует действия двух регистраторов

Координационный центр национального домена сети интернет (КЦ), регулятор доменных зон .Ru и .РФ, сообщил о проведении внеплановых проверок двух регистраторов доменов: «Рег.ру» и «Бегет». Проверки вызваны жалобами юридических лиц на действия этих компаний.

Домены могут продавать только регистраторы, аккредитованные на работу в соответствующих доменных зонах. «Рег.ру» - один из крупнейший регистраторов в зонах .Ru и . РФ. Но регистратор для продажи доменов может привлекать партнеров. Проданные ими домены будут числиться за соответствующим регистратором.

Партнер стал уводить у регистратора

«Бегет» был партнером «Рег.ру» с 2008 г. Два год назад «Бегет» сам стал аккредитованным регистратором, после чего он предложил своим клиентам перевести домены от «Рег.ру» к себе. Правила регистрации доменов позволяют владельцу домена менять регистратора.

По данным основателя сервиса NetAngels.ru Антона Халикова, подобным образом «Бегет» с начала 2018 г., перевел себе от «Рег.ру» домены около 50 тыс. клиентов. У «Бегет» осталось еще 70 тыс. клиентов, чьи домены зарегистрированы в «Рег.ру».

Между регистратором «Рег.ру» хостером «Бегет» разразилась война из-за увода доменов

Узнав о происходящем, «Рег.ру» в одностороннем порядке разорвал партнерский договор с «Бегетом». Соответственно, был отключен аккаунт «Бегет» на «Рег.ру», через который компания обслуживала своих клиентов.

«Рег.ру» отключил «Бегет» и требует с компании 80 млн рублей

На своей странице в соцсети «Вконтакте» компания «Бегет» выложила текст уведомления, полученного от гендиректора «Рег.ру» Алексея Королюка. В нем сказано, что, в соответствии с Гражданским кодексом, «Рег.ру» вправе расторгнуть договор с «Бегет» из-за его неоднократных нарушений.

«Рег.ру» обвинила «Бегет» в совершении действий, приносящих убытки «Рег.ру», введении в заблуждение клиентов «Рег.ру», нарушении правил регистрации в зонах .Ru и .РФ и злоупотреблении статусом аккредитованного регистратора. Помимо расторжения договора Королюк потребовал от «Бегета» выплатить компенсацию в размере 80 млн руб., пригрозив в противном случае обратиться в суд.

В разговоре с CNews Алексей Королюк добавил, что «Рег.ру» сам готовит подачу жалоб в отношении «Бегет» в ФАС, КЦ, Роскомнадзор и правоохранительные органы. В сложившейся же ситуации «Рег.ру» принял решение взять на себя выполнение обязательств по обслуживанию доменов, зарегистрированных «Бегет» через «Рег.ру».

«Бегет» обвинения в свой адрес отрицает, утверждая, что клиенты компании сами вправе выбирать, через какого регистратора работать. «Бегет» подал жалобу на действия «Рег.ру» в КЦ и Федеральную антимонопольную службу, параллельно продолжив агитировать своих клиентов переводить домены от «Рег.ру» в «Бегет».

Соучредитель «Бегет» Алексей Маникин пояснил CNews, что действия «Рег.ру» стали полной неожиданностью как для самой компании, так и для ее клиентов. Клиенты получили письма от «Рег.ру» о том, что теперь эта компания занимается обслуживанием их доменов, но у клиентов не было даже аккаунтов на «Рег.ру».

Лишь через 12 часов «Рег.ру» предоставила этим клиентам логины и пароли от личных кабинетов, зарегистрировав их на адреса электронной почты. Это оказалось неудобным администраторам большого числа доменов, которым пришлось вручную собирать соответствующие данные, добавляет Маникин. Кроме того, не решен вопрос с оплатой доменов, так как для большинства клиентов «Бегет» домены предоставлялись в качестве бесплатной дополнительной услуги.

Мнения сторонних наблюдателей разделились

Гендиректор хостинг-провайдера «Дремучий лес» Филипп Кулин считает, что в данной ситуации неправильно ведет себя «Рег.ру». «Рег.ру» так и не представил внятного обоснования, в чем состоят нарушения договора со стороны «Бегет», - говорит Кулин. - «Бегет» обеспечил более 100 тыс. регистраций для «Рег.ру». Компания вправе предлагать своим клиентам переносить домены к другому регистратору: «Бегет» сам обслуживал эти домены, а его клиенты зачастую даже не осознавали, что формально их домены зарегистрированы через «Рег.ру».

Источник в крупном регистраторе доменов, напротив, считает, что «Бегет» «перегнул палку». «Компания запускала акции по переводу к себе доменов от «Рег.ру», - рассказал собеседник CNews. - Руководство «Рег.ру» предложило либо выплатить им компенсацию в размере 50 млн руб. и цивилизованно расстаться, либо купить сам «Бегет». Но «Бегет» отказался и создал код для автоматической смены регистратора, который клиентам предлагалось ввести под предлогом «обеспечения технической работы сайта».

В результате, по данным собеседника CNews, если раньше у «Рег.ру» количество переведенных к «Багет» доменов составляло 3-5 в день, то потом оно увеличилось до 100-200 в день. Это и вынудило «Рег.ру» предпринять ответные действия.

Алексей Маникин отрицает саму возможность смены регистратора домена без явного согласия его владельца. После же отключения «Бегет» от аккаунта в «Рег.ру» компания разослала клиентам инструкцию, как им самостоятельно сменить регистратора. Информацию о предложениях от «Рег.ру» по продаже компании и по выплате 50 млн руб. Маникин подтвердил.

Алексей Королюк подтвердил, что в 2017 г. «Рег.ру» был готов инвестировать в «Бегет». Информацию же о том, что «Рег.ру» предлагал «Багет» выплатить 50 млн руб за разрешение ситуации, Королюк опровергает.

В пресс-службе КЦ заявили, что партнерские взаимоотношения между «Рег.ру» и «Бегет» регулируются договором между ними. КЦ же будет проверять соблюдения прав владельцев доменов и правил регистрации доменов.