Британия будет выдавать особые визы основателям ИТ-стартапов

Власти Великобритании объявили о создании новой визы, которая будет выдаваться основателям стартапов. Как ожидается, ее выдача начнется в следующем году.

Великобритания приманивает стартапы

Британские власти объявили о том, что со следующего года королевство будет выдавать новый тип визы – основателям стартапов. Сейчас в стране существует подобная ИТ-виза, но ее обладателями могут стать только выпускники технических вузов. Теперь же перечень соискателей будет расширен за счет предпринимателей, которые готовы запускать в стране технологические проекты.

Действующая в Британии сейчас программа привлечения ИТ-талантов предусматривает выдачу ежегодно 2 тыс. виз.

«Это поможет нам продолжать привлекать талантливых ребят со всего мира и поддерживать позицию Великобритании, как ведущего в мире места для инноваций и предпринимателей», - сказал министр внутренних дел страны Саджид Джавид (Sajid Javid).

Новый тип виз начнут выдавать в следующем году

Для получения визы соискателям необходимо будет предоставить гарантийные документы от университета, спонсоров или акселераторов. Выдача стартап-виз начнется не раньше весны 2019 г.

ИТ-рынок Великобритании растет

Инициатива британских властей коснется также спонсоров, которые готовы инвестировать в стартапы, создаваемые бизнесменами-соискателями. О поддержке принятого решения заявила и премьер-министр страны Тереза Мэй (Theresa May) на встрече с руководителями динамично развивающихся ИТ-компаний.

Технологический сектор в Великобритании развивается более, чем в два с половиной раза быстрее, чем вся экономика страны в целом. Объем ИТ-рынка страны составляет 184 млрд фунтов стерлингов и показывает серьезный рост с каждым годом.

«Принятые нами меры позволят британским стартапам инвестировать и в свое будущее, и в Великобританию, - сказала Тереза Мэй. – Сейчас прекрасное время для того, чтобы быть частью технологической сектора, и наша стратегия будет стимулировать непрерывные инвестиции, обеспечивая процветание страны в передовых отраслях, создавая при этом более высокооплачиваемые рабочие места».