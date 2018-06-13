Tesla начала массовые увольнения впервые в своей истории

Сокращения в Tesla

Американский автопроизводитель Tesla сократит 9% штата в ходе программы реструктуризации. Впервые за 15 лет сокращения пройдут по всей компании, пишет издание Financial Times. По состоянию на конец 2017 г. штат Tesla насчитывал около 37,5 тыс. сотрудников. Таким образом, сокращения затронут примерно 3,4 тыс. человек. За последние 5 лет штат Tesla увеличился примерно в 12 раз, отмечает Bloomberg.

Гендиректор компании Илон Маск (Elon Musk) назвал в соцсети Twitter это решение «трудным, но необходимым», поскольку Tesla борется с ростом расходов по мере наращивания производства недорогого электроседана Model 3. На новостях о сокращениях акции компании выросли на 7%.

Во внутреннем письме, предназначенном для персонала, Маск сообщил, что уволены будут только те сотрудники, которые находятся на годовом жаловании, то есть получают не почасовую оплату. Работники производственных предприятий в программу включены не будут, поэтому сокращения не должны помешать планам нарастить производство Model 3.

Сотрудникам, подпавшим под сокращение, будет выплачена значительная компенсация, пообещал Маск в Twitter. В письме он также сообщил, что проведя увольнения сейчас, компания больше никогда не будет вынуждена прибегать к этой мере. Напомним, в 2017 г. Tesla сократила около 700 сотрудников, которые, по словам Маска, не смогли пройти ежегодную аттестацию.

Финансовое положение Tesla

В настоящий момент Маск пытается убедить инвесторов, что он может привести Tesla к финансовой стабильности без привлечения дополнительных инвестиций. Он пообещал, что компания зафиксирует положительный денежный поток и прибыль в двух последних кварталах 2018 г. в связи с сокращениями. Тем не менее, многие аналитики полагают, что Tesla требуется дополнительный капитал.

В настоящий момент совокупный убыток компании составляет примерно $5,4 млрд, сообщает Bloomberg. Аналитики прогнозируют потерю еще $1,3 млрд в течение следующих четырех кварталов. Кроме того, в начале 2019 г. Tesla должна будет погасить конвертируемые облигации на сумму около $1,2 млрд. Погашение этих обязательств вместе с операционными расходами может потребовать финансового вливания в размере более $2 млрд в 2018 г., полагают аналитики рейтингового агентства Moody’s Investors Service.

Илон Маск сообщил о планах сократить 9% штата Tesla

Помимо этого, в ближайшие годы Tesla придется потратить миллиарды долларов на строительство фабрик по производству автомобилей и аккумуляторов в Китае и Европе, а также представить потребителю новый кроссовер, спортивную машину и полуприцеп. Инвестиционная компания Goldman Sachs подсчитала, что все это потребует привлечения инвестиций в размере более $10 млрд к 2020 г.

Под давлением инвесторов Маск был вынужден объявить смену курса с бурного роста за счет инвестиций на выход в прибыль. Для этого в компании была объявлена реструктуризация, частью которой из стали массовые сокращения. Кроме того, Tesla не будет возобновлять договоренность о продажах солнечных аккумуляторов с сетью магазинов Home Depot, а вместо этого постарается нарастить их продажи в собственных магазинах и через интернет. Ранее в 2018 г. в магазинах Home Depot было развернуто около 800 точек продаж Tesla.

Производство Model 3

Чтобы выйти на запланированный объем производства Model 3, Маск добавил третью смену на заводе Tesla в районе залива Сан-Франциско. Кроме того, в Германии для Tesla была построена автоматическая линия сборки, которая затем была перевезена и установлена в США. Компания планирует довести выпуск Model 3 до 5 тыс. в неделю к концу июня.

Возможность предзаказа Model 3 была открыта Tesla в марте 2016 г. За первую неделю было получено 325 тыс. предзаказов, к августу 2017 г. их количество превысило 450 тыс. Чтобы уплатить взнос в размере $1 тыс., необходимый для осуществления предзаказа, будущие владельцы Model 3 стояли в очередях. Базовая Model 3 стоит $35 тыс., что достаточно недорого в сравнении с другими моделями электромобилей Tesla.

Первые 30 автомобилей были переданы владельцам в июле 2017 г. В общей сложности в течение 2017 г. Model 3 получили 1764 покупателя. Компания несколько раз меняла запланированные сроки и объемы производства, постоянно откладывая массовый запуск. Недавно она сообщила покупателям, ближайшим в очереди на получение, что доставка их заказов переносится с июня на июль.

Профильные СМИ связывают постоянные отсрочки запуска Model 3 с тем, что Tesla ждет, пока общее количество проданных ею в США машин не достигнет 200 тыс. Этот показатель должен быть достигнут в 2018 г. Дело в том, что первые 200 тыс. автомобилей с низким или нулевым вредным выхлопом любого производителя, проданные в США, пользуются правительственной льготой — их покупателям возвращается федеральный налоговый вычет в размере $7,5 тыс., что является дополнительным стимулом для покупки. Предположительно, Tesla желает, чтобы этот стимул сработал при продаже премиальных моделей, а не дешевой Model 3, хотя именно для ее покупателей разница в $7,5 тыс. является наиболее существенной.