Путин создал управление по ИТ и развитию цифровой инфраструктуры

Владимир Путин подписал указ, по которому управление президента по применению ИТ и развитию электронной демократии будет реорганизовано в управление президента по развитию ИКТ и инфраструктуры связи. Управление будет обеспечивать работу президента по формированию госполитики в этих сферах и представлять ему соответствующие предложения. Глава ведомства пока не назначен.

Указ президента

Указом Владимира Путина в России создано управление президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Текст указа «О мерах по оптимизации структуры Администрации Президента РФ» опубликован на сайте kremlin.ru.

Как следует из текста документа, новое управление было создано в результате реорганизации ранее существовавшего управления президента по применению информационных технологий и развитию электронной демократии, которым руководил Андрей Липов. Новое управление будет самостоятельным подразделением в составе Администрации Президента.

Общее руководство деятельностью нового управления было возложено на первого заместителя руководителя Администрации президента в соответствии с распределением обязанностей между должностными лицами Администрации. В настоящий момент у главы Администрации Президента есть два первых заместителя — Алексей Громов и Сергей Кириенко. Согласно циркулирующей информации, курировать управление по ИКТ будет Сергей Кириенко.

Непосредственное руководство деятельностью управления будет осуществлять его начальник, который назначается Президентом России по представлению главы Администрации Президента.

Задачи управления по ИКТ

В круг интересов управления президента по ИКТ войдет развитие цифровой инфраструктуры и применение ИТ. Одной из задач управления является обеспечение деятельности Президента России по вопросам госполитики в этих сферах. Еще одной задачей является подготовка предложений Президенту по развитию инфраструктуры и применению ИКТ в госуправлении. Далее по поручению президента управление будет участвовать в реализации этих предложений.

Одной из функций управления станет подготовка и представление президенту и руководителю Администрации Президента материалов по реализации госполитики в области развития цифровой инфраструктуры, изучению и применению ИКТ в государственном и муниципальном управлении, мониторингу и анализу обработки данных в информационно-телекоммуникационных системах, согласованному функционированию и взаимодействию федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти регионов при создании и использовании цифровой инфраструктуры и ИКТ.

Путин подписал указ о создании управления президента по ИКТ

Кроме того, новое управление будет участвовать в обеспечении реализации решений президента и его администрации, а также координационных и совещательных органов при президенте по вопросам развития цифровой инфраструктуры, обеспечения ее целостности, устойчивости и безопасного функционирования; применения ИКТ в государственном и муниципальном управлении, отраслях экономики, социальной сфере; развития инфраструктуры электронного правительства, инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме; организации межведомственного электронного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти регионов и органов местного самоуправления, трансграничного электронного взаимодействия; организации оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме, юридической значимости электронных документов и идентификации их отправителей и получателей, создания и развития государственных информационных ресурсов на основе системы облачных вычислений; применения ИКТ в целях обеспечения безопасности граждан в информационно-коммуникационных сетях.

Новое управление будет в пределах своей компетенции и в сотрудничестве с управлением пресс-службы и информации президента и управлением по общественным связям и коммуникациям информировать федеральные и региональные госорганы и СМИ об основных направлениях госполитики в области развития цифровой инфраструктуры и о направлениях применения ИКТ. Также управление будет участвовать в подготовке материалов для ежегодных посланий президента Федеральному собранию и в подготовке законопроектов, вносимых президентом в Госдуму.