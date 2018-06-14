Россияне создали «первый в мире» телефон, не требующий АТС и серверов

Резидент «Сколково», продвигающий концепцию пиринговой телефонии, выпустил первый в мире офисный телефон с функциональностью полноценной мини-АТС. Построенная на них локальная сеть не нуждается в классических АТС и серверах.

Пиринговый телефон Symway

Российская компания «Симвэй», резидент «Сколково», создала, по собственному заявлению, первый в мире офисный телефон, которому для работы внутри корпоративной сети не требуются классические АТС, серверы или облака. Каждый из этих аппаратов, получивших наименование Symway P2P Phone, функционально представляет собой самостоятельную мини-АТС. При объединении их в сеть реализовываются принципы так называемой пиринговой (одноранговой) архитектуры.

В пиринговой сети нет центрального элемента, выход из строя которого мог бы обрушить всю систему целиком. Поэтому такая сеть из равноправных элементов-телефонов, в отличие от любых воплощений классической клиент-серверной архитектуры, представляет собой гораздо более устойчивую систему и не имеет ограничений по масштабированию.

Директор по развитию бизнеса «Симвэй» Виталий Корнеев, заверил CNews, что все эти свойства позволят организациям, задействовавшим пиринговые телефоны, значительно сэкономить на оборудовании или регулярных платежах за облачные сервисы. Как-либо конкретно оценить уровень этой экономии он при этом затруднился.

Предсерийный образец Symway P2P Phone F12

Первыми заказчиками телефона могут стать как государственные, так и частные российские структуры. По словам Корнеева, у «Симвэй» есть договоренности о предоставлении образцов пиринговых телефонов Symway на тестирование в Минобороны, в ряд компаний из нефтяной отрасли, в частности в «Татнефть», а также в одно из министерств Татарстана.

Розничную цену и предполагаемый стартовый тираж изделия в «Симвэй» не называют, отмечая, что экономически целесообразно выпускать партии от 10 тыс. устройств.

На данный момент телефоны собираются в России из импортных электронных компонентов, но уже ведутся переговоры о возможности использования отчечественных процессоров «Байкал». При появлении необходимого «железа», производимого в нашей стране, в «Симвэе» готовы полностью на него перейти.

Технические параметры Symway P2P Phone

Первые полноценно работающие предсерийные образцы пирингового телефона были представлены на выставке Cebit в немецком Ганновере. Модель Symway P2P Phone F12 спроектирована в стационарном исполнении, предполагая соединение с локальной сетью по проводам, хотя разработчики и рассматривают возможность появления в аппаратах мобильных модулей (например, Wi-Fi) в будущем.

Телефон имеет трубку и гарнитуру, в нем реализована полнодуплексная громкая связь. На внешней стороне устройства имеется цветной сенсорный LCD-экран диагональю 5 дюймов, с разрешением 854x480 пикселей и глубиной цвета в 24 бита, с тач-панелью на пять одновременных касаний.

Для работы в локальных сетях аппарат оснащен двумя портами RJ45 Ethernet 10Base-T/100/1000Base-TXStaticIP и поддерживает технологию дифференциации трафика по приоритетам обслуживания DHCPQoS. Телефон поддерживает протоколы SIP (RFC3261) и IAX2. Использует кодеки G.711, G.729, GSM, а также широкополосные G.722, iLBC, Speex, Opus. Рассчитан на «транспорт» UDP, TCP, TLS. Стандарт питания — PoE IEEE 802.3af.

Symway P2P Phone способен записывать разговоры и имеет встроенный виртуальный факс-сервер. Используемый стандарт питания — PoE IEEE 802.3af.

Чем еще известна торговая марка Symway

Название торговой марки Symway впервые громко прозвучало в середине 2015 г., когда материнская структура еще не существовавшей тогда компании «Симвэй» — «Лаборатория информационных технологий» («Линтех») — продемонстрировала свою технологию пиринговой сети унифицированных коммуникаций.

В отсутствие пиринговых телефонов полноценными равноправными элементами сети выступали так называемые пиринговые АТС (IP-АТС) различных типов — в зависимости от технологии передачи данных. Пользовательскими устройствами тогда являлись обычные телефоны — как стационарные, так и проводные. За счет этого на уровне шлюзов сеть также обладала вышеописанными свойствами, касающимися отказоустойчивости и свободного масштабирования, однако на один шлюз могло приходиться конечное число телефонов.

Данные технологии успели найти применение на транспортном комбинате «Россия» Управления делами Президента России, в Научно-техническом центре вычислительной техники и средств автоматизации, а также в компании «Систематика». Кроме того данные решения тестировали военные (беспроводные телефонные аппараты располагались в движущихся джипах) и продолжают тестировать во Внешэкономбанке (ВЭБ).

Несколько фактов о разработчиках

По данным ЕГРЮЛ ООО «Симвэй» было зарегистрировано 16 ноября 2017 г. Гендиректором организации заявлен Станислав Кононов. В базе «Контур.фокуса» госконтрактов за организацией не числится.

Стопроцентный учредитель «Симвэя» — «Линтех» — зарегистрирован в ЕГРЮЛ с 1994 г. Его единственным владельцем, в свою очередь, указан вышеупомянутый Станислав Кононов. Гендиректором организации заявлен Сергей Мозохин. В базе «Контур.фокуса» за компанией числится 33 госконтракта на общую сумму в 67 млн руб. Среди заказчиков — ФСО, РЖД, «Ростелеком» и «Центральный телеграф».