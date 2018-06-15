За утечку данных 87 миллионов пользователей Facebook уволили главного пиарщика

Директор Facebook по связям с общественностью, разбиравшийся с последствиями скандала вокруг Cambridge Analytica, оставил свою должность. Он продолжит работать в компании, пока не найдет себе преемника, а после ограничится консультациями по отдельным проектам. До того, как провести 10 лет в Facebook, менеджер работал на аналогичной должности в Google.

Уход Шрейджа

Вице-президент Facebook по связям с общественностью и коммуникациям Эллиот Шрейдж (Elliot Schrage) покидает свой пост после 10 лет работы в компании. Профильные СМИ связывают его уход со скандалом, разгоревшимся недавно вокруг компании Cambridge Analytica, которой удалось получить и использовать в политических целях данные 87 млн пользователей Facebook. Издание Wall Street Journal называет Шрейджа «главным архитектором» тех мер, которые компания приняла в связи с этим скандалом.

На своей странице в Facebook Шрейдж сообщил, что продолжит работу в компании, пока не найдет себе преемника. После этого он отойдет от дел, но продолжит консультировать своих бывших коллег, включая гендиректора Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) и главного операционного директора Шерил Сэндберг (Sheryl Sandberg), по отдельным проектам.

«После более чем 10 лет в Facebook, я решил, что пришло время начать новую главу в моей жизни. Возглавлять связи с общественностью и коммуникации в гиперрастущих технологических компаниях — это удовольствие, но это также и напряжение, и оставляет мало пространства для чего-то еще. Марк, Шерил и я обсуждали это в течение какого-то времени. Я возглавлю поиски, чтобы найти кого-то нового, кто будет курировать наши команды по коммуникациям и отношениям с общественностью», — написал Шрейдж.

Кто такой Эллиот Шрейдж

Сейчас Шрейджу 57 лет. До того, как присоединиться к Facebook в качестве вице-президента по отношениям с общественностью, он работал в Google, где с 2000 г. по 2008 г. был вице-президентом по глобальным коммуникациям и общественным делам.

Шрейдж не избежал вовлеченности в скандалы на гендерной почве, которые сотрясают ИТ-отрасль. Несколько дней назад он был вынужден принести извинения женщине-инвестору за сексистский комментарий, допущенный в ее адрес на встрече инвесторов.

Вице-президент Facebook по отношениям с общественностью Эллиот Шрейдж

Наташа Ламб (Natasha Lamb), управляющий партнер в компании Arjuna Capital, сообщила, что она высказала Шрейджу озабоченность разницей в зарплатах сотрудников мужского и женского пола в Facebook, а он ответил в сексистской манере, что она неприятный человек, поэтому компания не привлекает ее к работе.

Скандал вокруг Cambridge Analytica

Cambridge Analytica — это британская компания, созданная в 2013 г., которая специализируется на анализе данных пользователей интернета и использовании их в ходе предвыборных кампаний. О вмешательстве компании в избирательный процесс заговорили после того, как во время президентской предвыборной гонки в США в 2016 г. она смогла эффективно раскрутить малопопулярного кандидата в президенты, респуликанца Теда Круза (Ted Cruz), а после его выхода из гонки поддержала Дональда Трампа (Donald Trump), ставшего в итоге президентом.

Как утверждает Facebook, в 2015 г. работавший на Cambridge Analytica профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган (Aleksandr Kogan) создал в соцсети приложение, которое позволило компании получить и затем использовать в политических целях данные примерно 87 млн пользователей Facebook. Соцсеть просила компанию удалить данные, но этого не произошло. Когда о сборе данных стало известно, Facebook пришлось принять ряд мер по защите приватности пользователей на фоне разразившегося скандала.

В частности, Марку Цукербергу пришлось свидетельствовать на тему защиты данных пользователей Facebook в парламенте США. Кроме того, Facebook приостановил работу примерно 200 приложений, которые имели доступ к большим объемом информации о пользователях до 2014 г., когда соцсеть значительно ограничила набор данных, доступных сторонним проектам. Также соцсеть аннулировала более 20 соглашений с производителями смартфонов о передаче им данных пользователей, хотя большая часть таких соглашений по-прежнему остается в силе.