Россиянам дали крупные сроки за кражу денег из интернет-банков

В столице закончился судебный процесс над хакерами, которые похищали деньги со счетов россиян. Организаторам банды дали по 8 лет.

Столичным хакерам дали сроки за кибермошенничество

В Москве закончилось рассмотрение дела о банде киберпреступников, которые взламывали личные кабинеты граждан в банках, после чего выводили оттуда различные суммы денег.

Всего речь идет о 30 эпизодах, которые подпадают под несколько статей уголовного кодекса: создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, неправомерный доступ к компьютерной информации, мошенничество в сфере компьютерной информации. Группа состояла из двух лидеров и четырех их подельников, все они получили разные сроки.

Московским хакерам дали реальные сроки за кибермошенничество

«Братья Дмитрий и Евгений Попелыши приговорены к наказанию в виде восьми лет колонии со штрафом 900 тысяч рублей каждый, еще трое получили наказание от четырех с половиной до шести лет колонии со штрафами до 700 тысяч рублей. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Еще один подсудимый был приговорен к трем годам условно, но амнистирован», - рассказала пресс-секретарь Савеловского суда Мария Михайлова.

При задержании смывали деньги в унитаз

Как стало известно журналистам, от действий киберпреступников пострадали более 200 человек, а ущерб оценивается миллионами рублей.

Лидеры группировки были задержаны в Санкт-Петербурге в ходе совместной спецоперации МВД и ФСБ. Следствию удалось доказать, что они использовали некие вирусные программы и при их помощи похищали идентификационные данные клиентов банков. После этого они получали доступ к банковским счетам и переводили деньги себе.

«Когда к ним пришли с обыском, они даже пытались уничтожить доказательства. Один из братьев намеревался смыть в унитаз 500 тысяч рублей, однако туалет засорился, и это сделать не удалось», - цитирует «Интерфакс» одного из следователей.

Ранее лидеры банды уже привлекались за кибермошенничество, но отделались условными сроками.