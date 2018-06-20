«М.Видео» покупает российский бизнес MediaMarkt

Немецкая компания-владелец магазинов MediaMarkt передаст свой российский бизнес группе «Сафмар» в обмен на 15% акций «М.Видео», доплатив при этом 258 млн евро. Если у «М.Видео» будут плохие показатели в 2018-2019 гг., владелец MediaMarkt получит скидку до 86 млн евро. Причина продажи бизнеса — сильная конкуренция со стороны российских сетей.

Сделка Ceconomy и «Сафмара»

Немецкая компания Ceconomy подписала сделку о приобретении доли в 15% в российском ритейлере электроники и бытовой техники «М.Видео» у группы «Сафмар», о чем покупатель сообщает на своем сайте. Ceconomy владеет торговой маркой MediaMarktSaturn, являясь главным акционером компании по продаже потребительской электроники Media-Saturn-Holding.

Стоимость сделки заявлена на уровне 258 млн евро. В дополнение к этому весь российский бизнес MediaMarktSaturn перейдет к «Сафмар». В зависимости от того, совпадут ли показатели EBITDA «М.Видео» с запланированными на 2018 и 2019 гг., стоимость сделки может быть уменьшена на сумму до 86 млн евро. В целом же цена может измениться в любую сторону — как понизится, так и повысится, сообщает Ceconomy.

Сделка ожидает одобрения регуляторных органов, закрыть ее планируется к сентябрю 2018 г. MediaMarktSaturn намерена финансировать покупку из наличных средств. При этом Ceconomy собирается на 10% увеличить свой акционерный капитал, но окончательное решение об этом будет принято позднее.

Также по условиям сделки «М.Видео» станет третьим участником объединения European Retail Alliance, членами которого являются MediaMarktSaturn и Fnac Darty. По словам гендиректора Ceconomy Пьетера Хааса (Pieter Haas), после этого альянс станет самым крупным в мире продавцом потребительской электроники с суммарными продажами около 34 млрд евро.

Об участниках сделки

MediaMarktSaturn пришла в Россию в 2006 г. По состоянию на март 2018 г. сеть насчитывала 46 магазинов MediaMarkt, 90 точек продаж в магазинах METRO Cash & Carry и интернет-магазины MediaMarkt и 003.RU. по итогам финансового 2016-2017 г. продажи MediaMarkt Russia составили 526 млн евро, а доля рынка оценивалась примерно в 3%.

Согласно информации аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», выручка MediaMarktSaturn в 2016 г. уменьшилась на 6%, составив 41,35 млрд руб., при этом чистый убыток достиг 4,29 млрд руб. По данным самой компании, в финансовом 2016-2017 г., который закончился 30 сентября, выручка MediaMarktSaturn в России составила до 526 млн евро против 566 млн евро в предыдущем году. За год компанией было закрыто четыре магазина, открыт только один.

MediaMarkt хочет остаться на российском рынке, получив долю в «М.Видео»

По словам Хааса, смысл сделки с «Сафмар» для Ceconomy заключается в том, чтобы избавиться от убыточного российского бизнеса, но при этом все равно остаться на российском рынке потребительской электроники, который составляет около 10% от европейского. Одной из причин неудовлетворительных результатов в России Ceconomy называют сильную конкуренцию со стороны местных ритейлеров.

Чтобы улучшить показатели, в 2017 г. компания запустила программу реструктуризации, которая привела к росту показателей в первом полугодии финансового года 2017-2018. Однако расстановка сил на российском рынке, возглавляемом «М.Видео», такова, что MediaMarktSaturn рискует по-прежнему остаться незначительным игроком, пишет Ceconomy.

Объединенной компании «М.Видео» и «Эльдорадо» принадлежит 26% российского рынка электроники и бытовой техники. По состоянию на конец 2017 г. эти сети насчитывали в России 839 магазинов. По оценкам Ceconomy, без учета приобретения ее российских активов, выручка «М.Видео», включая «Эльдорадо», в 2022 г. должна достичь 450 млрд руб., то есть 6,2 млрд евро. В 2017 г. выручка «М.Видео» увеличилась на 8,2%, составив 198,2 млрд руб. Сеть насчитывала 424 магазина в 169 городах России.

Покупка «Эльдорадо» и других сетей «Сафмаром»

В марте 2018 г. «М.Видео» сообщила о приобретении 100% сети «Эльдорадо» за 45,5 млрд руб. В ходе сделки «М.Видео» и «Эльдорадо» станут одним юридическим лицом, однако каждая компания оставит за собой свой бренд, и сети по-прежнему будут конкурировать. По словам председателя совета директоров ПАО «М.Видео» Саида Гуцериева, это позволит успешнее конкурировать с другими российскими и зарубежными ритейлерскими сетями. Юридические формальности планируется уладить во II кв. 2018 г., а к I кв. 2019 г. будет завершена реорганизация и создание общего юридического лица.

Контрольный пакет акций «М.Видео» в размере 57,7% принадлежит группе «Сафмар» Михаила Гуцериева, остальные акции находятся в свободном обращении. По состоянию на конец 2017 г., владельцем 9,4% акций был пенсионный фонд «Будущее», еще 5,8% принадлежало пенсионному фонду «Доверие», который является частью группы «Сафмар».

Ранее CNews писал, что «Сафмар» выкупает контрольный пакет ритейлерской сети «М.Видео» при оценке компании более чем в $1 млрд. «М.Видео» стал третьим крупным российским ритейлером техники, который попал под контроль «Сафмар» за последние годы. В декабре 2016 г. инвесторы, связанные с «Сафмар», выкупили у чешских компаний PPF Group N.V. и EMMA Capital сеть «Эльдорадо». Покупателям отошло 100% акций ритейлера, условия сделки не разглашаются.

Осенью 2016 г. в СМИ появилась информация, что близкие к «Сафмар» структуры взяли под контроль еще одну сеть по продажам электроники – «Техносилу». Однако при этом сеть до сих пор официально не входит в состав группы.

Финансовая группа «Сафмар», ранее известная как группа «БИН», управляет активами семьи Гуцериевых-Шишханова. В ее состав входят группы компаний «Интеко» и «А101», банковская группа «БИН», компании «Европлан» и «Моспромстрой», негосударственный пенсионный фонд «Сафмар» и другие бизнес-единицы.