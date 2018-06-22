«Почте России» запретили увольнять сотрудников и сокращать отделения

Госдума приняла долгожданный закон об акционировании ФГУП «Почта России». Законом депутаты запретили предприятию сокращать штат сотрудников, указали нормативы по территориальному размещению почтовых отделений и осложнили процесс их закрытия.

Депутаты разрешили акционировать «Почта России»

Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении Закон «Об особенностях реорганизации ФГУП «Почта России», основах деятельности АО «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».

Документ предусматривает, что «Почта России», являющееся сейчас федеральным государственным унитарным предприятием (ФГУП), станет акционерным обществом (АО). При этом 100% его акций будут находится в собственности государства.

Долгий путь законопроекта

Об акционировании «Почты России» заговорили еще в начале 2000-х годов, сразу после образования этого предприятия. В особенности этот процесс поддерживали экс-министр связи Николай Никифоров и бывший глава «Почта России» Дмитрий Страшнов. Акционирование должны повысить эффективность управления предприятиям и упростить процесс его рыночной адаптации.

В 2014 г. правительство одобрило законопроект об акционировании «Почта России», разработанный Минкомсвязи. Документ был внесен в Госдуму, но дальнейшего движения по нему не было.

Долгожданный закон об акционировании «Почты России» запретил сокращать сотрудников и усложнил закрытие отделений

Весной 2018 г. в Госдуму был внесен новый законопроект на данную тему. На этот раз он был разработан 23 депутатами и тремя сенаторами, включая председателя комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, заместителя председателя Госдумы Ольги Тимофеевой и сенатора Дмитрия Мезенцева.

В отличие от первой версии документа, в общих чертах описывавшей процесс акционирования «Почты России», нынешний законопроект более детально описывает деятельность предприятия, его управление и особенности передачи его имущества в собственность. В этом виде документ быстро прошел все чтения в Государственной Думе.

Чем должна заниматься «Почта России»

Согласно принятому закону, «Почта России» должна будет обеспечить доступность для всех граждан и организаций услуг почтовой связи при соблюдении равенства на использование результатов деятельности в области почтовой связи. Также предприятие должно будет обеспечить: соблюдение прав пользователей услуг почтовой связи, транзит почтовых отправлений на всей территории страны, права каждого на тайну связи, устойчивость сети почтовой связи и устойчивость развития почтовой связи.

Основными видами деятельности «Почты России» являются: почтовая связь, оказание услуг по доставке и хранению грузов и товаров (в том числе в труднодоступные и отдаленные территории), доставка и выдача пенсий и пособий, распространение и доставка печатных изданий подпискам, оказание транспортных и экспедиционных услуг, информирование населения о социально значимых событиях, осуществление рекламной деятельности, инкассация денежных средств и реализация государственных знаков почтовой оплаты (почтовых марок).

Кроме того, к сфере деятельности предприятия отнесены: доступ к государственным и муниципальным услугам в электронной форме, оказание финансовых услуг (в том числе при участии банков и небанковских кредитных организаций), деятельность платежного агента по приему платы за коммунальные услуги и товары и оказание услуг телефонной, факсимильной, телеграфной связи и коллективного доступа в интернет.

Сколько в городе должно быть почтовых отделений

Наиболее важные решения в «Почте России» будет принимать собрание акционеров. У общества будет совет директоров, состав которого будет утверждать правительство и в который будут входить не более 11 членов. В том числе совет директоров будет выбирать гендиректора «Почты России».

Территориальное распределение отделений почтовой связи в регионах определит правительство. При этом законом установлено, что в городе одно почтовой отделение должно обслуживать не более 15 тыс. человек, а протяженность дорог между почтовыми отделениям не должна превышать 1,5 км. В сельских поселениях протяженность дорог между почтовыми отделениями должна быть не больше 6 км.

В почтовых отделениях, расположенных в труднодоступной местности, должны быть обеспечены условия для работы нотариусов. Решения о закрытии почтовых отделений может принимать только совет директоров «Почта России» по согласованию с Минкомсвязи. Также закон запрещает сокращать численность сотрудников предприятия в связи с его реорганизацией.

«Почта России» найдет незарегистрированную недвижимость и землю

При акционировании «Почта России» в его уставной капитал будут внесены объекты движимого и недвижимого имущества, которые сейчас находятся в пользовании предприятия. Речь идет о земельных участках, недвижимости, объектах культурного наследия, транспортных средствах, права на результаты интеллектуальной собственности и т.д. А вот имущество религиозного назначения, находящееся в пользовании «Почты России», в собственность предприятия передано не будет.

Земельные участки, являющиеся федеральной и муниципальной собственностью и находящиеся в пользовании или аренде у «Почта России», станут собственностью предприятия. Такая же судьба ждет земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые по состоянию на 1 октября 2018 г. будут заняты принадлежащими «Почта России» зданиями. Если же на этих участках есть иные здания, включая строящиеся здания, либо на них расположены части зданий «Почты России», то они будут переданы предприятию в аренду.

До 1 октября 2020 г. «Почта России» проведет работы по выявлению объектов недвижимости и земельных участков, которые находились в пользовании предприятия и право собственности Российской Федерации на которые было прекращено после 1 января 2009 г. Если окажется, что соответствующие изменения прошли с нарушением законодательства, предприятие проинформирует об этом Генпрокуратуру и Счетную палату и начнет возвращать его в судебном порядке.

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании «Почта России», но незарегистрированные в Едином реестре недвижимости, должны быть зарегистрированы до 2020г и переданы в собственность предприятия путем увеличения его уставного капитала. Аналогичным образом следует распорядиться землей, на которой находятся данные объекты.

До 2022 г основанием для государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены почтовые отделения, и иных объектов недвижимости «Почта России» будет служить специальная декларация прав на такие объекты. После получения документов кадастрового учета «Почта России» разместит в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц сообщение о намерение зарегистрировать права Российской Федерации на эти объекты.

В течение 120 дней со дня опубликования соответствующего уведомления любое лицо вправе предъявить права на данный объект недвижимости. Иначе объекты станут собственностью «Почты России».