«Ростелеком» присматривается к известному B2B-оператору

Известный в сегменте B2B-оператор фиксированной связи «Авантел» ищет покупателя. Наиболее вероятным претендентом является «Ростелеком», но и компанией интересуются и другие лидеры телекоммуникационного рынка. Тем временем сам «Авантел» скупает региональных операторов.

«Ростелеком» может возобновить переговоры по покупке «Авантел»

«Ростелеком» собирается возобновить переговоры о покупке оператора фиксированной связи «Авантел». Об этом CNews сообщил источник, близкий к госкомпании. «Пока «Ростелеком» не сообщал о подобном намерении», - сказал CNews генеральный директор «Авантел» Андрей Гончаров и подтвердил представитель «Ростелекома».

«Авантел» оказывает услуги фиксированной телефонии, доступа в интернет и дата-центры в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах. Клиентами компании являются более 12 тыс. юридических лиц. По данным базы «Контур-Фокус» в 2016 г. выручка компании составила 1,2 млрд руб., прибыль от продаж - 110 млн руб., чистая прибыль - 22 млн руб.

«Ростелеком» получал разрешение Федеральной антимонопольной службы на приобретение «Авантела» в 2017 г. Гендиректор «Авантел» Андрей Гончаров говорит, что «Ростелеком» провел процедуру due diligence (оценки) «Авантела». Однако в конце прошлого года сделку отложили, результаты же due diligence были действительны только до конца 2017 г.

«Ростелеком» собирается совершить второй заход в деле покупки «Авантел»

«Ростелеком» - не единственный крупный оператор, интересовавшийся покупкой «Авантел». Переговоры о покупке компании вели также «Вымпелком», МТС и «Эр-Телеком».

Чем интересен «Авантел»

Гончаров объясняет интерес крупных операторов к «Авантелу» тем, что они проигрывают рынок B2B (корпоративных заказчиков). Крупные операторы связи могут индивидуально и качественно обслуживать только корпоративных клиентов федерального масштаба наподобие «Сбербанка» или Газпрома. Предложить же индивидуальный подход компаниям, чей штат насчитывает десятки и даже сотни человек, им не так просто, считает гендиректор «Авантела».

Из «Северен-Телекома» в «Авантел»

История «Авантела» началась в начале 2000-х годов. Компания была основана в Санкт-Петербурге и называлась «Северен-Телеком». Контрольный пакет акций компании принадлежал стороннему инвестору из сферы минеральных ресурсов, название которого Гончаров не раскрывает.

В какой-то момент данный инвестор решил продать компанию, а у ее основателей не было средств на выкуп соответствующей доли, вспоминает он. В результате в 2009 г. инвестор забрал себе юридическое лицо «Северен-Телеком» вместе с инфраструктурой в Санкт-Петербурге. При этом сразу же было обговорено, что это лицо будет продано «Ростелекому».

Активы в остальных городах были объединены в нынешнюю компанию «Авантел». По словам Гончарова, «Ростелеком» был доволен покупкой «Северен-Телеком», и это обстоятельство стало причиной для переговоров по покупке «Авантел». В ходе прошлогодних переговоров планировалось, что «Ростелеком» сохранит юридическое лицо «Авантел». При этом ему могло быть отдано юридическое лицо «Северен-Телеком», которое также было сохранено после предыдущей сделки. Кроме того, предполагалось, что и руководство «Авантела» сохранит свои позиции.

Кого купил «Авантел»

Сам «Авантел» также приобретает региональных операторов с выручкой до 150 млн руб. в год. От начала переговоров до окончательного закрытия сделки у «Авантела» уходит примерно три месяца. Крупные операторы из-за сложных корпоративных процедур не могут так быстро проводить сделки.

Таким образом были приобретены операторы связи Roilcom в Нефтеюганске и «Магистраль-телеком» в Новосибирске. Было совершено и несколько сделок в Москве, в частности, приобретен бизнес в области услуг связи компании «Караван-Телеком». Основным бизнесом «Караван-Телеком» были облачные услуги, этот бизнес также был продан в тот же момент времени.

Руководитель аналитического агентства TMT-Consulting Константин Анкилов считает «Авантел» интересным активом. «Авантел» - один из лидирующих операторов второго эшелона в сегменте B2B в Москве и входит в число лидеров в данном сегменте в Новосибирске», - говорит Анкилов.

К кроме интереса большой тройки вновь может привлечь внимание и «Ростелекома», в том числе и потому, что в планах у «Авантел» не только предоставление услуг фиксированной телефонии, доступа в интернет и дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах, но и развитие мобильной связи.

Перспективные облачные сервисы

«Авантел» также прорабатывает вопросы предоставления своим клиентам в сегменте B2B облачных сервисов. По словам Андрея Гончарова, трансформация телекоммуникационных услуг в инфокоммуникационные - сегодня мировой тренд. «Авантел» может предложить клиентам перенести свои серверные ресурсы, базы данных, системы в облачную среду. Речь идет о развитии облачных сервисов, заточенных под требования субъектов бизнеса.