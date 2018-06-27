В России решено отказаться от бумаги при подаче бухгалтерской отчетности
В Госдуму внесены законопроекты, которые избавят бизнес от необходимости подавать годовую бухгалтерскую отчетность в Росстат — ее нужно будет подавать только в налоговые органы и только в электронном виде.
Законопроекты Минфина
В Госдуму внесены законопроекты, согласно которым годовая бухгалтерская отчетность будет подаваться только в налоговые органы и только в электронном виде. Законопроекты получили названия «О внесении изменений в статьи 13 и 18 Федерального закона «О бухгалтерском учете» и «О внесении изменений в статьи 23 и 102 Налогового кодекса Российской Федерации». В парламент они были внесены Минфином.
В системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД) Госдумы уже размещена информация о внесении законопроектов, но сами тексты еще не выложены. Однако на сайте правительства опубликованы распоряжения о внесении законопроектов в парламент и комментарии, из которых становится ясна сущность документов.
Законопроекты вводят принцип «одного окна» при подаче годовой бухгалтерской отчетности. Они избавят экономических субъектов от необходимости подавать годовую отчетность в орган статистики — ее нужно будет подавать только в налоговый орган, причем в электронном виде.
Для реализации новых норм Федеральная налоговая служба (ФНС) уполномочена сформировать государственный информационный ресурс, посвященный бухгалтерской отчетности. ФНС также будет в дальнейшем курировать этот ресурс и обеспечивать доступ к нему госорганов и «заинтересованных лиц».
Зачем это нужно
Как поясняется на сайте правительства, сейчас годовая бухгалтерская отчетность подается экономическими субъектами сразу в несколько органов. Это и органы статистики, которые ведут государственный информационный ресурс по бухгалтерской отчетности, и налоговые органы, и организации, которые занимаются отдельными видами экономической деятельности, и другие госорганы и органы надзора. Из-за этого функции госорганов дублируются, и создается дополнительная нагрузка на экономических субъектов. Принцип «единого окна» должен решить данную проблему.
Законопроекты получили одобрение правительства на заседании, которое прошло 21 июня 2018 г. Во вступительном слове премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что законопроекты снизят административную нагрузку на бизнес, сняв с него необходимость отчитываться перед Росстатом.
Он уточнил, что федеральную базу налоговой отчетности будут вести налоговые службы, которые в случае необходимости будут предоставлять эти данные другим ведомствам. Для этого предполагается снять статус налоговой тайны с данных, которые будут храниться в базе. При этом контроль за отчетностью будет усилен, сообщил Медведев.
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Бухгалтерская отчетность — не единственная сфера, где происходит постепенный отказ от бумаги. Недавно CNews писал, что документы о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских хозяйств (они же фермерские хозяйства) будут теперь выдаваться в России только в электронной форме. Новые правила были введены приказом Минфина.
Поскольку подать пакет документов на регистрацию тоже можно по интернету, госуслуга может быть оказана вообще без бумаги. Однако если человек напишет заявление о предоставлении результата регистрации на бумаге, ему выдадут и бумажный вариант, подтверждающий содержание электронного документа.