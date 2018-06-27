В России решено отказаться от бумаги при подаче бухгалтерской отчетности

В Госдуму внесены законопроекты, которые избавят бизнес от необходимости подавать годовую бухгалтерскую отчетность в Росстат — ее нужно будет подавать только в налоговые органы и только в электронном виде.

Законопроекты Минфина

В Госдуму внесены законопроекты, согласно которым годовая бухгалтерская отчетность будет подаваться только в налоговые органы и только в электронном виде. Законопроекты получили названия «О внесении изменений в статьи 13 и 18 Федерального закона «О бухгалтерском учете» и «О внесении изменений в статьи 23 и 102 Налогового кодекса Российской Федерации». В парламент они были внесены Минфином.

В системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД) Госдумы уже размещена информация о внесении законопроектов, но сами тексты еще не выложены. Однако на сайте правительства опубликованы распоряжения о внесении законопроектов в парламент и комментарии, из которых становится ясна сущность документов.

Законопроекты вводят принцип «одного окна» при подаче годовой бухгалтерской отчетности. Они избавят экономических субъектов от необходимости подавать годовую отчетность в орган статистики — ее нужно будет подавать только в налоговый орган, причем в электронном виде.

Для реализации новых норм Федеральная налоговая служба (ФНС) уполномочена сформировать государственный информационный ресурс, посвященный бухгалтерской отчетности. ФНС также будет в дальнейшем курировать этот ресурс и обеспечивать доступ к нему госорганов и «заинтересованных лиц».

Зачем это нужно

Как поясняется на сайте правительства, сейчас годовая бухгалтерская отчетность подается экономическими субъектами сразу в несколько органов. Это и органы статистики, которые ведут государственный информационный ресурс по бухгалтерской отчетности, и налоговые органы, и организации, которые занимаются отдельными видами экономической деятельности, и другие госорганы и органы надзора. Из-за этого функции госорганов дублируются, и создается дополнительная нагрузка на экономических субъектов. Принцип «единого окна» должен решить данную проблему.

Власти решили освободить бизнес от подачи бумажного варианта годовой бухгалтерской отчетности

Законопроекты получили одобрение правительства на заседании, которое прошло 21 июня 2018 г. Во вступительном слове премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что законопроекты снизят административную нагрузку на бизнес, сняв с него необходимость отчитываться перед Росстатом.

Он уточнил, что федеральную базу налоговой отчетности будут вести налоговые службы, которые в случае необходимости будут предоставлять эти данные другим ведомствам. Для этого предполагается снять статус налоговой тайны с данных, которые будут храниться в базе. При этом контроль за отчетностью будет усилен, сообщил Медведев.

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Бухгалтерская отчетность — не единственная сфера, где происходит постепенный отказ от бумаги. Недавно CNews писал, что документы о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских хозяйств (они же фермерские хозяйства) будут теперь выдаваться в России только в электронной форме. Новые правила были введены приказом Минфина.

Поскольку подать пакет документов на регистрацию тоже можно по интернету, госуслуга может быть оказана вообще без бумаги. Однако если человек напишет заявление о предоставлении результата регистрации на бумаге, ему выдадут и бумажный вариант, подтверждающий содержание электронного документа.