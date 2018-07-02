CNews составил рейтинг крупнейших поставщиков решений для аналитики данных

Совокупная выручка 15 крупнейших участников рейтинга выросла на 24%, практически достигнув докризисных объемов. Рейтинг, опубликованный CNews Analytics в рамках обзора «Аналитика 3.0 – 2018» , возглавила компания GlowByte Consulting, в течение трех лет уверенно продвигавшаяся к верхней ступеньке.

Рынок аналитики вернулся к докризисным объемам

Совокупная выручка топ-15 участников рейтинга составила 11,2 млрд руб., что на 24% больше показателей 2016 г. Таким образом, объем рынка практически достиг докризисных показателей 2013 г. (тогда выручка топ-10 компаний составила 11,3 млрд).

Поставщики решений отмечают более сознательное, зрелое отношение бизнеса к накопленным данным. Мощным драйвером становятся и новые технологии: участники рейтинга отмечают рост проектов, использующих машинное обучение, технологии интернета вещей.

Состав участников сменился незначительно, новых игроков немного: на третье место в рейтинге ворвался «Техносерв», не дотянув до собственных прогнозов на 9 месте оказалась компания «Форсайт» с решениями одного из прежних лидеров – продуктами Prognoz Paltform.

Динамика суммарной выручки топ-15 участников рейтинга «Крупнейшие поставщики решений для анализа данных», pмлрд



Источник: CNews Analytics, 2018

Гонка за лидерством

Таблицу участников возглавила компания GlowByte Consulting. Впервые появившись в рейтинге в 2016 г., компания уверенно двигалась вперед. «Наша компания уже на протяжении многих лет демонстрирует достаточно высокие темпы роста, выше роста рынка BI в целом, 2017-й год не исключение, - говорит Евгений Лисицин, директор по консалтингу. - В 2016 году компания фокусировалась на повышении эффективности и качества работы, в 2017 году мы увидели «отложенный» рост бизнеса, связанный с этим».

№ 2017 № 2016 Название организации Город (расположение центрального офиса) Выручка по проектам аналитики данных в 2017 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка по проектам аналитики данных в 2016 г., включая НДС, ₽тыс. Рост 2017/2016 Штатная численность сотрудников компании, задействованных на направлении аналитики данных, 2017 Выручка от продажи лицензий в рамках проектов аналитики данных в 2017 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка от консалтинговых услуг в рамках проектов аналитики данных в 2017 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка от услуг интеграции в рамках проектов аналитики данных в 2017 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка от услуг обучения в рамках проектов аналитики данных в 2017 г., включая НДС, ₽тыс. 1 2 GlowByte Consulting Москва 2 193 917 1 450 000 51,3% 662 н/д н/д н/д н/д 2 1 Softline Москва 1 930 629 1 661 471 16,2% 94 1 621 728 115 838 154 450 38 613 3 - Техносерв Москва 1 525 497 н/д н/д 115 655 964 442 394 427 139 н/д 4 4 Крок Москва 1 377 945 1 308 708 5,3% н/д н/д н/д н/д н/д 5 5 Сапран* Москва 905 906 568 285 59,4% 174 17 854 888 052 0 0 CNews Analytics, 2018 г. * - данные за 2016 г. скорректированы Перейти к полной таблице

В 2017 г. о своих планах попасть в топ-5 крупнейших игроков рынка аналитики заявляла компания «Форсайт», ставшая в конце 2016 г. поставщиком решений Prognoz Platform. Напомним, что компания «Прогноз», бывшая бессменным лидером рейтинга с 2011 по 2015 гг., ушла с рынка в 2016 г., а продвижением линейки ее продуктов теперь занимается «Форсайт». Однако по итогам 2017 г. компания в топ-5 не вошла, заняв лишь 9 место.

«Мы по-прежнему нацелены на лидирующие позиции российского рынка бизнес-аналитики. В начале 2017 года у нас было намерение «ворваться» на рынок, чуть позже мы скорректировали тактику: решили сыграть «в долгую», постепенно наращивать свое присутствие на рынке, в том числе за счет расширения нашей продуктовой линейки, - комментируют в компании. - Мы хотим, чтобы рынок знал компанию «Форсайт» и как разработчика Prognoz Platform, и как создателя новых российских продуктов для аналитики данных. Поэтому в первом полугодии 2018 года мы выпускаем на рынок собственные программные продукты и в ближайшее время (совместно с партнерами) планируем их первые внедрения».

Взлеты и падения

Основное увеличение совокупной выручки пришлось на топ-15 участников рейтинга – шестеро из этих компаний выросли более чем на 50%, и среди них новый лидер рынка, компания GlowByte Consulting. В пятерку компаний, показавших самый активный рост, попали двое новичков рейтинга – «Корус Консалтинг» и совсем молодая компания Polymatica, которая демонстрирует более, чем пятикратный рост фактически «с нуля».

Читайте подробнее в обзоре «Аналитика 3.0 – 2018».