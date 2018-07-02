CNews составил рейтинг крупнейших поставщиков решений для аналитики данных
Совокупная выручка 15 крупнейших участников рейтинга выросла на 24%, практически достигнув докризисных объемов. Рейтинг, опубликованный CNews Analytics в рамках обзора «Аналитика 3.0 – 2018», возглавила компания GlowByte Consulting, в течение трех лет уверенно продвигавшаяся к верхней ступеньке.
Рынок аналитики вернулся к докризисным объемам
Совокупная выручка топ-15 участников рейтинга составила 11,2 млрд руб., что на 24% больше показателей 2016 г. Таким образом, объем рынка практически достиг докризисных показателей 2013 г. (тогда выручка топ-10 компаний составила 11,3 млрд).
Поставщики решений отмечают более сознательное, зрелое отношение бизнеса к накопленным данным. Мощным драйвером становятся и новые технологии: участники рейтинга отмечают рост проектов, использующих машинное обучение, технологии интернета вещей.
Состав участников сменился незначительно, новых игроков немного: на третье место в рейтинге ворвался «Техносерв», не дотянув до собственных прогнозов на 9 месте оказалась компания «Форсайт» с решениями одного из прежних лидеров – продуктами Prognoz Paltform.
Динамика суммарной выручки топ-15 участников рейтинга «Крупнейшие поставщики решений для анализа данных», pмлрд
Гонка за лидерством
Таблицу участников возглавила компания GlowByte Consulting. Впервые появившись в рейтинге в 2016 г., компания уверенно двигалась вперед. «Наша компания уже на протяжении многих лет демонстрирует достаточно высокие темпы роста, выше роста рынка BI в целом, 2017-й год не исключение, - говорит Евгений Лисицин, директор по консалтингу. - В 2016 году компания фокусировалась на повышении эффективности и качества работы, в 2017 году мы увидели «отложенный» рост бизнеса, связанный с этим».
CNews Analytics, 2018 г. * - данные за 2016 г. скорректированы
№ 2017
№ 2016
Название организации
Город (расположение центрального офиса)
Выручка по проектам аналитики данных в 2017 г., включая НДС, ₽тыс.
Выручка по проектам аналитики данных в 2016 г., включая НДС, ₽тыс.
Рост 2017/2016
Штатная численность сотрудников компании, задействованных на направлении аналитики данных, 2017
Выручка от продажи лицензий в рамках проектов аналитики данных в 2017 г., включая НДС, ₽тыс.
Выручка от консалтинговых услуг в рамках проектов аналитики данных в 2017 г., включая НДС, ₽тыс.
Выручка от услуг интеграции в рамках проектов аналитики данных в 2017 г., включая НДС, ₽тыс.
Выручка от услуг обучения в рамках проектов аналитики данных в 2017 г., включая НДС, ₽тыс.
1
2
GlowByte Consulting
Москва
2 193 917
1 450 000
51,3%
662
н/д
н/д
н/д
н/д
2
1
Softline
Москва
1 930 629
1 661 471
16,2%
94
1 621 728
115 838
154 450
38 613
3
-
Техносерв
Москва
1 525 497
н/д
н/д
115
655 964
442 394
427 139
н/д
4
4
Крок
Москва
1 377 945
1 308 708
5,3%
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
5
5
Сапран*
Москва
905 906
568 285
59,4%
174
17 854
888 052
0
0
CNews Analytics, 2018 г.
* - данные за 2016 г. скорректированыПерейти к полной таблице
В 2017 г. о своих планах попасть в топ-5 крупнейших игроков рынка аналитики заявляла компания «Форсайт», ставшая в конце 2016 г. поставщиком решений Prognoz Platform. Напомним, что компания «Прогноз», бывшая бессменным лидером рейтинга с 2011 по 2015 гг., ушла с рынка в 2016 г., а продвижением линейки ее продуктов теперь занимается «Форсайт». Однако по итогам 2017 г. компания в топ-5 не вошла, заняв лишь 9 место.
«Мы по-прежнему нацелены на лидирующие позиции российского рынка бизнес-аналитики. В начале 2017 года у нас было намерение «ворваться» на рынок, чуть позже мы скорректировали тактику: решили сыграть «в долгую», постепенно наращивать свое присутствие на рынке, в том числе за счет расширения нашей продуктовой линейки, - комментируют в компании. - Мы хотим, чтобы рынок знал компанию «Форсайт» и как разработчика Prognoz Platform, и как создателя новых российских продуктов для аналитики данных. Поэтому в первом полугодии 2018 года мы выпускаем на рынок собственные программные продукты и в ближайшее время (совместно с партнерами) планируем их первые внедрения».
Взлеты и падения
Основное увеличение совокупной выручки пришлось на топ-15 участников рейтинга – шестеро из этих компаний выросли более чем на 50%, и среди них новый лидер рынка, компания GlowByte Consulting. В пятерку компаний, показавших самый активный рост, попали двое новичков рейтинга – «Корус Консалтинг» и совсем молодая компания Polymatica, которая демонстрирует более, чем пятикратный рост фактически «с нуля».
Читайте подробнее в обзоре «Аналитика 3.0 – 2018».