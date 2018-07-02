Власти переведут россиян на электронные трудовые книжки

Правительство опубликовало решение о разработке системы учета данных о трудовой деятельности работников в России. Проект закона разработают до 29 октября 2018 года.

Россия постепенно откажется от бумажных трудовых книжек

Правительство России поддержало идею учета сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде. Информация об этом опубликована на сайте Правительства.

Минтруду, Минэкономразвития, Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и прочим заинтересованным государственным органам поручено в срок до 29 октября 2018 г. внести в правительство проекты федеральных законов, регламентирующих формирование и ведение сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде. Также переработке подвергнется и архивное законодательство с учетом внедрения электронной трудовой книжки.

Минтруду при участии общероссийских объединений работодателей и объединений профсоюзов также поручено до 1 октября 2018 г. сформировать подходы, определить этапы и сроки по переводу в электронный вид делопроизводства по кадровым вопросам.

Минтруда и другие заинтересованные государственные органы подготовят нормативную базу для введения электронных трудовых книжек

В соответствии с требованиями Кабинета министров, электронная компонентная база, применяемая при реализации новой системы учета, должна быть преимущественно отечественного производства.

Следует отметить, что с появлением электронных трудовых книжек незамедлительного отказа от бумажных носителей не последует – правительство потребовало установить переходный период для ведения трудовых книжек исключительно в электронном виде. Таким образом, работодатели смогут продолжать вести традиционный бумажный документ еще некоторое время.

Тема перехода на электронные трудовые книжки была затронута на заседании Правительства 28 июня 2018 г. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что передавать данные в Пенсионный фонд для формирования электронной трудовой книжки начнут с 1 января 2020 г.

По мнению премьера, подобный подход к хранению информации о трудовой деятельности работника выгоден как работодателям, так и самим работникам: первые сэкономят на кадровом производстве, а вторые смогут не беспокоиться о восстановлении документа в случае утери.

В особенности полезны электронные трудовые книжки будут гражданам, трудящимся удаленно, – необходимость отправлять документы почтой для проставления отметок работодателем отпадает сама собой. Помимо этого, при обращении за государственными услугами работнику не придется предоставлять сведения о трудовой деятельности и стаже – вся необходимая информация уже будет находиться в специализированной базе данных.

«Цифровая экономика» и «персональная цифровая траектория»

Переход на учет сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде удачно вписывается в концепцию программы «Цифровая экономика РФ».

Программа, разработанная Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в 2017 г., содержит набор мероприятий по полной цифровой трансформации и «интернетизации» страны и запланированные цели от их реализации сроком до 2025 г.

Реализация программы должна помочь добиться вовлечения обучающихся, начиная со школы, в трудовой процесс в сфере ИТ. Трудовая деятельность гражданина должна фиксироваться в его «цифровой персональной траектории развития». Данные из нее должны учитываться при прохождении аттестации, планировании продолжения образования и трудовой деятельности. К 2025 г. цифровая запись персональной траектории развития должна появиться у 80% трудоспособного населения.