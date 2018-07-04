Минфин хочет стать суперрегулятором данных граждан и юрлиц

Минфин подготовил законопроект, согласно которому юридически значимая информация госорганов, а также справочная, статистическая и прочая подобная информация должна быть систематизирована и гармонизирована. В связи с этим министерство хочет получить ряд новых полномочий.

Законопроект Минфина

Минфин подготовил проект закона «О систематизации и гармонизации информации в Российской Федерации», согласно которому министерство получит выполнять ряд новых функций и прав. В настоящий момент законопроект находится на стадии обсуждения и антикоррупционной экспертизы, его текст можно найти на портале нормативно-правовых актов Regulation.gov.ru

Законопроект призван установить правовые основы систематизации и гармонизации информации в России, а также отрегулировать отношения, связанные с созданием и использованием информационных ресурсов, и гармонизацией содержащейся в них информации.

Систематизация и гармонизация информации

Систематизация информации понимается в законопроекте как «упорядочивание объектов систематизации по сходству или различию присущих им признаков, в результате которого осуществляется формирование и ведение информационного ресурса».

Под гармонизацией информации подразумевается «приведение информации в соответствие с доверенным источником» с применением методов, прописанных в законопроекте.

Систематизации и гармонизации будет подлежать юридически значимая информация госорганов, такая как регистрации имущества, актов гражданского состояния, юридических лиц и ИП, выдачи паспортов и т. п. Также эти действия будут осуществляться в отношении общеупотребительной классифицированной технико-экономической и социальной информации, а также справочной, статистической и отчетной информации.

Минфин подготовил законопроект о систематизации и гармонизации информации

Законопроект также подразумевает создание при Правительстве России Совета по систематизации и гармонизации информации. Он будет обеспечивать взаимодействие госорганов, научного сообщества и общественных организаций в этой сфере. Его одобрение потребуется всем нормативно-правовым актам в данной области. Состав, полномочия и порядок работы совета определит Правительство.

Кроме того, законопроект предполагает использование для систематизации и гармонизации информации двух информационных ресурсов: государственной информационной системы «Единая нормативно-справочная информация» и Всероссийского реестра информационных ресурсов.

Новые функции Минфина

Законопроект предлагает возложить полномочия в сфере систематизации информации на «орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности», то есть на сам Минфин.

В своем новом качестве Минфин будет координировать работу госорганов в сфере систематизации информации и следить за ходом работ в этой области. Также он будет осуществлять методическое руководство формированием и ведением информационных ресурсов в России и согласовывать проекты нормативно-правовых актов регламентирующих формирование, ведение и применение регламентных информационных ресурсов. Под «регламентным» в документе понимается «нормативно установленный информационный ресурс».

Помимо этого, на Минфин будет возложено ведение Всероссийского реестра информационных ресурсов. Он также будет определять, какие данные из этого реестра нужно публиковать на официальном сайте государственной информационной системы «Единая нормативно-справочная информация».

Кроме того, Министерство уполномочат обеспечивать деятельность Совета по систематизации и гармонизации информации. Также Минфин будет устанавливать правила систематизации информации и порядок кодификации систематизированной информации и рассматривать проекты правовых актов различных госорганов по категорированию информационных ресурсов.