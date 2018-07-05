Почти половину кибератак в России совершают подростки

Как показало исследование Сбербанка в области кибербезопасности, до 40% киберпреступлений совершается подростками. Кроме того, в 80% атак используются методы социальной инженерии, которые заставляют жертв самостоятельно переводить свои средства хакерам.

Результаты исследования

От 30% до 40% киберпреступлений совершаются подростками в возрасте от 14 до 16 лет — к таким выводам пришли авторы исследования «Threat Zone 17/18: новые вызовы цифрового мира», осуществленного Сбербанком совместно с дочерней компанией BI.ZONE. Результаты исследования были представлены на Международном конгрессе по кибербезопасности в Москве.

Также исследование показало, что мишенями примерно половины атак становятся компании финансового сектора. При этом общественность узнает только о 20% инцидентов, в частности, потому, что компании не желают раскрывать эту информацию. Из всех киберугроз в мире наиболее распространены вирусы-шифровальщики типа WannaCry.

Исследователи подсчитали, что по итогам 2018 г. ущерб, нанесенный экономике России киберпреступниками, превысит 1,1 трлн руб. Ущерб от действий хакеров для мировой экономики Всемирный экономический форум (ВЭФ) оценивает более чем в $1 трлн. К 2022 г. этот показатель может вырасти до $8 трлн. ВЭФ поместил киберпреступность на третью строчку своего рейтинга глобальных рисков. На первых двух находятся климатические изменения и стихийные бедствия.

Социальная инженерия

Кроме того, исследование показало, что более 80% хакерских атак включают в себя применение социальной инженерии. Для атак на клиентов Сбербанка этот показатель составляет 90%. Как сообщил журналистам в кулуарах конгресса зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, зачастую это приводит к краже средств со счетов жертвы.

До 40% кибератак совершают подростки в возрасте 14-16 лет

«Люди сами подходят к банкомату и под воздействием каких-то слов некоего абонента слушаются и выполняют команды по переводу средств по указанным мошенниками реквизитам», — приводит его слова информационное агентство ТАСС. По мысли Кузнецова, современная социальная инженерия не ограничивается простой кражей паролей, а реализует все более сложные и эффективные схемы. Зампред отметил, что в борьбе с такими атаками может помочь межведомственное взаимодействие с правоохранительными органами.

Международный конгресс по кибербезопасности

Первый Международный конгресс по кибербезопасности, который начался сегодня в Москве, привлек 2200 участников из 51 страны мира. Он будет проходить в конгресс-центре Центра международной торговли и продлится два дня. Организатором мероприятия является Сбербанк, поддержку в организации также оказали АНО «Цифровая экономика» и Ассоциации банков России.

В панельных дискуссиях и сессиях конгресса примут участие представители российских госорганов, руководители российских и зарубежных технологических компаний, а также компании и эксперты, работающие в сфере обеспечения информационной безопасности. Планируется проведение тематических и технических сессий от компаний Microsoft, Cisco, Huawei, IBM, «Лаборатории Касперского», BI.ZONE, а также от Интерпола.

В числе прочих в конгрессе принимают участие глава Интерпола Мэн Хунвей (Meng Hongwei), российский вице-премьер Максим Акимов, гендиректор IBM Security Марк ван Задельхоф (Marc van Zadelhoff), вице-президент Visa Пенни Лейн (Penny Lane), вице-президент Huawei Technologies Мика Лауде (Mika Lauhde) и глава центра кибербезопасности ВЭФ Троелс Оертинг (Troels Oerting).