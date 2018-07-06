6 миллионов биткоинов потеряны навсегда

За все время существования биткоина был утрачен доступ примерно к 6 млн монет в блокчейне. В общей сложности в мире существует 17 млн биткоинов, но в реальном обращении находится лишь 11 млн. Утрата части монет может повлиять на курс оставшихся.

Потерянные биткоины

Примерно 6 млн биткоинов в блокчейне утрачены навсегда за время существования этой криптовалюты в результате краж и по другим причинам — например, из-за забытых паролей. Об этом на конференции Building on Bitcoin сообщил Джеймсон Лопп (Jameson Lopp), бывший главный инженер электронных кошельков BitGo и нынешний инженер проекта CasaHODL.

Из этих 6 млн примерно 4 млн монет просто потеряны, еще 2 млн — украдены. В настоящий момент в мире насчитывается около 17 млн биткоинов, но использовать можно только 11 млн из них. Таким образом, доступ потерян примерно к 28,5% монет этой криптовалюты.

Влияние на курс

Лопп представляет данные по состоянию на июль 2018 г. Ранее в ноябре 2017 г. аналитическая компания Chainalysis сообщала изданию Fortune, что в блокчейне биткоина утрачен доступ к 3,79 млн монет. На тот момент аналитик Ким Грауер (Kim Grauer) отмечал, что из-за спекулятивности цен на криптовалюты сложно определить, влияет ли этот факт на курс биткоина.

Однако он предположил, что в долгосрочной перспективе, по мере достижения биткоинами своего максимального количества, утрата некоторой части монет приведет к росту спроса на оставшиеся, соответственно поднимется и курс. Однако непосредственная калькуляция капитализации криптовалюты не принимает в расчет утраченные биткоины, отметил он.

Грауер отметил, что рынок в любом случае адаптировался к тому количеству биткоинов, которые реально есть в его распоряжении, и упомянул о практике сокращать и раздувать резервы фиатных валют, чтобы изменить их курс. В конечном счете на вопрос, влияют ли утраченные монеты на курс биткоина, он заявил: «Ответ — да и нет».

Реальная цена биткоина

В настоящий момент биткоин торгуется примерно по $6,7 тыс. Этот цена рассчитана исходя из того, что в обороте на рынке находится 17,13 млн монет, пишет CCN. Если пересчитать ее с учетом того, что биткоинов осталось всего 11 млн, курс получится на уровне $10,3 тыс. Однако факт утраты доступа к некоторому количеству монет в принципе широко известен на рынке, поэтому текущий курс может и отражать реальную ситуацию, отмечает CCN.

В мире насчитывается 17 млн биткоинов, но доступны из них только 11 млн

За последние несколько лет многие криптовалютные инвесторы и аналитики предсказывали, что в конечном счете курс биткоина установится на отметке где-то между $100 тыс. и парой миллионов долларов, поскольку максимально может существовать всего 21 млн монет этой криптовалюты. Однако с учетом того, что четверть их уже недоступна, итоговый курс может оказаться и выше.

Что такое Bitcoin

Bitcoin – самая популярная в мире криптовалюта, которая, согласно официальной версии, была создана в 2009 г. программистом, известным под именем Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto). Он же создал программное обеспечение, которое позволяет людям «добывать», или же «майнить» биткоины, производя на компьютере сложные криптографические вычисления. Истинное имя и личность создателя биткоинов неизвестны.

Биткоины – это децентрализованная валюта. Это значит, что отсутствует единая инстанция, выпускающая и контролирующая монеты, которая была бы способна влиять на их курс и объем в сети, блокировать транзакции, счета и т. д. Биткоинами распоряжается только их владелец. Валюта стала популярной после того, как в 2013 г. курс превысил $1000 за монету.

Согласно законопроекту «О цифровых финансовых активах», посвященному регулированию криптовалют в России, который сейчас рассматривает Госдума, криптовалюты не получат в стране статус законного платежного средства, а будут рассматриваться лишь как цифровые активы. Майнинг не будет считаться предпринимательской деятельностью, если не будет перерасхода электричества.