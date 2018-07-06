Банк «Открытие» неожиданно заработал 3,4 миллиарда на акциях Qiwi

Группа «Открытие Холдинг» не смогла выполнить обязательства перед ранее принадлежавшим ей банком «Открытие» по обратному выкупу 16% акций Qiwi за 11,1 млрд руб. В результате данные акции остались у банка, который заработал на этой операции 3,4 млрд руб.

Группа «Открытие Холдинг» не исполнила обязательства перед банком «Открытие»

Контрагент банка «Открытие» по сделке РЕПО с акциями платежной системы Qiwi не исполнил свои обязательства по этой сделке. Об этом говорится в сообщение, размещенном на сайте Комиссии по ценным бумагам США (SEC).

Сделкой РЕПО называется продажа какого-либо актива с обязательством его обратного выкупа. 20 декабря 2017 г. банк «Открытие» в рамках сделки РЕПО приобрел 16% акций Qiwi. Стоимость одной акции в ходе той сделки составляла 799,53 руб., весь пакет обошелся банку в 7,7 млрд руб.

Контрагент по той сделке не раскрывался, но из других сообщений, опубликованных на сайте SEC, стало известно, что в тот же день группа «Открытие Холдинг» в тот же день продала в ходе РЕПО аналогичный пакет акций Qiwi. До августа 2017 г. группа «Открытие Холдинг» контролировала банк «Открытие»

Соответственно, группа «Открытие Холдинг» должна была выкупить обратно у банка «Открытие» обозначенный пакет акций Qiwi, но этого не произошло. Этот факт стороны зафиксировали 4 мая 2018 г.

Группа «Открытие Холдинг» не смогла выкупить у банка «Открытие» 16% акций Qiwi

Акции остались у банка, который заработал на этой операции 3,4 млрд рублей

В связи с этим стороны договорились об отмене сделки РЕПО. Группа «Открытие Холдинг» не будет должна выплачивать банку «Открытие» стоимость обозначенного пакета акций Qiwi, а банк «Открытие» останется владельцем данного пакета.

На момент достижения соответствующей договоренности рыночная стоимость одной американской депозитарной акции (ADS) Qiwi составляла 1,15 тыс. руб. Стоимость всего пакета составляла 11,1 млрд руб.

В пресс-службе банка «Открытие» к моменту публикации не ответили на запрос CNews по данному вопросу. Всего у банка «Открытие» в настоящий момент есть 35% акций Qiwi.

Как группа «Открытие Холдинг» покупала и продавала акции Qiwi

Группа «Открытие Холдинг» стала акционером Qiwi в 2015 г. Тогда группа обменяла принадлежавшие ей платежные системы «Рапида» и Contact на 8,7% акций Qiwi.

В 2017 г. группа «Открытие Холдинг» сделала оферту на выкуп акций Qiwi. Группа готова была приобрести до 24,8 млн акций Qiwi (40,9% от общего числа) по цене $28 за одну акцию. Если бы оферта состоялась, то группа потратила бы на нее до $694 млн, а ее доля в Qiwi выросла бы до 49,6%.

Однако необходимого количества заявок не удалось собрать, и оферта не состоялась. Тем не менее, в августе 2017 г. банк «Открытие», входивший на тот момент в группу «Открытие Холдинг», скупил 9% акций Qiwi за $99,4 млн. Позднее группа «Открытие Холдинг» продала банку «Открытие» всю свою долю в Qiwi за $90,2 млн.

В результате банк «Открытие» стал владельцем 18% акций Qiwi. Последняя из серии соответствующих сделок завершилась 29 августа 2017 г. В тот же день группа «Открытие Холдинг» потеряла контроль над банком «Открытие». Из-за тяжелой финансовой ситуации Центробанк принял решение о введении в банке «Открытие» временной администрации и его санации с помощью Фонда консолидации банковского сектора.

Затем группа «Открытие Холдинг» решила вернуться в капитал Qiwi. В октябре - декабре 2017 г. группа скупила 16% акций Qiwi, потратив на это 9,43 млрд руб. Этот пакет и был впоследствии продан группой «Открытие Холдинг» банку «Открытие» в рамках сделки РЕПО.

Банк «Открытие» заработал на операциях с группой «Открытие Холдинг» 3,4 млрд рублей

Интересно, что группа «Открытие Холдинг» продала пакет акций Qiwi на 1,7 млрд руб. дешевле, чем незадолго до этого она его купила. С учетом отказа группы «Открытие Холдинг» от выполнения своих обязательств по сделки РЕПО, прибыль банка «Открытие» от данной сделки составила 3,4 млрд руб.

Экономический смысл для группы «Открытие Холдинг» от данной сделки неочевиден. Причиной, по которой группа пошла на такие шаги, могут быть долги группы «Открытие Холдинг» перед банком «Открытие».

Ранее глава банка «Открытие» Михаил Задорнов говорил, что долг группы перед банком составляет «сотни миллиардов рублей». Стороны ведут переговоры о реструктуризации задолженности. В числе прочего ее размер удалось сократить за счет перехода банку «Открытие» от группы «Открытие Холдинг» в рамках сделок РЕПО акций Qiwi и других публичных компаний - банка ВТБ и горнорудной компании Polymetal.