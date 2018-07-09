Xiaomi провела провальное IPO, акции рухнули в первый день торгов

Xiaomi вышла на Гонконгскую биржу с оценкой всего $54 млрд, хотя изначально планировалась оценка в полтора-два раза выше. Размещение на Шанхайской бирже пока отложено, но глава компании не унывает.

«Главное не победа, а участие»

Сегодня китайская технологическая компания Xiaomi провела первичное размещение акций (IPO) на Гонконгской бирже. Акции Xiaomi Corp., оцененные при размещении на Гонконгской бирже (Hong Kong Exchange) в 17 гонконгских долларов (порядка $2,17), успели упасть за первый день торгов еще на 2% ниже IPO до 16,60 гонконгских долларов (порядка $2,12). Индекс Гонконгской биржи (Hang Seng Index, HSI) поднялся в понедельник примерно на 1,5%.

По итогам IPO учредитель и бессменный глава Xiaomi Лэй Цзюнь (雷军, Lei Jun) в воодушевляющем письме к сотрудникам компании отметил, что с штормящих сейчас рынков собственно выход на биржу – уже сам по себе значительный успех, сообщило агентство Bloomberg.

По итогам размещения оценка Xiaomi в начале торгов составила $54,3 млрд. Для китайской корпорации, мечтающей стать крупным глобальным игроком и технологическим лидером, это значительное достижение, отмечают аналитики Bloomberg, однако еще в 2017 г. при подготовке IPO в Xiaomi прогнозировали достижение отметки $100 млрд и более. В начале торгов компания привлекла $4,72 млрд, хотя, по данным Bloomberg, ожидалось привлечение не менее $10 млрд.

Уже в июне 2018 г. компания понизила прогноз до $75 млрд, отмечали источники Bloomberg, но по факту не была достигнута даже эта планка. Ранее Xiaomi также планировала выход на Шанхайскую биржу, но сейчас отложила размещение из-за дополнительных вопросов регуляторов. Xiaomi также планировала выйти на биржу в Шанхае, но пока что выход отложен до урегулирования вопросов с местными регуляторами.

Жизнь после IPO

По данным Bloomberg, за три дня до IPO на «сером рынке» начали появляться заявки на покупку акций Xiaomi со скидкой до 11% к начальной цене размещения, что косвенно может значить низкий интерес инвесторов к Xiaomi.

Лэй Цзюнь во время листинга акций Xiaomi на Гонконской бирже

По мнению аналитиков Reuters, низкий интерес к акциям компании может быть связан с их изначальной переоценкой. Аналитики банков Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley сходятся в том, что на перспективу капитализация компании вполне может достичь отметки $92 млрд.

Кроме того, недостаточный интерес инвесторов к акциям Xiaomi может быть напрямую связан с бушующей сейчас торговой войной между Китаем и США.

«Наша оценка перспектив Xiaomi позитивна, и продолжает оставаться такой, поскольку Xiaomi весьма интересна. Торговая война может оказать негативное влияние на настроения потребителей в целом, и не только в Китае, но в США и во всем мире. Я думаю, что это главный риск» – отметил в своем интервью Bloomberg Питер Гарни (Peter Garnry), глава стратегии акционерного капитала Saxo Bank.

Ценовые предложения по акциям разных компаний в момент их IPO

В своем письме сотрудникам компании Лэй Цзюнь сообщил, то все средства, привлеченные в ходе IPO, планируется направить на развитие трех магистральных для Xiaomi направлений: наращиванию бизнеса по производству и продаже смартфонов, развертывание экспансии компании в мировом масштабе, а также выход в новые для компании сегменты бытовой и компьютерной техники.

Xiaomi и деньги

В настоящее время, по данным Xiaomi, в компании работает порядка 20 тыс. сотрудников. Чистая прибыль Xiaomi за 2017 г. оценивается аналитиками Reuters на уровне $1 млрд. Прогноз компании на 2018 г. по чистой прибыли составляет $2 млрд. Для сравнения: в 2014 г. капитализация Xiaomi оценивалась на уровне $46 млрд.

В начале 2018 г. только международные продажи принесли Xiaomi 36% от всей выручки. По словам Лэй Цзюня, компания планирует увеличить этот показатель до отметки 50% и более, а также войти в тройку крупнейших мировых лидеров на рынке смартфонов «как можно скорее».

По данным IDC Russia, Xiaomi по итогам 2017 г. заняла в России второе место по числу проданных смартфонов (после Samsung). IDC отметила высокий объем поставок, который китайский производитель удерживал два квартала подряд.

В мировом масштабе, по данным IDC, в первом квартале 2018 года Xiaomi вышла на четвертое месте по числу проданных во всем мире смартфонов с долей рынка в 8,4% (в первую тройку вошли Samsung, Apple и Huawei).

По итогам I кв. 2018 г. Xiaomi показала чистый убыток $1,09 млрд при росте выручки на 85,7%. В компании ссылаются на «единовременные выплаты», без учета которых прибыль могла бы достичь $162 млн.

С чем связан взлет Xiaomi

В конце апреля 2018 г., выступая в рамках анонса смартфона Xiaomi Mi 6X, глава компании Лэй Цзюнь заявил, что Xiaomi берет на себя обязательство никогда не превышать чистую прибыль по всем своим аппаратным изделиям и продуктам, включая смартфоны, устройства интернета вещей и бытовую электронику, выше планки в 5%.

В случае, если по каким-то причинам норма чистой прибыли Xiaomi при продажах ее аппаратных платформ превысит пятипроцентный уровень, Лэй Цзюнь пообещал, что «компания найдет способ вернуть избыток выше пяти процентов потребителям».

По мнению руководства Xiaomi, в компании создана бизнес-модель «триатлон», включающая в себя три базовых компонента: аппаратную платформу, интернет-сервисы и созданную с нуля розничную сеть. Таким образом, за счет продаж больших объемов техники с небольшой прибылью в компании намерены обеспечить долгосрочную поддержку потребителей при постоянном увеличении доли рынка.

По словам Лэй Цзюня, установленный компанией 5% потолок прибыльности является свидетельством экономической эффективности выбранной бизнес-модели и свидетельствует о высокой эффективности компании. В Xiaomi также подчеркивают, что за счет успешного запуска качественных продуктов в различных категориях с близкими к себестоимости ценниками, Xiaomi революционизировала всю отрасль, дополнительно простимулировав продажи массовыми поставками в минимальные сроки.

По мнению руководства Xiaomi, установление разумно низкого уровня прибыльности является неизбежной индустриальной тенденцией, и любые шаги, сопровождающиеся высокой наценкой, в длительной перспективе не принесут никаких дивидендов.

Компания Xiaomi была основана в 2010 г. В последний раз до IPO компания привлекала средства в 2014 г., когда ее оценка составляла $45 млрд. Среди инвесторов Xiaomi значились фонд DST Юрия Мильнера, Qualcomm Ventures и другие компании и инвестфонды.