У Путина появился спецпредставитель по цифровизации. Под него создадут особую АНО

Представитель по цифровизации

Президент России Владимир Путин назначил своим специальным представителем по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова — директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ). Информация об этом появилась на президентском сайте kremlin.ru.

Указ о назначении вступил в силу с момента его подписания. Конкретный характер обязанностей Пескова в рамках новой должности в документе не раскрывается.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова его тезка в контексте рассматриваемого назначения в Администрацию Президента России не войдет. «В послании Президента и в майском указе в качестве одной из приоритетных целей ставилась задача тотальной цифровизации экономики и социальной сферы и обеспечения технологического прорыва, — напомнил он. — Как раз чтобы координировать эти вопросы и назначается спецпредставитель. Он возглавит АНО (Автономную некоммерческую организацию), которая отпочкуется от АСИ. Не могу пока сказать, как будет называться», — цитирует Пескова РБК.

Отметим в данном контексте, что АНО «Цифровая экономика» для координации информатизации государства в России уже существует.

Трудовая биография Дмитрия Пескова

По данным Агентства стратегических инициатив, Дмитрий Песков родился 26 декабря 1975 г. в Воронеже. В 1998 г. он окончил Воронежский государственный университет. В 1999 г. ему была присвоена степень Master of Arts Манчестерского университета по политическим наукам.

Спецпредставителем Путина по цифровизации стал Дмитрий Песков

С 2000 г. Песков работал в МГИМО, где руководил разработкой стратегии развития университета, Центром интернет-политики, созданием Российской ассоциации международных исследований. Последняя должность — директор по инновациям, заместитель проректора по научной работе.

В 2008 г. Песков создал проектную группу «Метавер», которая занимается разработкой новых форм образования, проектами на стыке образования и венчурной экономики. В 2009 г. возглавил управление стратегических разработок во «Всероссийском выставочном центре». На должность директора направления «Молодые профессионалы» АСИ был назначен в 2011 г.

В настоящий момент является членом Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, главой совета союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Ворлдскиллс Россия”», а также членом совета директоров «Аэрофлота» и РВК.

Также он выступает координатором и соразработчиком комплексной программы по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках «Национальная технологическая инициатива», соавтором модели «Цифровая экономика», соруководитель группы «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика», автор программы «Глобальное образование». Имеет благодарность Президента России. Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.

Общая перестановка ключевых ИТ-кадров

В контексте данного назначения стоит напомнить о том, что при формировании нового состава Правительства России был заменен предыдущий глава Минкомсвязи Николай Никифоров. Новым министром профильного ведомства стал Константин Носков.

Идея назначить министром Константина Носкова предположительно принадлежит заместителю главы аппарата Правительства Максиму Акимову. Он теперь курирует цифровую экономику и выступает ответственным за развитие цифровой экономики, связи и транспорта в новом Правительстве России в новом для себя ранге вице-премьера. В этом качестве он принял на себя сферу ответственности Аркадия Дворковича.